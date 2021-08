Nid-/Obwalden Ein neuer Lebensabschnitt für Kind und Eltern: Im Kindergarten ist kein Tag gleich Sie haben auf diesen Tag gebangt. Am Montag begann die Schule in Nid- und Obwalden und damit auch der Kindergarten. Die Kinder waren nervös, doch konnten sich schnell davon lösen. Florian Pfister 23.08.2021, 15.14 Uhr

Sehnsüchtig schaut Elina über das Gebüsch. Ihr Mami hält sie in den Armen. Sie wartet noch auf Papi, dann endlich beschreiten sie gemeinsam das Schulareal in Stansstad. Lange hat Elina auf diesen Tag gewartet. Denn es ist der allererste Tag im Kindergarten für die 4-Jährige. Seit halb sieben ist sie bereits parat, obwohl der «Chindsgi» erst um halb zehn startet. Jeden Tag hatte sie ein «Chläberli» auf ihren Plan geklebt, der von Eichhörnchen geziert ist. Passend zu ihrer Kindergartengruppe, in der sie ist: der Gruppe Eichhörnchen.

Die 4-jährige Elina springt zu ihrem Mami Manuela Bircher. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 23. August 2021)

«Sie konnte es kaum erwarten, sie ist ganz chriblig», sagt Mami Manuela Bircher. Die kleine Elina zeigt sich etwas schüchtern. Doch endlich trifft sie auf ihre Gspändli, die sie bereits kennt. Auch neue Gesichter begegnen ihr an diesem Tag. Elina ist eines von 40 Kindern, die heute im Kindergarten ihren ersten Tag erleben. Sei es wie sie selbst im kleinen «Chindsgi» oder für die «Grossen», für die es nach den Sommerferien weitergeht.

«Jeder Tag ist anders»

Für Manuela Bircher bedeutet dieser Tag ein wenig loszulassen. «Für Elina beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie wird nun etwas selbstständiger.» Auch für die Eltern sieht der Alltag nun anders aus. Elina hat einen weiten Weg zum Kindergarten, doch diesen muss sie nicht allein bestreiten. «Jedes Mal hat jemand Einsatz», schmunzelt Manuela Bircher. «Die Kleinen brauchen noch Begleitung.» Mit Elina geht nun das erste Kind der Familie Bircher diesen Schritt. «Sie freut sich richtig darauf», sagt Manuela Bircher. «Nun ist sie die Grosse zu Hause, die schon in den Kindergarten darf.»

Elina freut sich auf ihren ersten Kindergartentag, auch für Mami Manuela Bircher ist es ein spezieller Tag. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 23. August 2021)

Für die Kindergartenlehrerinnen Christine Kopp und Ruth Stadler ist der Start in ein neues Kindergartenjahr nichts Neues. Sie arbeiten beide bereits seit über 30 Jahren im Beruf. Doch von Alltag könne hier nicht die Rede sein. «Jeder Tag ist anders», sagt Ruth Stadler. «Man weiss nie, was auf einen zukommt. Die Kinder sind so herzlich, das macht den Beruf so schön.» Auch für Christine Kopp ist es nicht ein Tag wie jeder andere: «Ich bin jedes Mal nervös am Sonntagabend, bevor es losgeht.» Auch sie schwärmt von den Kindern: «Sie sind so direkt und ehrlich, man weiss immer, woran man ist. Ob es sich nun um etwas Schönes oder etwas Trauriges handelt.»

In Alpnach beginnt der Tag mit einem Lied

Ein paar Kilometer entfernt startet auch in Alpnach der Kindergarten. Die Lehrerinnen Andrea Müller und Eva Raselli begrüssen die Kinder in der Runde. Sie beginnen, ein Lied zu singen, und laufen im Kreis herum. Wer will, darf sich anschliessen. Ein paar Kinder stehen auf und singen mit, andere sind noch etwas schüchtern und bleiben zunächst sitzen. Ein banger Blick an Papi, der hinten hockt. Der Griff an die Hand des Mamis.

Doch kurz danach wagen es alle Kinder. Sie laufen mit den beiden Lehrerinnen in der Mitte umher und singen mit. Als das Lied vorbei ist, setzen sich alle wieder hin. Andrea Müller zeigt den Kindern das Zwergenglas, das den Zwergenschatz in sich trägt. Die Kinder geben das Glas weiter und sagen jeweils ihren Namen.

Die 6-jährige Nelida serviert für ihr Mami Seraina Meier. Bild: Florian Pfister (Alpnach, 23. August 2021)

Unter ihnen ist auch Nelida. Die 6-Jährige besucht bereits den grossen «Chindsgi». Ganz so neu ist die Situation für sie nicht mehr. Sie freut sich nun darauf, den Kleineren zu helfen. Bevor sich Mami Seraina Meier von ihrer Tochter verabschiedet, backt Nelida ihr noch Muffins im Spielofen und serviert ihr ein Gipfeli. Mami findet's fein. Doch sie muss etwas lange auf die Rechnung warten.