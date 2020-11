Interview Neuer Gastro-Obwalden-Präsident: «Eine der grössten Herausforderungen ist es, Mitarbeiter zu finden» Bruno della Torre hat von Hansruedi Odermatt das Präsidium von Gastro Obwalden übernommen. Der ehemalige Vizepräsident bedauert, dass die Lobby der Branche in Bundesbern nicht grösser ist. Matthias Piazza 10.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ihnen ist sicher nicht langweilig als Wirt des Gasthauses Rosen in Kerns. Warum haben Sie sich noch das Amt des Präsidenten von Gastro Obwalden aufgebürdet?

Bruno della Torre: Gewiss, die Präsenzzeiten in der «Rose», die ich mit meiner Frau Barbara führe, sind lang. Aber als Präsident dieser Standesorganisation mit gut 120 Obwaldner Restaurants und Hotels bin ich am Puls des Geschehens. Ich darf an vorderster Front die Interessen meiner Branche einbringen und mich an Versammlungen mit Gastrosuisse und den anderen Innerschweizer Gastroverbänden austauschen. Das Amt bedingt einen gewissen zeitlichen Aufwand, tagsüber bin ich oft an Versammlungen. Das geht aber gut, da mein Vater, der bis vor einem Jahr 40 Jahre lange die «Rose» mit meiner Mutter führte, während meiner Abwesenheit in der Küche zum Rechten schaut.

Der neue Präsident von Gastro Obwalden, Bruno della Torre, vor seinem Gasthaus Rose in Kerns. Bild: Pius Amrein (6. November 2020)

Was bringt einem Wirten die Mitgliedschaft bei Gastro Obwalden?

Man ist immer im Bilde, was in der Branche läuft, bekommt Informationen aus erster Hand, kann sich mit anderen Mitgliedern austauschen und auch unseren Rechtsdienst bei Bedarf beanspruchen, der einen tollen Job macht.

Gastro Obwalden vertritt die ökonomischen und politischen Interessen des Gastgewerbes, fördert das Image der Gastrobranche und engagiert sich für Berufs- und Weiterbildung und Qualität, heisst es auf der Website von Gastro Obwalden. In welchem Bereich ist noch der grösste Nachholbedarf? Wo drückt den Obwaldner Wirten am meisten der Schuh?

Eine der grössten Herausforderungen ist es, Mitarbeiter zu finden. Wir setzen uns als Verband sehr für den Nachwuchs ein, organisieren Anlässe wie «Lehrlinge kochen für Gäste», sind bei der Zentralschweizer Bildungsmesse (Zebi) und am Brünig-Dialog aktiv, wo wir für den Beruf der Restaurationsfachfrau und des Kochs werben. Auch bilden unsere Mitglieder fleissig Lehrlinge aus. Leider springen viele nach der Lehre ab, weil sie nicht gerne abends oder am Wochenende arbeiten. Das ist schade, denn solche Arbeitszeiten haben auch Vorteile. Man hat nachmittags frei und Zeit für seine Kinder. Ein weiteres Problem ist die Bürokratie. Als Gastgeber wollen wir bei unseren Gästen sein und nicht hinter dem Computer.

Wie erfolgreich ist die Lobbyarbeit der Branche in der Politik?

Gastrosuisse, der auch die Anliegen der kantonalen Verbände aufnimmt, hat einen guten Draht zum Bundesrat. Leider hat aber die Gastrobranche in Bundesbern nicht eine so gute Lobby, wie etwa die Landwirtschaft oder die Pharmaindustrie. Dabei darf man die Rolle unserer Branche nicht unterschätzen. Restaurants sind für das soziale Leben sehr wichtig. Die Gäste sehnten das Ende des Lockdowns herbei. Zudem sind wir auch ein grosser Arbeitgeber, integrieren Ausländer ins Berufsleben. Und dank unserer vielen Teilzeitstellen können auch Mütter wieder ins Berufsleben einsteigen.

Wir kommen um das Thema nicht herum: Was hat Corona mit der Gastrobranche gemacht?

Unter den Wirten herrscht viel Verunsicherung. Niemand weiss, wie es weitergeht. Man kann nicht richtig planen. Gibt es einen zweiten Lockdown? Es herrscht ein Überlebenskampf unter den Gastronomen. Viele Leute bleiben aus Angst vor einer Ansteckung einem Restaurantbesuch fern. Unternehmen haben ihre Weihnachtsessen storniert. Wir schlagen darum vor, den Mitarbeitern einen Gutschein zu schenken, damit sie mit ihrer Familie im Restaurant essen können.

Für Kritik in der Gastrobranche sorgte die Aussage von Bundesrat Ueli Maurer, dass eine Strukturbereinigung in der Gastronomie und Hotellerie unvermeidbar sei. Was sagen Sie zu dieser Aussage, die Casimir Platzer, den Präsidenten von Gastrosuisse verärgerte und die der Verband mit «bundesrätlicher Hohn» quittierte?

Ich sehe das gleich wie Casimir Platzer. Von der Coronakrise sind längst auch viele Betriebe betroffen, die vorher wirtschaftlich auf gesunden Beinen standen und gut wirtschafteten.

Wie sehen Sie die Zukunft der Gastronomie, auch unter dem Eindruck von Corona?

Die Folgen dieser Pandemie wird man wohl erst in gut zwei Jahren sehen. Wir müssen lernen, mit dem Virus, das nicht so schnell verschwindet, zu leben, ohne Angst, aber mit Respekt.

Bruno della Torre (40) führt mit seiner Frau Barbara della Torre seit einem Jahr das Gasthaus Rose in Kerns in dritter Generation. Er hat zwei Mädchen im Alter von viereinhalb und achteinhalb Jahren.