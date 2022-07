Naturschutzzonen: Betreten verboten oder man riskiert eine Busse

Naturschutzzonen Betreten verboten: Nicht alle halten sich daran – und riskieren eine Busse Der Kanton Obwalden ruft zur Einhaltung des Betretungsverbotes in Naturschutzzonen auf. Diese Bereiche sollen verschiedenen Pflanzen- und Tierarten als ungestörter Lebensraum und Rückzugsort dienen. 14.07.2022, 16.25 Uhr

Bei den kantonalen Fachstellen mehren sich die Meldungen aus der Bevölkerung, dass sich immer mehr Freizeitnutzer trotz Begehungsverbote in den Naturschutzzonen aufhalten. Gemäss einer Mitteilung des Obwaldner Amts für Wald und Landschaft komme es unter anderem im Städerried und Hanenried zu Übertretungen. «Gerade in Seenähe betreten Erholungssuchende, ausgerüstet mit Sonnenschirm, Kühlbox und Sportgeräten, sensible Naturschutzzonen», heisst es von Seiten des Kantons.

Der Kanton Obwalden ruft zur Einhaltung des Betretungsverbotes in Naturschutzzonen auf. Bild: PD

In den Naturschutzzonen gelte absolutes Wegegebot, die offiziellen Pfade dürften nicht verlassen werden. Zudem sei das Campieren sowie das Anfachen von Feuer verboten. Was viele nicht wüssten: Die mit gelben Bojen markierten Flachwasserzonen im Städerried und im Hanenried gehören ebenfalls zum Naturschutzgebiet und müssen beim Schwimmen, Stand-up-Paddeln oder sonstigem Wassersport umgangen werden. «Gerade bei der Alpnacher Badi oder dem Campingplatz Giswil verirren sich häufig Unwissende in die geschützten Wasserzonen am Seeufer», heisst es in der Medienmitteilung.

Bei Nichteinhaltung ist mit einer Anzeige zu rechnen

In vielen Gebieten sei der Nutzungsdruck durch den Menschen dermassen gross, dass sie für sensible Tier- und Pflanzenarten nicht mehr geeignet seien. Hindernisse wie Strassen, dicht verbaute Siedlungsräume und ungenügende Deckungsmöglichkeiten in der Landschaft würden zudem das Abwandern in andere Gebiete erschweren. Umso wichtiger sei es, dass die Regeln in Naturschutzzonen respektiert würden, um auch Tieren und Pflanzen einen Raum zu bieten, in dem sie ungestört bleiben.

Der Kanton stellt klar, dass das Betretungsverbot sowie übrige Nutzungseinschränkungen im Reglement zum Schutz und zur Nutzung der jeweiligen Naturschutzzonen festgehalten sind. Wer sich nicht daran halte, riskiere eine Busse beziehungsweise eine Anzeige. Bei Beobachtungen von gesetzeswidrigem Verhalten in der Naturschutzzone bittet der Kanton die Bevölkerung, die Polizei zu kontaktieren. (pd/inf)