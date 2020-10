Nach vielen Vergehen am Glaubenberg – Obwaldner Polizei und Gemeinde Sarnen knöpfen sich Raser vor Am Glaubenberg kam es in letzter Zeit vermehrt zu Geschwindigkeitsübertretungen durch Töfffahrer. Die Polizei hat ihre Kontrollen intensiviert, die Gemeinde bereitet ebenfalls Massnahmen vor. Christian Tschümperlin 07.10.2020, 05.00 Uhr

Der Glaubenberg ist eine beliebte Strecke bei Töfffahrern. Dies teilweise zum Ärger von Anwohnern. Bei der Kantonspolizei Obwalden gingen wiederholt Beschwerden ein. Diese hat ihre Kontrollen an der Passstrasse erhöht. Nach einer Messung Ende September zwischen Stalden und Langis kam es an einem Nachmittag zu 21 Geschwindigkeitsübertretungen. Der schnellste Lenker fuhr mit 126 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 80.

Polizei misst mit Laser am Glaubenberg zwischen Stalden und Langis die Geschwindigkeit. Bild: PD/Kapo Obwalden (Stalden, 20. September 2020)

Auf Anfrage unserer Zeitung nehmen verschiedene Anwohner Stellung. «Man bekommt fast einen Gehörschaden. Es geschieht beinahe täglich», sagt zum Beispiel Hans Berwert, der dreissig Jahre lang die Avia-Tankstelle in Stalden (Sarnen) geführt hat. Im Januar dieses Jahres übergab er sie an seinen Sohn. Er berichtet: Für die Tankstelle seien die vielen Kunden zwar eine tolle Sache, aber «sie kehren jeweils unter unserem Vordach um. Das ist gefährlich für die Anwohner.» Aber er lässt durchblicken, dass die Töfffahrer nicht die einzigen sind, die sich nicht an die Geschwindigkeitsregeln halten.

Im Coronasommer nahm der Lärm zu

Ein zweiter Anwohner aus Stalden (Name der Redaktion bekannt) ärgert sich ebenfalls: «Es ist eine Katastrophe. Einige Töfffahrer kommen mit hoher Geschwindigkeit durchs Dorf und mit viel Lärm. Man kann nicht mehr auf dem Balkon sitzen und ruhig eine Zeitung lesen.» Seit Corona sei es sogar noch extremer geworden. «Ich verstehe das. Viele Schweizer blieben zu Hause und wollen raus.» Aber die Töffs seien einfach zu laut. Und auch er lässt noch etwas durchblicken: «Es sind oft Städter, welche die Freiheit bei uns da draussen suchen.» Für sich selber hat er eine Lösung des Problems gefunden: «Ich gehe dann einfach wandern.»

Bewohner aus Stalden wurden bereits bei der Gemeinde Sarnen vorstellig. «Von Seiten der Gemeinde wurde uns signalisiert, dass ab 2021 etwas geht. In welche Richtung, ist uns aber nicht bekannt», sagt einer von ihnen. Bei der Gemeinde ist Raphael Disler, Departementsvorsteher Werke, für das Dossier zuständig. Er bestätigt die Information: «Bei der Gemeinde ist eine Eingabe bezüglich Tempo 30 in Stalden eingegangen. Diese wurde geprüft und schriftlich beantwortet.»

Man habe das Anliegen aufgenommen und sei dabei, ein Betriebs- und Gestaltungskonzept im Bereich Dorf Stalden zu erarbeiten, das fest im Budget 2021 eingeplant ist. Das Dossier sei also nicht schubladisiert worden. «Das Betriebs- und Gestaltungskonzept nimmt den Istzustand auf und weist auf vorhandene Gefahrenpunkte hin. Dies wird eine Grundlage sein für eine Empfehlung zur Verbesserung der Situation.» Man mache sich zu diesem Thema nicht nur in Stalden Gedanken sondern auch betreffend anderer Ortsteile. Die Gemeinde wird in absehbarer Zeit zum Nutzungskonzept informieren, wie Raphael Disler sagt.

Der Blutspendeevent auf dem Glaubenberg ist eine beliebte und unbestrittene Veranstaltung. Izedin Arnautovic / Obwaldner Zeitung

Veränderte Auspuffanlagen steigern Lärm

Die Glaubenbergstrasse ist eine Kantonsstrasse. Bei der Kantonspolizei Obwalden hat man Kenntnis von den Reklamationen, die vor allem den Strassenlärm, die hohen Geschwindigkeiten und das unnötige Herumfahren betreffen. «Die Reklamationen zum gesetzeswidrigen Verhalten im Strassenverkehr haben in den letzten Jahren zugenommen», sagt Martin Kathriner, Leiter Verkehrs- und Sicherheitspolizei. Betroffen seien Anwohner entlang der Strasse, aber auch Fussgänger, Wanderer, Biker und Fahrradfahrer. «Der Strassenlärm in der Nacht ist auf den Passstrassen weniger ein Thema. Meistens ist das am Wochenende oder unter der Woche am Vorabend der Fall.» Durch hohe Drehzahlen oder abgeänderte Auspuffanlagen steigen der Lärm und damit die Belastungen für andere Personen. «Verschiedene Lenker von Motorrädern und Personenwagen befahren die Strecke mehrfach unmittelbar hintereinander.»

In der Verkehrsregelverordnung gibt es unter anderem einen Artikel zum «Vermeiden von Lärm». Darunter fällt auch eine Massnahme zu unnötigem Herumfahren. «Im Grundsatz dürfen Fahrzeuglenker in Wohn- und Erholungsgebieten keinen vermeidbaren Lärm erzeugen. Wenn also jemand nicht nur von A nach B, sondern einen Strassenabschnitt innerhalb kurzer Zeit mehrfach fährt und dies mit entsprechender Geräuschentwicklung, dürfte dieser Tatbestand möglicherweise erfüllt sein», so Martin Kathriner.

Mehr Leute wollen Töff fahren

Joe Halter ist Präsident des Töffklubs Moto Club Obwalden. Er hat Verständnis für die Anliegen der Anwohner. «Ich kenne es aus eigener Erfahrung, denn ich wohne selber an einer gut befahrenen Strasse. Es stört gelegentlich auch mich.» Er ist ebenfalls davon überzeugt, dass das Thema politisch gelöst werden müsste. Eine eigene Kampagne hat der Töffklub nicht geplant. Denn: «In unserem Klub gibt es keine Lenker, die sinnlos herumfahren, nur um Krach zu machen. Uns ist es wichtig, innerorts vernünftig zu fahren und auf die Anwohner Rücksicht zu nehmen. Unsere Ausfahrten sind stets verhältnismässig und angepasst an die Geschwindigkeit.» Er vermutet, dass die Raser eher keinem Klub angehören. «Schwarze Schafe gibt es aber leider überall.»

Halter hat beobachtet, dass mehr Töffs eingelöst werden und auf den Strassen unterwegs sind. «Es ist aber nicht so, dass aggressiver gefahren wird.» Für den eigenen Klub hat dies auch Vorteile: «In den letzten Jahren sind neue Mitglieder dazugekommen, darunter auch jüngere Fahrer.» Wichtig sei, dass man am Motor und an der Auspuffanlage nicht herumbastle.

Das Verfahren gegenüber den angezeigten Töfffahrern liegt derzeit bei der Staatsanwaltschaft und der zuständigen Administrativbehörde.