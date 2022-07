Absolventen der Landwirtschaftsschule freuen sich über Abschluss

Nid-/Obwalden 21 Absolventinnen und Absolventen der Landwirtschaftsschule dürfen sich über ihre Diplome freuen Dank gutem Klassengeist konnten die Schülerinnen und Schüler auch in schwierigen Zeiten hohe Leistungen erbringen. 11.07.2022, 16.30 Uhr

In Zeiten von Corona war die Flexibilität der Schülerinnen und Schüler an der landwirtschaftlichen Schule Giswil besonders gefragt. Von Woche zu Woche gab es mehr oder weniger strenge Auflagen, welche bis zum Fernunterricht führten. Die gesamte Klasse meisterte die Herausforderungen sehr gut und so konnten an der Diplomfeier vom vergangenen Samstag in der Turmatthalle in Stans und der Aula Cher in Sarnen die Diplome abgeholt werden.