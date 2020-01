Die Musikschule Kerns erhält eine neue Leitung Olivia Rava tritt die Nachfolge von Guido Weber an, der in Pension geht. 25.01.2020, 05.00 Uhr

Guido Weber, Musikschulleiter Kerns bis August 2020. Pd / Obwaldner Zeitung

(pd/cts) Die Musikschule Kerns steht vor einer personellen Veränderung. Der langjährige Musikschulleiter Guido Weber geht im Sommer 2020 in Pension. Zu Beginn der 36-jährigen Ära von Guido Weber stand der Aufbau und die Organisation einer zeitgemässen Musikschule im Vordergrund. Anfänglich waren fast ausschliesslich Blasinstrumente und das Klavier gefragt. Nach und nach stieg die Nachfrage für den Unterricht von Schlag-instrumenten und der Gitarre. Seit einigen Jahren gehören auch Kinderchöre und der klassische Gesangsunterricht zum Gesamtangebot der Musikschule Kerns.

Ein Steckenpferd von Guido Weber ist die Jungmusik Sarnen – Kerns. Mit viel Herzblut hat der baldige Pensionär die Jungmusik aufgebaut, dirigiert und gepflegt.

Olivia Rava, neue Musikschulleiterin ab August 2020. Pd / Obwaldner Zeitung

Die Leitung der Musikschule Kerns wird ab August 2020 an Olivia Rava übertragen. Olivia Rava ist in Kerns wohnhaft und seit 1987 an der Musikschule Kerns als Klarinettenlehrerin tätig. Sie unterrichtet zudem seit 2001 an der Musikschule in Buochs und dirigiert die Jungmusik Buochs-Ennetbürgen.

Nebst dem Klarinettendiplom besitzt Olivia Rava ein Dirigentendiplom und den Master in Musikmanagement und Musikschulleitung. Seit zehn Jahren organisiert sie alle zwei Jahre das Projekt Jugendblasorchester Unterwalden.

Zurzeit ist Olivia Rava als stellvertretende Musikschulleiterin und Abteilungsleiterin der Musikschule Region Sursee tätig.