Neue Klimastrategie Das Elektrizitätswerk Obwalden will bis 2028 klimaneutral sein Eine Analyse der Emissionen soll zeigen, welche genauen Massnahmen zur Reduktion und Vermeidung nötig sind. Alle nicht vermeidbaren CO 2 -Abgase sollen kompensiert werden. 30.09.2021, 14.00 Uhr

Das EWO besitzt bereits zwölf Elektrofahrzeuge, ab jetzt sollen, wenn immer möglich, nur noch elektrisch betriebene Fahrzeuge angeschafft werden. Bild: PD

Das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) hat seine Klimastrategie überarbeitet: Bis 2028 will der Energieversorger klimaneutral sein. «Das EWO will mit der neu definierten Klimastrategie seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten und eine aktive Rolle in der Region Obwalden übernehmen», so Thomas Baumgartner, Vorsitzender der Geschäftsleitung, in der Medienmitteilung des EWO.

Mit der neuen Strategie will das EWO die Treibhausgasemissionen aus Scope 1 – direkte Treibhausgasemissionen – und Scope 2, also indirekte Emissionen, welche durch die Bereitstellung von Energie anfallen, um mindestens 60 Prozent gegenüber 2015 reduzieren. Damals fielen 350 Tonnen CO 2 an, somit soll bis 2028 die Reduktion auf 140 Tonnen CO 2 erfolgen. Alle Emissionen, welche nicht vermieden werden können, sollen durch Investitionen in Schweizer Klimaschutzprojekte kompensiert werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Eine Analyse soll die Reduktionspotenziale zeigen

Der Verwaltungsrat hat die Klimastrategie bereits genehmigt, im nächsten Jahr sollen mit Hilfe eines externen Spezialisten die Emissionsquellen analysiert und eine vollständige Datenerhebung ausgeführt werden. Mit den daraus gewonnen Informationen zum Reduktionspotenzial werde dann die Massnahmen zur Reduktion und Vermeidung von Treibhausgasemissionen definiert und umgesetzt.

Mit dem Neubau des Hauptgebäudes in Kerns habe das EWO bereits eine wichtige Massnahme initiiert, da er mit selbst produzierter Energie alle Aufwände des Gebäudes abdecke. Ein weiterer bedeutender Schritt liege im Bereich der Mobilität. Zwölf Fahrzeuge, also 20 Prozent der EWO-Fahrzeugflotte, werden elektrisch betrieben. Mit der genehmigten Strategie sollen ab sofort, wenn immer möglich, nur noch Elektrofahrzeuge beschafft werden. (mah)