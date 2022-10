Namen & Notizen Firstwine eröffnet Wein- und Lifestyle-Boutique neu Neben Weinen gibt es in der Boutique in Hergiswil Olivenöl, Gewürze und weitere Leckereien zu kaufen. Ein Highlight ist das Firstwine-Walk-in. 20.10.2022, 15.45 Uhr

«The Power Of Nature»: Mit diesem Slogan wirbt Finewine. Nun kommt es zur Neueröffnung der Wein- und Lifestyle-Boutique in Hergiswil. «Unser Fokus liegt nach wie vor auf aussergewöhnlichen Weinen von höchster Qualität und genau das macht uns zum qualitativ führenden Anbieter im Land», heisst es in einer Medienmitteilung. Das Portfolio von Finewine umfasst ausgewählte Produzenten aus Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, den USA, Deutschland und selbstverständlich aus der Schweiz, wo Finewine mit Cormano Vini aus dem Tessin (Morbio Inferiore) ein innovatives und exklusives Joint Venture erschaffen hat.