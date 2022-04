Musikgesellschaft Giswil präsentiert ihr Jahreskonzert 2022

Musikgesellschaft Giswil Mit Spielfreude auf die Konzertbühne zurück Blasmusik im ausverkauften Giswiler Konzertsaal: Tolle Melodien liessen die Zwangspause von zwei Jahren vergessen. Primus Camenzind 11.04.2022, 17.26 Uhr

Bereit für den wohlverdienten Applaus: die Musikgesellschaft Giswil unter der Leitung von Annette Jakob beim Jahreskonzert 2022 in der Konzerthalle Giswil. Bilder: Primus Camenzind (Giswil, 10. April 2022)

Die Musikgesellschaft Giswil unter der Leitung von Annette Jakob bat das heimische Publikum vergangenes Wochenende zum traditionellen Jahreskonzert. Am Sonntag betrat zuerst der jugendliche Nachwuchs die Bühne der Konzerthalle. Die Tatsache, dass die Jungmusiken von Giswil/Lungern und Sarnen neuerdings zusammen proben und auftreten, sorgte für einen «coolen» Sound und jugendliche Frische.

Die Jungmusik Giswil-Lungern-Sarnen spielte unter der Leitung von Norbert Kiser in der ausverkauften Konzerthalle.

Diese Merkmale prägten denn auch die Stückwahl, mit welcher der Dirigent Norbert Kiser seine über 30 Mädchen und Buben zu begeistern wusste. Und das Publikum zog voll mit, als die Band gehörfällige Titel wie «Feel It Still» (2017, US-Rockband Portugal); «The Greatest Show» (2017, US-Musical-Film) oder «Sofia» (2016, Hit von Alvaro Soler) zum Besten gab. Mit einem groovenden Hit-Mix aus Michael Jacksons Musik setzte das Ensemble zur Freude der Zuhörer noch einen drauf.

Helden für sorglose Stunden

Die beiden mitteilsamen Giswiler Oberstufenschüler Sofia Windlin und Andrin Odermatt machten mit ihrer Ansage deutlich, dass die Musikgesellschaft Giswil mit dem Konzertmotto «Helden» von der globalen Unbill des Alltags mindestens für zwei Stunden ablenken möchte.

Schon die ersten Klänge bei «Olympic Fanfare And Theme» (1996, James Curnow) zeugten von einer tüchtigen Portion Spielfreude, die nach der unsäglichen Zwangspause zu den Giswiler Musikantinnen und Musikanten zurückgekehrt ist. «Wir sind wegen der Pandemie noch nicht ganz in Vollbesetzung, aber mit Hilfe weniger Gastmusikanten reif für die Jahreskonzerte», erklärte die Dirigentin Annette Jakob im Gespräch.

Konzentriert dirigiert Annette Jakob ihre Truppe.

«Tullamore» mag Geniessern als irischer Whiskey ein Begriff sein. Das Werk «Lord Tullamore» (2001, Carl Wittrock) bot jedoch auch den Blasmusikfreunden reichlich Genuss. Mit der dreiteiligen, durch einen Dialog der Register geprägten Komposition verarbeitet Wittrock seine persönlichen Empfindungen bei irischem Folk. Das Orchester folgte der präzisen Zeichengebung seiner Dirigentin und musizierte in klaren Strukturen – sowohl in bedächtigen als auch in tänzerischen Passagen des Werks.

Donnergott und Hexenverbrennung

Eine klösterliche Heldin und ihre auf den Scheiterhaufen verdammte Schwester stehen bei «The Witch And The Saint» (Hexe und Heilige) im Mittelpunkt. Das Werk von Steven Reineke (1970*, USA) zeichnet die Zeit der Hexenverbrennung im Mittelalter nach. Die Instrumentalisten gingen auf das düstere Thema mit der nötigen Sorgfalt ein.

Anlässlich der Fahnenweihe vom Juni 2018 schenkte die Feldmusik Sarnen den Giswiler Musikanten die Komposition «Donar» (Jan Van der Roost, 1956*, Belgien). In diesem prächtigen Konzertmarsch erzählt der Komponist vom Donnergott aus der germanischen Mythologie. Mit Festlichkeit, musikalischer Kompaktheit, einem weichen, melodiösen Trio und bester Präsenz im tiefen Blech tat die Musikgesellschaft Giswil der Gabe aus Sarnen alle Ehre an.

Unterhaltungsmusik, die Spass macht

Nach der Pause verschob sich das musikalische Geschehen in Richtung gehaltvolle Unterhaltung. Glaubt man den beiden jungen Moderatoren Windlin und Odermatt, so besitzt das Extrakt aus der Filmmusik «Hercules» sogar das Prädikat «tanzbar». Im «süffigen» Latino-Sound mit filmhistorischen Melodien erklang «The Legend Of Zorro» von James Horner (1953–2015, Los Angeles), während die nachfolgenden, von Johan de Meij arrangierten Tunes aus «James Bond 007» spannende Erinnerungen an den Superhelden wachriefen. Schlussendlich ertönte der gern gehörte «Police Academy March» (filmischer Beiname: «Dümmer, als die Polizei erlaubt»). Und da gepflegt vorgetragene Unterhaltungsmusik Spass macht, erklatschte sich das rundum zufriedene Publikum zwei Zugaben. Die Musikgesellschaft Giswil ist wieder auf Kurs. Luft nach oben gibt es noch, aber nach oben zeigt schliesslich auch die Leistungskurve des Vereins.