Namenswechsel der CVP: Konservative bieten Parteipräsident Gerhard Pfister bei Diskussion in Engelberg die Stirn Das «C» im Namen bereitet der Partei Probleme. Bei einer Podiumsdiskussion in Engelberg stellt sich die Frage: Muss der Buchstabe weg? Primus Camenzind 01.09.2020, 16.01 Uhr

Die Podiumsdiskussion im Barocksaal des Klosters Engelberg. Von links: Gerhard Pfister (Präsident CVP Schweiz), Dominik Feusi (Gesprächsleiter), Cornelia Amstutz (Gemeinderätin Engelberg) und Pirmin Meier (Historiker). Die Diskussionsteilnehmer wurden durch Plexiglas getrennt. Bild: Primus Camenzind (31. August 2020)

Seit Monaten schon beschäftigt sich die CVP mit einer Frage intensiv: Soll das «C» aus dem Namen verschwinden? Am Montagabend fand dazu eine Podiumsdiskussion in Engelberg statt. Sind die Meinungen schon gemacht? «Die Würfel sind noch nicht gefallen, der Name unserer Partei ist schliesslich ein basisdemokratischer Entscheid und die Meinungsbildungen in der Partei selber sind noch im Gang», erklärte der Obwaldner Kantonsrat Mike Bacher. Im Namen der CVP Engelberg und der Gymnasialverbindung Angelomontana amtete er als Gastgeber der lediglich für 50 Personen zugelassenen Podiumsdiskussion.