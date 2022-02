So wollen Spitäler und Spitex attraktiv für Pflegende sein

Nid-/Obwalden Kaum Ausstiege, einzelne Wiedereinsteiger: So wollen die Spitäler und Spitex attraktiv für Pflegende sein Teilzeitmodelle, Lohnerhöhung, bezahlte Kurse. Diese Massnahmen scheinen zu helfen, in Nid- und Obwalden gibt es wenige Pflegende, die aus dem Beruf aussteigen. Der Fachkräftemangel ist jedoch mancherorts spürbar. Florian Pfister Jetzt kommentieren 11.02.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Führungsetagen wollen den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegenkommen. Symbolbild: Laurent Gillieron/Keystone

Der Fachkräftemangel in den Pflegeberufen ist nicht erst seit Beginn der Pandemie ein Thema. Die Pflege-Initiative, die im November angenommen wurde, soll bessere Bedingungen schaffen. Doch es liegt in der Verantwortung der Betriebe, selbst zu handeln.

Der Lohn sei in der Regel nicht der Hauptgrund, dass das Fachpersonal den Arbeitgeber wechselt oder gar aus dem Beruf aussteigt, sagt Urs Baumberger, Direktor des Spitals Nidwalden. Selbstverständlich brauche es marktgerechte Anstellungsbedingungen. Die grösseren Probleme seien in den Spitälern vielfach bei Führungsmängeln, im Betriebsklima und den Arbeitsbedingungen und -modellen zu finden.

Deshalb sei es wichtig, die Führungskräfte aus- und weiterzubilden.

«Als Direktor, wie auch als Kaderperson generell, ist es auch wichtig, dass man im Spital vor Ort präsent ist und mit den Leuten spricht. So merkt man, was die Mitarbeitenden denken und sie beschäftigt.»

Urs Baumberger bezeichnet die Massnahmen als viele kleine Puzzleteile, die zu einem guten Betriebsklima führen.

«Die Mitarbeiter sind das höchste Gut.»

Weiterbildungen für den Beruf werden übernommen

Urs Baumberger, Direktor Spital Nidwalden PD

Auch Mitarbeitende ohne Führungsposition haben die Möglichkeit, sich weiterzubilden. «Es ist wichtig, dass man immer à jour ist. Wir wollen innovativ sein und fördern unsere Mitarbeiter daher gerne im persönlichen und fachlichen Bereich», sagt der Spitaldirektor. Wenn die Ausbildung direkt mit der Tätigkeit zu tun hat, übernimmt das Spital Nidwalden die gesamten Kosten. Als Teil der Luks-Gruppe gibt es mehr Möglichkeiten, Weiterbildungen, Austausche oder Laufbahnentwicklungen innerhalb der Gruppe zu machen, wie Urs Baumberger sagt. Ausserdem zeige sich das Spital flexibel, wenn jemand auf Teilzeit umsteigen möchte.

Das Spital Nidwalden hatte laut Baumberger in der Vergangenheit wenige Personen zu verzeichnen, die aus dem Beruf ausgestiegen sind. Dennoch:

«Die Pandemie war ein Brandbeschleuniger. Personalmangel hatte unsere Branche schon vor der Pandemie.»

Die Krise beanspruche nicht nur das Fachpersonal auf der Intensiv- und der Isolierstation, auch die Materialbeschaffung sei viel schwieriger geworden. «Das Spital ist ein komplexes System, alle sind gefordert», sagt Urs Baumberger.

Dass viele einzelne Punkte die Attraktivität eines Spitals als Arbeitgeber verbessern, bestätigt Andreas Gattiker, Direktor des Kantonsspitals Obwalden. Die Massnahmen gleichen jenen in Nidwalden. Andreas Gattiker sagt:

«Wir stimmen uns ab mit anderen Spitälern.»

Auch in Obwalden unterstützt man Teilzeitmodelle, und es wird viel in Weiterbildungen investiert. Das umfasst auch die Beteiligung des Spitals an länger dauernden, kostspieligen Weiterbildungen der Mitarbeitenden. Im Gegenzug haben sich Mitarbeitende für eine gewisse Zeitperiode zu verpflichten.

