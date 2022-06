Swiss Wood Solutions siedelt sich in Altdorf an

Neuzuzug ETH-Spin-off siedelt sich im Kanton Uri an Die Swiss Wood Solutions AG, ein Innovationsunternehmen im Bereich von nachhaltigen Holzwerkstoffen und Holznutzungen, zieht im Juli nach Altdorf. 30.06.2022, 17.22 Uhr

Swiss Wood Solutions entwickelt nachhaltige, holzbasierte Produkte. Bild: PD/Swiss Wood Solutions AG

Die Swiss Wood Solutions AG mit Sitz in Dübendorf ZH hat sich aufgrund ihrer Wachstumspläne auf die Suche nach einem neuen Standort mit grösseren Räumlichkeiten gemacht, wie aus einer Medienmitteilung der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Uri hervorgeht.

Die Wirtschaftsförderung Uri habe die Verantwortlichen des Unternehmens bei der Standortsuche beraten, diese mehrmals im Kanton Uri empfangen und ihr Netzwerk zur Verfügung gestellt. Schliesslich sei der Standortentscheid nach der Evaluation von mehreren Kantonen im April zugunsten des Kantons Uri gefallen.

Konkret wird das Unternehmen in die Halle an der Giessenstrasse 10 in Altdorf einziehen, in der einst die ABL AG ihren Sitz hatte, wie es auf Anfrage bei der Volkswirtschaftsdirektion heisst. Der Umzug mit den aktuell zirka zehn Mitarbeitenden findet im Juli statt.

«Ausschlaggebend für die Standortwahl waren unter anderem die wirtschaftlichen Entwicklungen im Kanton Uri, die vorhandenen Räumlichkeiten und das stark ausgebaute Bahnangebot zu den Wirtschaftszentren im Norden und Süden», wird Patrick Steiner, CFO & Corporate Development Manager der Swiss Wood Solutions AG, in der Mitteilung zitiert.

Plastikfreie EC-Karte aus Holz entwickelt

Die Swiss Wood Solutions AG wurde im Herbst 2016 als Spin-off der ETH-Domain (ETH Zürich und EMPA Dübendorf) gegründet und ist ein Business- und Technologie-Inkubator für nachhaltige, holzbasierte Produkte, wie es in der Mitteilung heisst.

Das Unternehmen entwickelt neue Geschäftsmodelle, Technologien und Produkte bis zum erforderlichen Reifegrad, um sie dann in spezialisierte Tochterfirmen oder Joint Ventures auszugliedern. «Mit ihren innovativen Lösungen trägt die Swiss Wood Solutions AG zur nachhaltigen Nutzung der heimischen Baumbestände, zum Schutz gefährdeter Regenwaldhölzer und zur Reduzierung von umweltschädlichen Kunststoffen in Alltagsprodukten bei», ist in der Medienmitteilung weiterzulesen.

Die plastikfreie Bezahlkarte aus Holz von Swiss Wood Solutions. Bild: PD

Zu den bereits bestehenden Kunden zählen beispielsweise grosse Schweizer Finanzdienstleister und Banken, die gemeinsam eine Lösung für das Problem des grossen Plastikbedarfs bei Zahlungskarten gesucht haben. Die Swiss Wood Solutions AG hat daraufhin eine plastikfreie Holzkarte entwickelt, die im Rahmen von Pilotserien im zweiten Halbjahr 2022 eingeführt wird.

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind ist erfreut über den Zuwachs. Die Tätigkeiten der Swiss Wood Solutions AG als Entwicklerin von innovativen Holzprodukten und als Firma im Bereich Präzisionstechnik würden sich gut mit den Schwerpunktthemen der Wirtschaftsförderung decken, heisst es. Weiter sagt Camenzind: «Die Swiss Wood Solutions AG bringt zudem weiteres Know-how im Bereich der Nachhaltigkeit in den Kanton Uri, etwa bei der Erforschung neuer Verwendungszwecke für einheimisches Holz.» (pd/eca)