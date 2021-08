1. August in Kerns

Nationalfeiertag Junge Kernserin kam an der Bundesfeier zu Wort – im Ort verwurzelt, mit Lust auf Veränderungen Trotz Dauerregen genossen über 200 Kernserinnen und Kernser eine gemütliche Bundesfeier. Robert Hess 01.08.2021, 19.38 Uhr

Seit 22 Jahren sagen am Bundesfeiertag die Alphornbläser Sepp Durrer und Peter Achermann den Bewohnern vom Sand bis ins Melchtal mit Alphornklängen «guete Morge». Gestern ist aus dem Duett ein Trio geworden, erfuhren die Besucherinnen und Besucher kurz nach 11 Uhr an der Bundesfeier im Dorf. «Zum Sepp und Peter ist heute der Bruno dazu gekommen und wir haben uns für die künftigen Auftritte den Namen ‹Zwee und nu einä› gegeben», gab Sepp Durrer «offiziell» bekannt. Die über 200 Besucher unter dem «Reinhard-Dach» nahmen die Meldung schmunzelnd oder mit Beifall entgegen.

Die Einwohnergemeinde offeriert jedem der rund 200 Besucher und Besucherinnen der Feier eine Portion «Älplermagronen». Bild: Robert Hess (Kerns, 1. August 2021)

Kerns mit vielen Bänken zum «Ghirmä»

«Auch wenn das Wetter heute nicht auf der Sonnenseite ist», so Gemeinderat Stefan Flück, Moderator der Bundesfeier, «wollen wir die Sonne im Herzen tragen.» Sein Aufruf, sich regelmässig auf einem der 20 blau-gelben Kernser Bänklein oder andern bequemen Sitzgelegenheiten Zeit zum «Ghirmä» zu nehmen, kam bei seinen Mitbürgern gut an. Sie schätzten es sichtlich, wieder einmal einige gemütliche Stunden zusammen verbringen zu können.

Viel zur guten Stimmung haben selbstverständlich die feinen Älplermagronen aus der «Rose-Küche» beigetragen, die von der Einwohnergemeinde offeriert wurden.

Aus der Welt einer jungen Frau

Umrahmt wurde die gestrige Bundesfeier auch durch Klänge der Harmoniemusik Kerns und der Neuner-Musik. Doch auch tiefere Gedanken sollten nach Meinung von Stefan Flück an einer Bundesfeier Platz haben. 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts lud er deshalb die 22-jährige Alina De Col zum Gespräch ein. Zusammen mit drei Schwestern ist sie in Kerns aufgewachsen. Sie studiert in Luzern Rechtswissenschaft und arbeitet zudem in Teilzeit in Zürich. Sie ist auch «gerne daheim in Kerns, wo ich die Wurzeln behalten will, aber stets auch Lust auf Veränderungen habe». Alina De Col schätzte in ihrer Jugendzeit die recht grosse Freiheit, vermisste aber etwas die Ausgehmöglichkeiten. Seit einem Jahr ist sie Mitglied der Jugendkommission und steht dafür ein, in die Jugend zu investieren.

Der Kernser Gemeinderat Stefan Flück im Gespräch mit der 23-jährigen Alina De Col zum Thema «Die Welt aus der Sicht einer jungen Frau». Bild: Robert Hess (Kerns, 1. August 2021)

50 Jahre Frauenstimmrecht sei ein wichtiger Meilenstein, auch wenn sie dieses Recht vom Alter her noch nicht so lange habe, sagte sie auf eine entsprechende Frage von Stefan Flück. Wichtig seien aber auch die Rechte ausserhalb des Stimm- und Wahlrechts, beispielsweise die Gleichstellung und damit gleiche Chancen für alle, Themen, für die sie einstehen und sich durchsetzen will.

Alina De Col ist in der Familie in einem politischen Umfeld aufgewachsen. «Ich habe mich nicht zuletzt entschlossen, Recht zu studieren, damit ich die rechtlichen und politischen Zusammenhänge kennen lerne.» Grundlegendes Wissen sei wichtig, bevor man etwas verändern wolle.