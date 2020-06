Reportage Neues Schulhaus mit Eichenparkett und Aussicht auf den See – so lief die Züglete der Schule Sachseln Die Schule Sachseln zügelt und bezieht ihr neues Schulhaus Türli. Die ersten Reaktionen sind positiv und für die Schule ergibt sich eine neue Struktur. Marion Wannemacher 13.06.2020, 05.00 Uhr

Der Gong um 7.15 Uhr im neuen Schulhaus Türli jedenfalls funktioniert schon. Nur ist an diesem Tag schulfrei, das Gebäude menschenleer, fast jedenfalls. Rechts vom Haupteingang stapeln sich etliche zusammengefaltete Schachteln. Im ersten Stock tritt Peter Leuenberger mit einem Speditionsmitarbeiter aus dem Lift. Auf einem Wagen rollen sie mehrere Stapel Hocker in den Flur. Bauamtsleiter Leuenberger bespricht mit ihm die Aufteilung der neuen Möbel in die einzelnen Schulräume. Eine Schule zieht um.



Rektor Remo Krummenacher (Mitte) und Schulleiterin Monika Amstutz nehmen die neuen Schulmöbel in Empfang. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 12. Juni 2020)

«Die Züglete ist eine riesige logistische Herausforderung», hält Rektor Remo Krummenacher fest. «Das Komplizierte daran ist, dass es sich nicht nur ums Zügeln vom alten Schulhaus Türli ins neue handelt, sondern gleich vier Gebäude betroffen sind, es geht sozusagen kreuz und quer», ergänzt Peter Leuenberger. Er zeichnet verantwortlich für den Umzug, Monika Amstutz, Schulleiterin (Zyklus 1 und 2, Kindergarten bis 6. Klassen) unterstützt ihn. Ein halbes Jahr haben die Planungen und Vorbereitungen beansprucht.

Schulfrei für die Züglete ins neue Schulhaus

Alle Schüler vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse haben die ganze Woche schulfrei bekommen. An diesem Plan habe man auch trotz des Lockdowns festhalten wollen, erklärt Monika Amstutz. Schliesslich hätten die Eltern mit dieser Woche geplant. «Auch wäre es aus Sicherheitsgründen nicht möglich gewesen, dass die Spedition und die Schüler gleichzeitig auf dem Areal sind.» Sie zeigt sich begeistert über den Ablauf und die Professionalität des Nidwaldner Unternehmens. «Es ist fantastisch gelaufen», zieht sie Zwischenbilanz.

Allein die Zahlen für das Unterfangen sind beeindruckend: 40 LKW-Ladungen mit 5000 Umzugskartons und 200 Kisten für Computer und sensible Geräte wurden transportiert. Das entspricht rund 1100 Kubikmetern Zügelware. 160 Kubikmeter wurden entsorgt.

Bauamtsleiter Peter Leuenberger (links) und Benjamin Deplazes von der Spedition verteilen Hocker auf die Klassenzimmer. Bild: Marion Wannemacher (12. Juni 2020)

In der Mulde vor dem ehemaligen Schwesternhaus stapeln sich ausrangierte Pulte, Rollcontainer und Gestelle. Pünktlich um halb acht Uhr schliesst Musikschulleiter Rolf Ambauen das ehemalige Schwesternhaus auf. Jetzt ist sein Büro an der Reihe im Zügelplan. Ambauen legt selber mit Hand an. Er trägt einen Stapel Stühle zum Lastwagen, die Speditionsmitarbeiter rollen Schachteln auf einer Transport-Karre zur Laderampe. Leer und leerer werden das alte Türli und das ehemalige Schwesternhaus. Bereits kommende Woche beginnt der Rückbau, während der Sommerferien findet der Abbruch beider Häuser statt. Ab Sommer 2021 soll dann das Arni bezugsfertig sein, der Zweijahreskindergarten mit fünf Klassen starten.



Freudige Reaktionen über das moderne Schulgebäude

Es war eine strenge Woche für alle, er fühle sich geschafft, bekennt Peter Leuenberger. «Am Feiertag waren vereinzelt noch Lehrerinnen bis halb neun Uhr hier, um sich einzurichten, am Wochenende sind sicher noch einige dran», erzählt Schulleiter Remo Krummenacher. Von vielen Seiten habe er freudige Reaktionen über das schöne moderne Schulgebäude vernommen. Fast ein bisschen stolz zeigt er das gediegene Lehrerzimmer im Erdgeschoss mit Eichenparkett, eingebautem Regal und den Lampen im schicken Design; die Schulzimmer in den oberen Geschossen mit grossen Panoramafenstern und einer Traumaussicht auf See und Schwendi; den bereits gemütlich eingerichteten Kindergarten mit Stuhlkreis und selbst gebastelten Ketten aus buntem Tonpapier.

Die beiden oberen Geschosse bieten Platz für gesamthaft zwölf Klassenzimmer, je sechs pro Etage. Jeweils ein Gruppenraum kann von zwei Klassenzimmern aus genutzt werden. Mit dem neuen Schulhaus ergibt sich für die ganze Schule langfristig eine neue Struktur. Die Schulstufen seien dann jeweils in gleichen Schulhäusern untergebracht, erklärt Rektor Krummenacher.

Nicht immer ist alles planbar. «Bis zum Sommer haben wir eine Art Probephase, in der wir den Betrieb testen und noch organisieren können», sagt Remo Krummenacher. Ab Montagmorgen jedenfalls dürfen sich die Kindergärtler, Dritt-, Viert- und Fünftklässler auf ihr neues Schulhaus freuen.