Nid-/Obwalden Die Beizen machen ihre Terrassen auf – und werden auch gleich gut besucht Bei angenehmem Frühlingswetter durften Restaurants am Montag wieder Gäste empfangen. Die Wirte konnten es kaum erwarten. Die Gäste wiederum liessen sich gerne wieder mal in einer Beiz bedienen. Florian Pfister 19.04.2021, 20.24 Uhr

Die Sonne scheint am Montagmittag, als würde sie für die Wirte strahlen. Gläser klirren, der Geruch von Pommes frites steigt den Gästen in die Nase, fröhliches Gelächter ist zu hören. Die Restaurants konnten am Montag ihre Aussenbereiche wieder öffnen und empfingen viele Gäste.