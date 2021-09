Neubau Kurhaus am Sarnersee: Obwaldner Projekt gewinnt Die Stiftung «Zukunft Alter – Wohnen und Betreuung» baut am Sarnersee ein neues Gästehaus. Entstehen soll ein Holzbau. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Die Stiftung «Zukunft Alter – Wohnen und Betreuung» möchte in Wilen am Sarnersee in den kommenden Jahren mit der Entwicklung und Umsetzung der neuen Vision «KurPur am See» neue Zeichen setzen. Als äusseres Merkmal soll dabei laut einer Medienmitteilung das bestehende Gästehaus des Hotels Kurhaus am Sarnersee durch einen Neubau mit 30 Zimmern ersetzt werden.

Das heutige Gästehaus des Hotels Kurhaus am Sarnersee in Wilen soll durch einen Holzbau ersetzt werden. Bild: PD

Das Gästehaus ist 1980 erbaut worden. Ursprünglich sei es als Altersheim für die Sarner Schwestern gedacht gewesen, sagt Stiftungspräsident Hanspeter Kiser auf Anfrage. «Insbesondere die kleinen Zimmer entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard», hält er fest.

Das Siegerprojekt sieht einen Holzbau vor. Visualisierung: PD

Mit der Neukomposition der Gebäude sollen die Vorzüge des Standorts gemäss der Mitteilung ausgenutzt werden, um den Bezug von Innen- und Aussenraum und der prägenden Natur neu zu inszenieren. So bestehe die Möglichkeit, mit der Infrastruktur näher an den See zu rücken und damit gleichzeitig die Zufahrt und das Ankommen kundenfreundlicher zu gestalten. Im Sinne der landschaftlichen Eingliederung und der Nachhaltigkeit soll der Neubau in Holzbauweise realisiert werden.

Blick in die Ankunftshalle. Visualisierung: PD

Die Stiftung hatte dafür einen Studienauftrag im selektiven Verfahren veranstaltet. Aus der Präqualifikation mit 37 Bewerbungen wurden fünf Teams ausgewählt. Ein breit abgestütztes Beurteilungsgremium habe sich schliesslich für das Projekt der Sarner Arbeitsgemeinschaft Burch & Partner Architekten AG, Werkunion AG und Holzbautechnik Burch AG entschieden.

Blick in ein Hotelzimmer. Visualisierung: PD

Kriterien am besten umgesetzt

«Wir sind begeistert, dass das einzige Projekt aus Obwalden gewonnen hat», sagt Hanspeter Kiser. «Wir hatten Bewerbungen von Mailand bis Berlin.» Einen Heimvorteil habe es nicht gegeben. Die Obwaldner hätten die Kriterien am besten umgesetzt.

Die Projektverfasser schlagen vor, mit der Gebäudeerweiterung ein neues Ensemble zu schaffen, welches als Gesamtanlage in Erscheinung tritt. Durch ein Scharnier werde der Neubau an das bestehende Gebäude angeschlossen. Darin befinden sich öffentliche und halböffentliche Nutzungen mit Blick auf den See.

Mit dem Weiterbau der länglichen Gebäudestruktur verfügten sämtliche neuen Hotelzimmer über See- und Fernsicht, heisst es in der Mitteilung. Die Vorzüge des Standorts, die Sicht auf den See, würden somit geschickt ins Projekt integriert. Gleichzeitig werde durch die gewählte Gebäudehöhe dem dahinterliegenden, geschützten «Haus von Flüe» adäquate Beachtung geschenkt. Eine repräsentative Ankunftshalle bilde das neue Herzstück des Hauses. Die Hotelzimmer seien in Grösse, Form und Ausrichtung optimal und böten einen geschützten Balkon.

Mehr Individualität bei den Behandlungen

Kiser glaubt, dass künftige Gäste eher zurück zur Einfachheit möchten. Auch darum habe man sich für einen Holzbau entschlossen. Das Angebot des Hotels Kurhaus richte sich tendenziell an die ältere Generation ab 60 Jahren, sagt er. «Mehr und mehr haben wir Gäste, die selbst auswählen möchten, wie sie therapiert werden möchten», so Kiser. Sie kämen nicht nur auf Verschreibung ins Kurhaus, sondern auch von sich aus zur Prävention. Dabei könnten sie von Angeboten sowohl aus der klassischen wie auch aus der komplementären Medizin profitieren. «Wir arbeiten auch mit Gesundheitscoaches zusammen, die sich individuell um die Gäste kümmern», sagt Kiser.

Nach wie vor bleibe das Kerngeschäft des Hotels der Kuraufenthalt nach einer Spitalbehandlung. Dies mache rund zwei Drittel der Belegung aus. Ein Drittel entfalle auf Ferien- und Seminargäste.

Gegen 15 Millionen Franken investiert die Stiftung in den Neubau. «Innert eines Jahres möchten wir die Baueingabe auf den Weg bringen», sagt Hanspeter Kiser zum Zeitplan. Wenn das Bewilligungsverfahren flott laufe, könne frühestens im Spätherbst 2023 mit der Realisierung begonnen werden. «Auf den Winter 2024/2025 hin möchten wir den Neubau in Betrieb nehmen.» Seit 2012 gehört das Hotel der Stiftung. Seither sei der ursprüngliche Bau aus dem Jahr 1972, der bestehen bleibe, sanft renoviert worden, so der Stiftungsratspräsident. «Im Zuge des Neubaus des Gästehauses machen wir am alten Gebäude nur kleine Anpassungen», betont Kiser. Diese beträfen insbesondere die bestehenden Therapieräume.

Projekt Schmetterling im Frühling 2022 bezugsbereit

Die Stiftung «Zukunft Alter – Wohnen und Betreuung» betreibt auch die «Residenz am Schärme» in Sarnen, wo derzeit ebenfalls gebaut wird. Unter dem Projektnamen Schmetterling entsteht für rund 45 Millionen Franken ein Neubau mit 102 Pflegezimmern und 17 Alterswohnungen sowie Aufenthaltsräumen, Büros, Veranstaltungsräumen und einer Erweiterung der Einstellhalle. Insgesamt wird die «Residenz am Schärme» nach der Fertigstellung dieser Etappe 165 Bewohnerplätze (heute 140) und 38 Alterswohnungen (heute 21) für das betreute Wohnen anbieten können. Der Neubau wird im Frühling 2022 bezugsbereit sein.