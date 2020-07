Nach einem Postauto-Unfall in Kerns sucht die Obwaldner Polizei ein weisses Auto

Zwei Tote und fünf Verletzte – die Nidwaldner Polizei stand am Wochenende im Dauereinsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Ennetmoos ist eine 73-jährige Frau noch auf der Unfallstelle verstorben. Am Samstag ist in Obbürgen ein 70-jähriger Mann von seinem Raupentransporter gestürzt und erlag seinen Verletzungen.