Andreas Gattiker, Direktor Kantonsspital Obwalden

In diesem Jahr hat der Spitalrat den Lohn der Mitarbeitenden um 2 Prozent angehoben. Diese umfasst generelle, strukturelle und individuelle Lohnerhöhungen. Vielmehr als der Lohn beschäftigten die Branche die Dienstbelastung und die Unsicherheit in der Planung. Es sei kein einfacher Job und das Alter spiele eine grosse Rolle. «Besonders der Schichtbetrieb wird anstrengender, je älter man wird», sagt Gattiker. «Daher hat der Spitalrat 2022 erneut zwei zusätzliche Freitage gewährt.»

Wie viele Personen nach der Kündigung den Beruf wechseln, kann der Direktor nicht beantworten. Er lobt jedoch seine Mitarbeitenden, die einen hervorragenden Job machen. «Sie sind motiviert und haben eine Haltung, die fantastisch ist.» Von Personalmangel sei das Kantonsspital Obwalden zwar nicht betroffen, jedoch gebe es kaum Fachkräfte auf dem Markt. Umso wichtiger also, die eigenen Leute zu halten. Das gelte besonders für den Nachwuchs. «Wir müssen für Wiedereinsteiger und junge Leute attraktiv bleiben», sagt Andreas Gattiker.

Kaum Berufsabgänger bei Spitex

Spitex Obwalden hätte gerne mehr Nachwuchskräfte. Geschäftsführerin Irène Röttger sagt:

«Wir haben Lehrstellen und Studienplätze, die wir sehr gerne besetzen möchten, und ich weiss, da sind wir in der Branche nicht allein.»

Es gebe Bereiche, in denen genügend Personal vorhanden ist und in welchen Abgänge leicht oder leichter zu ersetzen sind als in anderen Bereichen. Spitex Obwalden würde gerne mehr Fachpersonen Gesundheit beschäftigen.

Irène Röttger, Geschäftsführerin Spitex Obwalden Bild: Spitexow.ch

Weggänge seien selten durch einen Berufswechsel, sondern oft durch einen Wechsel des Arbeitsplatzes innerhalb der Gesundheitsbranche oder durch die temporäre Berufsaufgabe infolge Mutterschaft begründet. Wiedereinsteiger gibt es vereinzelt. Allerdings trauten sich viele Mitarbeiterinnen aus der Pflege, welche einige Jahre nicht mehr im Beruf tätig waren, einen Wiedereinstieg oft nicht zu. Man werde durch Kurse aber wieder herangeführt.

Zudem biete Spitex Modelle an, wonach die Wiedereinsteigerinnen zunächst die Aufgaben einer Fachfrau Gesundheit ausführen und erst nach angemessener Einarbeitungszeit als Pflegefachfrau HF. Unter anderem gebe es einige Familienfrauen mit noch kleinen Kindern. Irène Röttger erwähnt den Abenddienst, da die Frauen dann oft auf die Kinderbetreuung durch die Väter zählen können.

Diesen Abenddienst bietet auch Spitex Nidwalden an. Einen Drittel der neu besetzten Stellen traten Wiedereinsteigerinnen an. Spitex Nidwalden bietet einen eigenen Kurs für diese Personen an. Das Unternehmen war in den vergangenen Jahren erfolgreich darin, neues Personal zu rekrutieren, wie Geschäftsführer Walter Wyrsch sagt. Besonders dank der Aus- und Weiterbildungsaktivität.

Auf dem Stellenmarkt sei es schwierig, Fachexpertinnen zu finden, beispielsweise eine Ausbildnerin oder eine Teamleitung. «Die Leute muss man selber ausbilden», sagt Walter Wyrsch. Und dies versucht Spitex Nidwalden auch und zahlt ebenfalls die Ausbildung. Ein weiteres Drittel der neuen Stellen konnte durch eigene Ausbildungen abgedeckt werden. Aktuell seien 22 Auszubildende auf 110 Vollzeitstellen. «Das ist eine erhebliche Zahl», sagt Walter Wyrsch.

«Wir investieren darin, dass die Lernenden gute Berufsbildnerinnen haben und somit eine praxisorientierte Ausbildung geniessen dürfen.»

Der Geschäftsführer ist überzeugt:

«Einfacher wird es nicht, Leute für Pflegeberufe zu finden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen