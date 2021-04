Neues Album Eine Hommage an Obwalden: Klangkünstler aus Sachseln lotet die Grenzen der Musik aus Der Klangkünstler Jul Dillier hat die Lockdown-Zeit genutzt, um ein Soloalbum zu produzieren. Dabei beschäftigt er sich mit der Frage, wie ihn seine Heimat musikalisch geprägt hat und was es bedeutet, ein Obwaldner zu sein. Kristina Gysi 09.04.2021, 19.09 Uhr

Die Vielfalt der Musik scheint unerschöpflich. Aktuellstes Beispiel dafür ist der Klangkünstler Jul Dillier aus Sachseln. Er ist eigentlich Jazz-Musiker, doch Laien würden beim Hören seines neuesten Albums – Erscheinungsdatum ist der 22. April – wohl kaum zu diesem Schluss kommen. Für Dillier ist das keine Beleidigung, im Gegenteil. Dass es für seine Art von Musik eigentlich keinen passenden Namen gibt, ist genau das, was sie ausmacht. Etwas festlegen, sich einer musikalischen Sparte fügen, das müsse nicht sein. Die Grenzen der Musik zu hinterfragen, sie verschwimmen oder gar verschwinden zu lassen, das möchte Dillier mit seiner Musik erreichen. Wenn man ihr doch einen Namen geben will, wäre «experimenteller Jazz» der passendste.

Jazz-Musiker Jul Dillier veröffentlicht am 22. April sein neues Album «solétudes». Bild: PD/Ralph Kuehne

Sein neues Album sei eine Hommage an Obwalden. Ein Heimatalbum, entstanden durch die Frage, was es bedeutet, in Obwalden aufzuwachsen und zu leben. Auf den Spuren der eigenen Wurzeln. Das Album soll eine Geschichte erzählen, Gedanken schüren, Bilder schaffen. Auch deshalb erscheint es nicht einfach als CD, sondern als Buch mit integrierter Scheibe. Aufwendig gemacht, in Leinen gebunden, erzählt das Buch ganz ohne Worte wie Dillier durch seine Heimat musikalisch geprägt wurde und an welche Klänge er sich erinnert, wenn er an Obwalden denkt.

Das Ergebnis ist eine Mischung aus abstrakten Tönen und einfachen Melodien. Anspruchsvoll. Keine Musik, die man gut im Hintergrund hören kann, wie Dillier selbst sagt. «Das Album soll seine Zuhörer auf eine Reise mitnehmen.» Zudem merke er, wie sich die Musik durch die zahlreichen Streaming-Angebote verändere. «Ich habe das Gefühl, der Musikkonsum wird dadurch etwas oberflächlich und abstrakt», so Dillier. Dem möchte er mit seinem musikalischen Schmöker entgegenwirken:

«Um ein Buch zu lesen, muss man sich hinsetzen und sich bewusst Zeit dafür nehmen.»

Nur dass das Buch in diesem Fall nicht gelesen, sondern gehört wird. Finanziell unterstützt wurde er für das aufwendige Booklet unter anderem durch die Albert Koechlin Stiftung in Luzern und von der Kulturförderung des Kantons Obwalden.

Ausschnitt aus dem Soloprogramm von Jul Dillier, aufgeführt 2019 in Sarnen. Video: Youtube

Auf den Spuren der eigenen Wurzeln

Die Zeit der Isolation und des Alleinseins widmete der 30-Jährige ab dem ersten Lockdown vollends der Musik, gab sich einer Welt voller Klänge und Töne hin. Entstanden ist das Soloalbum namens «solétudes», laut Dillier ein dreifach bedeutungsvoller Titel. Einerseits spiele er damit auf die Solo Etüden an, die auf dem Album zu hören sind. Stücke, die man auch live allein spielen könnte, da sie nicht nachträglich bearbeitet oder zusammengeschnitten wurden. «Jeder Klang, den man in den Liedern hört, hört sich auch in Echt so an», erklärt Dillier. Kein Auto-Tune, keine übereinandergelegten Tonspuren. Rohe, unverarbeitete Klänge. Zweitens gleiche der Titel dem Wort «Solitude» – Einsamkeit. «Das Alleinsein, die Isolation aufgrund des Lockdowns schwingt im ganzen Album mit», sagt der Künstler. «Deshalb ist es für mich wie ein Dokument aus dieser Zeit.»

Als dritte Bedeutung nennt er das französische Wort «sol», die ersten drei Buchstaben des Albumnamens. Und der französische Begriff für Boden. «Passend zur Auseinandersetzung mit meinen eigenen Wurzeln.» Gibt es auf dem Album ein Lied, das besonders gut ausdrückt, was der Kanton Obwalden für Dillier bedeutet? Er nennt das Stück «Pilger». Darin habe er durch verschiedene Elemente eine Klangwelt erschaffen können, die sich nach seiner Heimat anhört und diese akustisch verkörpert. «Schlichtheit, die trotzdem alles beinhaltet, was mir wichtig ist.» Wie der Kanton Obwalden.

Eine bestimmte Zielgruppe möchte Dillier nicht erreichen. Vielmehr will er Zugang schaffen zu experimenteller Musik und verschiedene Zuhörerschaften «an einen Tisch bringen». Dies erfordere aber eine gewisse Offenheit seitens Hörer, wie er selbst gut weiss. «Einige sagen, es überfordere sie, meiner Musik zuzuhören», so Dillier. «Wenn man sich darauf einlässt, kann sie aber auch stark berühren.» Der Künstler erinnert sich an einen Mann, der damals, vor der Zeit der Pandemie, als das Beisammensein noch zum Alltag gehörte, eines seiner Konzerte besuchte. «Der Mann meinte: Dieses Konzert erzählte meine Lebensgeschichte», so Dillier. Das seien die Momente, für die er Musik mache.