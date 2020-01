Neuer Geschäftsführer für Sarner Abächerli Media AG Die Abächerli Media AG in Sarnen und die Printcenter Hergiswil AG stehen neu unter einheitlicher Leitung. 19.01.2020, 15.54 Uhr

(mu) Zum Jahreswechsel hat Roland Schnyder, Geschäftsführer der Printcenter Hergiswil AG, die Leitung der Obwaldner Druckerei übernommen. Er folgt auf Christian Zemp, der sich nach über 14 Jahren an der Unternehmensspitze neuen Herausforderungen stellen wird.

Roland Schnyder. Bild: PD

Der in Obwalden wohnhafte und verankerte Schnyder sei ein ausgewiesener Fachmann der grafischen Branche, schreibt die Abächerli Media AG in einer Medienmitteilung. «Wir sind überzeugt, mit Roland Schnyder einen Geschäftsführer gefunden zu haben, der mit Unternehmergeist, strategischem Gespür und einer breiten Erfahrung in der Druckbranche Abächerli erfolgreich weiterentwickeln wird», wird Markus Bieri, Verwaltungsratspräsident der Abächerli Media AG, in der Mitteilung zitiert.

Abächerli sei in der Zentralschweiz mit den Standorten Sarnen und Sursee (Schlüssel Druck AG) stark verankert und vernetzt. Die Wurzeln des Sarner Traditionsunternehmens reichten über 125 Jahre zurück und das Unternehmen habe sich vom Druckpartner zum Mediendienstleister entwickelt.