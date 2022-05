Musik Eintracht Sachseln Ein temporeicher Konzertabend im Mattlisaal Mit Melodien und Rhythmen aus Südamerika hat die Musik Eintracht im Sachsler Mattlisaal ein schönes Stück Lebensfreude versprüht. Primus Camenzind 16.05.2022, 19.20 Uhr

Auf dem gedruckten Konzertprogramm versprach schon das Konterfei einer brasilianischen Schönheit einiges. In der Tat, unter der Motto «Samba Olé» genossen die Freunde gepflegter Blasmusik am vergangenen Wochenende zusammen mit den rund 40 Musikantinnen und Musikanten unter der Leitung von Silvia Riebli einen beschwingten Abend, an dem allerhand Unbill unserer Gegenwart in Vergessenheit geriet. Und die «Sachsler Eintracht» brachte die Voraussetzungen mit sich, welche eine erfolgreiche Verbindung von abendländischer Blasorchestermusik mit der Leidenschaft und Ausgelassenheit von Salsa, Samba, Rumba, Tango und mehr ermöglichte.

Die Musik Eintracht bei ihrem Spiel im Mattlisaal. Bild: Primus Camenzind (Sachseln, 14. Mai 2022)

Im ansprechend gefüllten Mattlisaal erklang als Eröffnungsstück die «Malagueña» von Ernesto Lecuona (1895 bis 1963). Es handelt sich bei diesem, vom sogenannten «Gershwin aus Kuba» komponierten Stück um eines der bekanntesten Lieder lateinamerikanischer Musik, welches 1927 in New York uraufgeführt wurde. Das tolle Arrangement des berühmten US-Jazzers Sammy Nestico brachte sowohl das Sonore bei den Blechblasinstrumenten als auch das Erwärmende der Holzbläser im Sachsler Ensemble zum Tragen.

Und schon beim ersten Titel war zu erahnen, dass die Perkussionisten auf der Mattlibühne an diesem Abend noch eine tragende Rolle spielen würden. Es folgte «Cassiopeia» von Carlos Marques (1973, Portugal). Das sinfonische Gedicht schöpft aus der griechischen Mythologie und ist ebenso als Sternbild des Nordhimmels ein Begriff. Der «Eintracht» bot das Werk die Gelegenheit, unterschiedliche und faszinierende Klangbilder zu erzeugen, was wiederum für einen homogenen Ausgleich zwischen den Instrumentengruppen spricht. Den sinfonischen Ausdruck verlieh dem Ensemble ausserdem das Einfühlungsvermögen seiner Dirigentin Silvia Riebli.

Santana und die Copacabana

Aus der Feder von Mitch Leigh (1928 bis 2014, New York) stammt der «Man Of La Mancha». Es ist die Filmmusik (1972) zu einem Drama zu Zeiten der spanischen Inquisition. Die Wiedergabe dieser Musik war sowohl durch bläserische Prägnanz als auch durch Romantik im Mittelteil geprägt. Zudem wussten besonders die Posaunen entscheidend zu punkten. Direkt vor der Pause war viel Leidenschaft angesagt: «Apasionado» von Salvatore Nogara (1972, Palermo) ähnelt einem Tango, setzt jedoch veränderte rhythmische Signale und verwöhnt das Publikum mit einschmeichelnden Melodien.

Die lebensfrohe Seele südamerikanischer Musik kam im zweiten Teil des Konzertes noch verstärkt zum Tragen. Wer kennt nicht die Hits von Carlos Santana (1947, Mexiko). Der rhythmisch treibende Dauerbrenner «Oye Como Va» sowie der sinnliche Titel «Samba Pa Ti» dürften im Publikum Erinnerungen an längst vergangene Tanznächte wachgerufen haben. Hörbar im Element befand sich bei diesem Stück die groovende Kraft an den Congas, während sich der junge Musiker am Alto-Saxofon durch seine ästhetische Melodieführung auszeichnete. Andreas Ludwig Schulte (1969, Deutschland) liess sich in seinem Samba «Holiday In Rio» vom Strandleben an der Copacabana beeinflussen und stellte die Trompete, Posaune und nochmals das Alto-Saxofon als improvisierende Soloinstrumente ins Zentrum. Ausserdem durfte sich das ganze Blasorchester permanent auf tolle Perkussionistinnen und Perkussionisten verlassen.

Unter der Leitung von Dirigentin Silvia Riebli spielte das Blasorchester Musik aus Südamerika. Bild: Primus Camenzind (Sachseln, 14. Mai 2022)

Boogie-Woogie im Alleingang

Das Programm neigte sich mit einem flinken «Boogie Express» von Manfred Schneider (1953 bis 2008, Deutschland) dem Ende zu. Der Tune geriet zum regelrechten «Selbstläufer», denn die Dirigentin griff erst beim Finale ins Geschehen ein. Die Abfolge von drei als «Cuban Sound» bezeichnete traditionelle Hits setzte hörbar auch das bestens disponierte tiefe Blech, den Baritonsaxofonisten und den Mann am Elektrobass in einen energiegeladenen Zustand. «Mambo Jambo», ein weltbekannter Titel von Perez Prado (1916 bis 1989, Kuba) war weit mehr als nur der «Abspann». Die Holzbläser erinnerten in Bezug auf Technik und Klang nochmals an ihr beachtliches Niveau, während ein quirliges und überzeugendes Solo auf dem Xylofon diesen Mambo bereicherte. Mit der Zugabe «Cuban Coffee» reagierte das begeisternde Blasorchester auf ein begeistertes Publikum.