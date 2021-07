Der Halbstundentakt nach Engelberg kommt frühestens 2025

Nid-/Obwalden Der sehnlichst erwartete Halbstundentakt nach Engelberg kommt wohl frühestens 2025 Möglichst schnell soll der Halbstundentakt kommen. Trotz diesem vielseitigen Wunsch ist noch etwas Geduld gefragt. Es fehlt ein Doppelspurabschnitt. Matthias Piazza 29.07.2021, 05.00 Uhr

Wie kann das Engelbergertal von den Verkehrsproblemen befreit werden? Unter anderem mit einer besseren Zugverbindung nach Engelberg. Dieser Meinung ist zumindest die Kommission «Verkehrsentlastung Engelbergertal» unter der Federführung von Wolfenschiessen, mit Dallenwil, Oberdorf und Engelberg. Darin wird auch der Halbstundentakt nach Engelberg gefordert – und zwar so früh wie möglich. Bisher fährt je ein Zug stündlich nach Engelberg und zurück.

Das Portal des Steilrampentunnels in Engelberg. Künftig sollen hier je Richtung und Stunde zwei Züge durchbrausen. Bild: Urs Hanhart (27. November 2020)

Die Kommission rennt damit beim Kanton Nidwalden, der als Besteller den Fahrplan bei der ZB «bestellt» und den Zugbetrieb auf Nidwaldner Boden mitfinanziert, offene Türen ein. «Diese Forderung entspricht auch unserer Haltung», sagt dazu Baudirektor Josef Niederberger.

«Wir möchten so schnell wie möglich die Verkehrssituation im Engelbergertal entschärfen. Mit dem Halbstundentakt gelingt die Verlagerung der Touristenströme vom Auto oder Car auf den Zug.»

Er denkt dabei auch an die asiatischen Reisegruppen, welche häufig mit der Zentralbahn von Interlaken nach Luzern reisten und dort für ihre Weiterfahrt nach Engelberg den Car benutzen würden.

Fahrplan würde heute nicht aufgehen

Doch so einfach lässt sich ein Halbstundentakt nicht von heute auf morgen realisieren, wie Gunthard Orglmeister, Leiter Infrastruktur bei der Zentralbahn, auf Anfrage erklärt. Das Problem seien die fehlenden Kreuzungsmöglichkeiten auf der einspurigen Strecke. «Wenn die entgegenkommenden Züge im Bahnhof Dallenwil kreuzen, geht der Halbstundentakt nicht auf, beim Bahnhof Stans sind die Gleise für zwei kreuzende Interregio-Züge zu kurz», erklärt er. Auch wenn die S4, die in Luzern in der Minute 27 abfährt, nicht wie bisher in Wolfenschiessen, sondern in Engelberg Endstation hätte, würde der Fahrplan nicht aufgehen.

Erst mit der geplanten rund 500 Meter langen Doppelspur Staldifeld in Oberdorf sei darum ein Halbstundentakt bis nach Engelberg möglich. Dann können die zwei entgegenkommenden Interregios dort kreuzen, wo sie sich begegnen, wenn sie wie vorgesehen in den Minuten 10 und 39 in Luzern abfahren.

Zentralbahn-Geschäftsführer Michael Schürch rechnet damit, dass diese Kreuzungsinsel ab Fahrplanwechsel vom Dezember 2025 in Betrieb ist. Dies hänge allerdings auch vom Erfolg der Landverhandlungen ab, gibt er zu bedenken. Diese seien bisher noch nicht gestartet.

Halbstundentakt wird sukzessive eingeführt

Zwischen Ende 2023 und Anfang 2025 werden sieben neue Fink- und zwei neue Adler-Züge in Betrieb genommen, welche mit Zahnrad ausgestattet sind und damit auch den Steilrampentunnel nach Engelberg bewältigen können. Trotzdem:

«Den Halbstundentakt Luzern–Engelberg werden wir aus Nachfragegründen am Anfang nur zu bestimmten Tageszeiten anbieten»

, schränkt Michael Schürch ein.

In der ersten Phase ist ein Halbstundentakt in der touristischen Rush­hour geplant – morgens zwischen etwa 8 und 10 Uhr und abends zwischen 16 und 18 Uhr. Zu diesen Tageszeiten fährt heute schon der Ski- und Wanderexpress – allerdings nur am Wochenende, an Weihnachten und sonstigen tourismusstarken Tagen. Das Angebot könne dann sukzessive ausgebaut werden. Der genaue Zeitpunkt der Einführung des integralen Halbstundentakts sei noch offen.

«Wir sind zufrieden, dass sich Zentralbahn und Kanton bemühen, den Halbstundentakt möglichst bald einzuführen», sagt dazu Remigi Zumbühl. Der Wolfenschiesser FDP-Landrat war als Gemeinderat Leiter der damaligen gemeindeübergreifenden Kommission. «Mit dem angedachten Zeitplan können wir gut leben. Es ist verständlich, dass es seine Zeit braucht, bis die für den Halbstundentakt notwendige Kreuzungsstelle in Oberdorf gebaut ist und die notwendigen Züge beschafft sind.»