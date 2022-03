Nachgefragt «Die jungen Wilden haben uns mit ihrer Leidenschaft für den Sport beeindruckt» – Disziplinenchef Freestyle über den ZSSV-Sichtungstag Die Freestyle-Abteilung des Zentralschweizer Skiverbands fördert den Nachwuchs in den Bereichen Snowboard und Freeski. Um die Teams aufzustocken, fand am Sonntag, 27. März, ein Sichtungstag auf der Melchsee-Frutt statt. Wie dieser verlief, erzählt der Disziplinenchef. Sandra Peter 28.03.2022, 14.23 Uhr

Sie alle wollen einen Platz in einem Freestyle-Team des Zentralschweizer Schneesport Verbandes: Die Freeskier und Snowboarder beim Sichtungstag auf der Melchsee-Frutt. Bild: PD/Philipp Urfer

Am Sichtungstag der Central Station – der Freestyle-Abteilung des Zentralschweizer Schneesport Verbandes (ZSSV) – haben auf der Melchsee-Frutt 28 junge Sportlerinnen und Sportler teilgenommen und ihr Können gezeigt. Dies ist gemäss dem Disziplinenchef Ivo Bisegger ein neuer Rekord.

Wie verlief der Sichtungstag aus Ihrer Sicht?

Ivo Bisegger: Wir sind sehr zufrieden mit dem Sichtungstag, noch nie wollten so viele Talente in unsere ZSSV-Kader kommen. Überraschend war vor allem, dass sehr viele ganz junge Sportlerinnen und Sportler im Alter zwischen acht und zehn Jahren am Berg waren. Beeindruckt waren wir von der Leidenschaft der jungen Wilden für den Sport.

Ivo Bisegger, Disziplinenchef Freestyle ZSSV Central Station. Bild: PD

Wieso braucht es einen Sichtungstag? Gelangen junge Athletinnen und Athleten nicht automatisch via Skiklubs zu Ihnen?

Das ist leider nicht so. Es gibt in der Zentralschweiz immer noch sehr wenige Skiklubs, welche eine Freestyle-Abteilung führen und die Besten davon dann ins ZSSV-Kader schicken, wie wir dies von den Alpinen her kennen. Meist sind es motivierte Eltern, welche selber Freestyler sind und mit ihren Kindern viel ins Skigebiet fahren und so die Klubstruktur ersetzen. Der Skiclub Schwyz sowie die Sörenberger geben im Freestyle richtig Gas, das ist Gold wert für den ZSSV.

Wie geht es für die gesichteten 12 Freeskier und 16 Freestyle-Snowboarder nun weiter?

Wer das Potenzial hat, ins Team zu kommen, entscheiden die Cheftrainer noch diese Woche. Eine gute technische Basis, eine gehörige Portion Mut und eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft sind wichtige Faktoren, welche nötig sind, um später einmal an die Weltspitze zu kommen.

Sind die Trainer angestellt oder coachen sie im Rahmen von Freiwilligenarbeit?

Die Trainer arbeiten im Taglohn mit Spesenabrechnung. Die Freestyler nehmen im Moment richtig Fahrt auf, deshalb sind wir daran, Lösungen zu suchen, um die Cheftrainer in einem kleinen Pensum anzustellen, wie dies bei den Alpinen schon länger professionell praktiziert wird.

Die aufgenommenen Kinder und Jugendlichen bezahlen je nach Team und Angebot 500 bis 2500 Franken pro Jahr, ohne Saisonabos und Tageskarten, ohne Wettkampfgebühren, Verpflegung oder Transportkosten. Welche Chancen haben Talente, deren Familien solche Kosten nicht stemmen können?

Es gibt immer wieder Unterstützungsmöglichkeiten oder Fördergelder, die gesprochen werden, falls es Familien gibt, welche die Kosten nicht stemmen können. Es wäre schade, junge Talente so zu verpassen. Wichtig dabei ist, dass diese Familien vor dem Saisonstart mit dem Verband Kontakt aufnehmen.

Das Interview wurde schriftlich geführt.