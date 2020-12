Nächtlicher Brand in einer Wohnung in Alpnach – keine Verletzten In der Nacht auf Freitag brach in einer Alpnacher Wohnung ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist aber beträchtlich. 04.12.2020, 18.10 Uhr

(lil) Am frühen Freitagmorgen um 4.10 Uhr traf bei der Kantonspolizei Obwalden die Meldung ein, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Alpnach brenne. Dies teilt die Polizei am Freitagabend mit. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr Alpnach und der Stützpunktfeuerwehr Sarnen brachten den Brand rasch unter Kontrolle.