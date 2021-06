Musik «Wir haben unseren Sound gefunden»: Engelberger Crossover-Band veröffentlicht ihre vierte CD Mehr als zwei Jahre haben sich die vier Obwaldner Musiker sich für ihr neues Werk Zeit genommen. Nun bringt Sir Donkey's Revenge ihre vierte Platte heraus. Philipp Unterschütz 03.06.2021, 18.00 Uhr

Die Engelberger Crossover-Band Sir Donkey's Revenge bei den Aufnahmen zur Waterfall-Session. Im Bild von links: Gabriel Voirol (Bass), Toni Küng (Gesang), David Stettler (Drums), Remo Menia (Gitarre). Bild: PD

Harte Rockgitarren treffen auf Rap, das ist der Sound der Engelberger Crossover-Band Sir Donkey's Revenge. Auf den acht Songs ihrer vierten CD «Children On Trees» bewegen sie sich aber immer mehr weg vom klassischen Crossover à la «Rage Against The Machine». Sänger Toni Küng sagt: «Wir haben unseren Sound gefunden.» Das neue Album klinge so, wie sie es sich schon vor einiger Zeit gewünscht hätten:

«Es kommt wie aus einem Guss daher. Beim letzten Album waren wir noch nicht ganz zufrieden.»

In ihrem typischen Crossover-Sound gibt es nun mehr Stoner-Rock und auch psychedelische Einflüsse.

Ein wichtiger Grund für den Fortschritt war der Wechsel des Studios. Bisher reiste das Quartett jeweils ins deutsche Freiburg, nun ging es nach Winterthur zum Produzenten Philip Harrison, der schon Anteil am Erfolg der bestens bekannten Schweizer Rockband Pablo Infernal hatte. «Wir fanden, unser Sound passt ganz gut dazu», erklärt Toni den Wechsel. Und der Sprung nach vorne gibt ihm recht. Die Produktion ist professioneller:

«Phil war schon in die Vorbereitungen zu den Aufnahmen involviert, früher sind wir einfach ins gemietete Studio und haben die Songs aufgenommen.»

Sowohl für die Aufnahmen wie auch fürs Abmischen nahm sich die Band mehr Zeit. «Wir legten einfach überall viel mehr Fokus auf Qualität und das hört man», freut sich Toni Küng. Beigetragen dazu hat auch die finanzielle und ideelle Unterstützung vom Kanton Obwalden und der Gemeinde Engelberg.

Statt direkter Botschaften gibt es Atmosphäre

Auch an den Kompositionen habe man länger gefeilt und die Texte verbessert. Doch wer nun den Zorn von «Rage Against The Machine» im neuen Werk der Engelberger sucht, wird kaum fündig. «Zu unserem Sound passen abstrakte Texte, die zwar Interpretationsspielraum bieten, aber nicht direkt konkrete Themen behandeln. Uns geht es vor allem darum, Bilder zu erzeugen und Stimmungen oder gewisse Atmosphären zu vermitteln.» Deshalb vernimmt man auf «Children On Trees» auch nichts Konkretes über Corona oder die politische Bewältigung der Situation. Toni Küng sagt:

«Ich brauche Musik nicht als ein Ventil, um mich politisch auszudrücken, dafür habe ich andere Möglichkeiten.»

Am Beispiel des Songs «Castle» erklärt Toni Küng, wie das mit der Interpretation ablaufen kann. Der Komponist habe darin die Rückkehr des düsteren Grafen Dracula an die Macht beschrieben. «Ich habe den Song aber so interpretiert, dass es um die dunklen Führer geht, die in verschiedenen Ländern an der Macht sind oder danach greifen, aber die sind gar nicht gemeint.»

Songs stammen aus der vorpandemischen Zeit

Dennoch, Corona hat auch Sir Donkey's Revenge ziemlich mitgespielt. Das letzte Konzert spielten sie vor einem Jahr. Im vergangenen Jahr kamen sie auf genau zwei Auftritte, dieses Jahr noch auf gar keinen. Toni Küng:

«Coole Sachen sind leider abgesagt worden, wie zum Beispiel der Auftritt an der Winteruniversiade in Luzern.»

Sie seien aber deswegen nicht hässig. Im Gegensatz zu anderen Künstlern haben die vier Engelberger deswegen auch nicht etwa finanzielle Probleme, weil sie nicht von der Musik leben. Die Situation hat sich im neuen Album eher in den düsteren, melancholischen Klängen niedergeschlagen, die sie aber eh schon immer liebten.

Aber als Band, die für ihre energiegeladenen Auftritte bekannt sind, fehlte ihnen die Bühne besonders. Es ist deshalb als glücklicher Umstand zu werten, dass sie fast alle Songs vor der Pandemie komponiert und auch schon den wichtigen Tests von Konzerten ausgesetzt hatten.

Auf Liveshows von Sir Donkey's Revenge mit der neuen CD im Gepäck muss zumindest das breite Publikum noch etwas warten. Auftritte gibt es nur an der Plattentaufe für geladene Gäste und an einigen privaten Partys im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten. Grössere Konzerte sind laut Toni Küng momentan noch keine in Sicht. Immerhin gibt es bereits zwei Videos, die man auf Youtube ansehen kann.

Weitere Infos: www.sirdonkeysrevenge.com. Die CD «Children On Trees» gibt es bei dmb records.