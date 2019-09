Bei der Oberen Spichermatt 12 in Stans gibt es seit kurzem eine neue Nextbike-Station. Es ist der 22. Standort im Nidwaldner Hauptort.

Nextbike hat neue Station in Stans

Bei der Oberen Spichermatt 12 in Stans gibt es seit kurzem eine neue Nextbike-Station. Es ist der 22. Standort im Nidwaldner Hauptort.

Stefan Bosshard (Rosen Gruppe, rechts) und Ralf Minder (BDO, links)

beim symbolischen Handshake zur Einweihung der Nextbike Station in Stans. (Bild PD)

(jon) Die Station für den Veloverleih steht direkt beim Sitz der BDO Stans und der Rosen Swiss. Letztere hat die neue Station initiiert, finanziert wurde sie von beiden Unternehmen, wie sie in einer Mitteilung schreiben.

Dass die beiden Unternehmen die Nextbike-Station realisiert haben, begründen sie mit der Nachhaltigkeit und Ökologie. So wolle man einen kleinen Beitrag zur Reduktion des motorisierten Verkehrs leisten. Zudem seien die eigenen Mitarbeiter dank Velos meist schneller am Ziel. Die Rosen beschäftigt in Stans rund 60 Personen, die BDO 10. Die neue Nextbike-Station ist wie jede andere öffentlich zugänglich.