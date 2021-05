Neues Album Luke Gasser: «Wer eine eigene Haltung hat, geht nicht unter» Schnörkellos und direkt – Luke Gasser geht auf seiner neuesten CD «Wildgärscht und Wätterhorn» zur Sache. Das Spezielle daran: Nach langer Zeit singt er seine Rocksongs wieder im heimischen Obwaldnerdialekt. Philipp Unterschütz 31.05.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luke Gasser. Bild: PD

14 Jahre ist es her. «Affäzahnd» war 2007 das letzte Album, auf dem Luke Gasser ausschliesslich im heimischen Obwaldner Dialekt sang. Seither ist einiges passiert in seiner Karriere, insbesondere im Ausland. Rund 100 Konzerte unter anderem mit Rockgrössen wie Nazareth, Status Quo oder Doro Pesch gab er in nicht weniger als 12 Ländern. Mit Obwaldner Dialektsongs wäre das kaum möglich gewesen. Um im Rockbusiness international durchzustarten, ist Englisch beinahe ein Muss. Für seine englischsprachigen Alben erntete er im Ausland viel Anerkennung und gute Kritiken. Es ging stetig aufwärts.

Doch aus diesen Tourneen und dem zunehmenden internationalen Erfolg wurde Luke Gasser brutal herausgerissen. Corona hat dem ein Ende gesetzt und ist damit auch der Grund, warum Obwaldens Dialekt das neue Werk prägt. «Mir war schon am Anfang der Pandemie schnell klar, dass das länger dauern würde», sagt Luke Gasser.

«Und weil wir vorerst also nur in der Schweiz auftreten können, liegt die Mundart natürlich viel näher.»

Dialekt passe vom Sprachrhythmus her bestens zu Rockmusik. Auf Englisch sei es vielleicht etwas leichter, eine eingängige «Hookline» zu finden. Luke nennt Beispiele wie «Knockin' On Heaven's Door» oder «Living In A Free World». Dafür sei es in Mundart für ihn aber noch einfacher, Klartext zu reden.

Kälber, die ihren Metzger selber wählen

Und mit den klaren einfachen Sätzen im Obwaldner Dialekt rückten auch fast zwangsläufig nationale und gar regionale Themen in den Fokus. Im ersten Song geht es beispielsweise unter anderem auch darum, dass in der Zentralschweizer Kulturpolitik Unkorrektheiten bestehen sollen, die offenbar von den Aufsichtsgremien toleriert werden.

Titelbild des Booklets mit allen Texten der CD «Wildgärscht & Wätterhorn». Bild: PD

Keinen Hehl macht Luke Gasser auch aus seinen Vorbehalten etwa gegenüber der Politik, dem WEF oder dem Umgang mit Corona. Da werden im Song «Metzger» wegen der Angst aus gestandenen Leuten kleine Kinder, «bis d's Chalb nu sy Metzger sälber wähld». Oder Politiker, die aufgrund von Verwaltungsratsmandaten nur noch Lobbyisten sind und mit den Mandaten auf Arbeitspensen kommen, die in ernsthafter Weise faktisch gar nicht bewältigbar sind («Figg & Mihli»). Und ein Thema ist natürlich auch der Gesundheitsminister, der ja auch die Funktion als Kulturminister innehat und angesichts der Coronahilfsmassnahmen dennoch die Kultur als Ganzes als pure Freizeitaktivität und nicht systemrelevant vom Tisch fegte («Giotä Morgä»).

Ein Soundtrack zur Zeit

Als zornig will Luke Gasser diese Texte keinesfalls verstanden wissen, sie seien diesbezüglich auch nicht anders als solche von den Rolling Stones oder Bob Dylan. Es gehe ihm um Haltung. «Wer eine eigene Haltung hat, geht am Ende auch nicht unter.» Es seien auch keine Politsongs, sondern die Texte reflektierten einfach das, was momentan ablaufe.

«Kunst ist der Soundtrack zur Zeit. Da kommt man um solche Themen wie Corona leider einfach nicht herum.»

Er habe sein eigenes, aktuelles Lebensgefühl eingefangen, aber auch den allgemeinen Ärger über gewisse Dinge. Ganz wichtig ist für Luke Gasser aber, dass seine Texte nie hoffnungslos sind. Beispielhaft in den Songs «Gibraltar» oder «Vo ganzem Härzä», wo es um die Kraft geht, die man in schwereren Zeiten aus Mitmenschen schöpfen kann.

Luke Gasser spielte in etlichen Songs auch den Bass selber. Bild: PD

Offenbar trifft der Obwaldner Künstler den Nerv vieler Leute, er hat tolle Resonanzen erhalten und das Album ging in den Schweizer Charts von Null gleich auf Platz 20. «Ich glaube, viele spüren, dass etwas nicht mehr stimmt. Natürlich freue ich mich auch, wenn unser Obwaldner Dialekt von vielen als schön empfunden wird. Dass die CD aber flächendeckend in der ganzen Schweiz gehört wird, liegt aber wohl doch eher am Inhalt.»

18 Songs hat Luke Gasser aufgenommen, 12 haben es auf die «Wildgärscht & Wätterhorn» geschafft. Zu tun hat das weniger mit der Qualität als mit der Dramaturgie. Der Ablauf auf der CD ist Gasser wichtig – welcher Song passt wann? Jeder Titel habe eine eigene Geschichte. Alle Aufnahmen, die mit verschiedenen Mitstreitern entstanden sind, mit denen er schon lange zusammenarbeitete, seien ein besonderes Erlebnis gewesen.

«Das ganze Soundpanorama hat Magie. Ich finde, wir haben unsere Arbeit gut gemacht.»

Auf Schweizer Qualität setzt Luke Gasser auch beim Marketing, welches das Werk begleitet: Erhältlich ist zum neuen Album nämlich eine Spezialabfüllung der Langenthaler Single Malt Whisky-Distilierie Langatun in einer limitierten und nummerierten Edition, die Songs sind auf einem beigefügten USB-Stick.

Weitere Mundartsongs wird es übrigens auch auf dem Soundtrack zu seinem Kino-Epos «Tell – Jagd auf ewig» geben, der erscheinen wird, sobald sich die Situation normalisiert. Wie Luke Gasser verrät, wird darunter auch ein Duett sein, das er mit der Hardrock-Queen Doro Pesch eingespielt hat.

www.lukegasser.com und www.tell-film.com