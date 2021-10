Unterwaldner Jugendblasorchester übt für grossen Auftritt

Nid-/Obwalden Jugendblasorchester spielt neu komponierten Marsch «Unterwalden» Während einer intensiven Probewoche bereiten sich talentierte Jugendliche auf zwei Konzerte vor. Neben Original- und Musicalliteratur üben sie auch eine Uraufführung ein. Sepp Odermatt 08.10.2021, 08.57 Uhr

Bereits zum sechsten Mal hat es Olivia Rava wieder geschafft, ein Jugendblasorchester Unterwalden zu planen und zu organisieren. «Für die Jugendlichen ist es gerade jetzt – in dieser schwierigen Zeit – sinnvoll, ein solches Projekt zu realisieren», sagt die engagierte Gesamtleiterin des Projekts. Seit dem letzten Sonntag sind die jungen Musikantinnen und Musikanten während einer Woche in einem Lager in Engelberg versammelt. «Dank den vielen grosszügigen Sponsoren finden die Proben in einem Hotel statt, wo sie ideale Bedingungen vorfinden», erklärt Olivia Rava.