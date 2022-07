NW/OW: Detaillisten und Kauffrauen feiern ihren Abschluss

Nid-/Obwalden Freude und grosse Genugtuung – Detaillisten und Kauffrauen feiern ihren Abschluss In Stans durften 109 junge Berufsleute des Detailhandels und des kaufmännischen Bereichs ihre Diplome entgegennehmen. Sepp Odermatt Jetzt kommentieren 09.07.2022, 20.06 Uhr

Äusserlich locker und innerlich doch etwas angespannt waren sie am vergangenen Freitag in die Mehrzweckhalle Turmatt gekommen - die frischgebackenen Berufsleute des Detailhandels und des kaufmännischen Bereichs aus Ob- und Nidwalden. Hier durften sie an einer würdigen Diplomfeier die wohlverdienten Fähigkeitszeugnisse und Berufsatteste entgegennehmen. Zusammen mit ihren Eltern und Freunden sowie den Ausbildnerinnen und Ausbildnern erfreuten sie sich eines unvergesslichen Abends.