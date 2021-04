Nid-/Obwalden Auch die diesjährige Powerwoche geht hoch hinaus Die Ausgabe der Nid-/Obwaldner Powerwoche ist zwar coronabedingt reduziert, für Nervenkitzel ist trotzdem gesorgt ‒ etwa in Kerns beim Indoorklettern. Matthias Piazza 14.04.2021, 17.00 Uhr

Griff für Griff tastet sich Annalena Bucher die Kletterwand hoch. Am Boden sichert sie ihre Kollegin Chantal Wallimann mit einem Seil. Einige Augenblicke später ist die rund acht Meter hohe Wand bezwungen in der Kernser Dossenhalle. Sachte lässt sie sich ins Seil fallen und wird von der Kollegin langsam heruntergelassen. «Als ich plötzlich die Höhe realisierte, wollte ich nicht mehr höher klettern», lässt sie ihr Klettererlebnis Revue passieren, als sie wieder festen Boden unter den Füssen hat. «Es kostete etwas Überwindung, am Schluss empfand ich es gar nicht mehr als so schlimm», erzählt die 13-jährige Kernserin weiter. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch ihre Kollegin. «Ich vertraute ihr voll und ganz, ich kenne sie schon lange.» Sie war es auch, die Annalena zum Indoorklettern bewegen konnte. «Sie fragte mich, ob ich nicht auch teilnehmen möchte, es habe noch freie Plätze.»

Eigentlich möge sie Höhe nicht so, gesteht Annalena, doch habe sie sich schliesslich einen Ruck gegeben. «Ich wollte ausprobieren, wie es sich dort oben anfühlt.» Auch der Job desjenigen, der am Boden seinen Partner mit dem Seil sichert, ist nicht ohne. «Ohne die Leiterin an meiner Seite hätte ich Angst gehabt», gesteht Chantal ein. Am Indoorklettern reizten sie die Höhe und die Herausforderung, den nächsten Griff zu erwischen. Mit der Zeit trauen sich die beiden Mädchen und die übrigen sechs Jugendlichen immer mehr zu und bezwingen die Wand, als kletterten sie regelmässig in ihrer Freizeit.

Dem ist aber nicht so. «Die meisten Teilnehmer sind Anfänger», bestätigt Kathrin Ziegler, die zusammen mit Samuel Ziegler von der Jugendarbeit Kerns den Indoor-Workshop an diesem Dienstagnachmittag leitet. Doch mit einer guten Instruktion sei dies zu verantworten. Es ging denn auch nicht sofort in die Höhe. In der ersten Stunde lernten die Jugendlichen die Grundlagen des Kletterns und Sicherns, machten ihre ersten Kletterversuche in ungefährlicher Höhe ohne Seil und lernten, wie sie die Füsse am besten an der Kletterwand platzieren. Auch das Üben des Achterknotens gehörte dazu.

Eine lustige, kurzweilige Zeit mit Kolleginnen

Indoorklettern ist allerdings nicht das einzige, was bei Annalena und Chantal in dieser Woche auf dem Programm steht. So probieren sie etwa auch noch Thai-Kickboxen und Selbstverteidigung oder Bubble-Balls aus. Als Siebtklässlerinnen kamen sie dieses Jahr zum ersten Mal in den Genuss der Powerwoche, dieses Freizeitangebots für Nid- und Obwaldner Jugendliche der siebten bis neunten Klasse. Sie schätzen es, in der zweiten Osterferienwoche zusammen mit Kolleginnen eine lustige, kurzweilige Zeit verbringen zu können.

Reduzierte Form kam in Kerns an

Die beiden Kolleginnen dürften sich dann umso mehr auf nächstes Jahr freuen, wenn die Powerwoche voraussichtlich wieder in der gewohnten Form angeboten wird. Denn im Gegensatz zu «normalen» Jahren dürfen die Jugendlichen heuer nur an Powerwochen-Angeboten teilnehmen, die die Jugendarbeitsstelle ihrer Gemeinden auf die Beine gestellt haben. «Damit wollten wir wegen Corona eine zu grosse Durchmischung unter den Gemeinden verhindern», begründet Kathrin Ziegler die Massnahme. Dass sich so Jugendliche anderer Gemeinden nicht kennen lernten, sei natürlich schade. «Doch wir fanden es wichtig, den Jugendlichen während der Osterferien etwas anzubieten.» Sie spricht von einem Erfolg:

«Wir hatten über 40 Anmeldungen, sämtliche vier Kernser Angebote

kamen zu Stande, am beliebtesten

ist das Bubble-Balls-Turnier.»

Sie kann der besonderen Powerwochen-Form auch Positives abgewinnen. «Da alle Teilnehmer in Kerns wohnen, kennen sie sich häufig, so können sie sich gegenseitig zur Teilnahme motivieren. Es braucht oft weniger Überwindung, wenn man schon jemanden kennt.» Und für das Jugendbüro Kerns sei es eine gute Gelegenheit, mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen.