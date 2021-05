Nid-/Obwalden Neue Tagesstätte soll Angehörigen von Demenzbetroffenen Entlastung bieten Die beiden Pflegefachfrauen Margrit von Wyl und Beatrice Omlin planen die Gründung einer Tagesstätte für Menschen mit Demenz. Marion Wannemacher 12.05.2021, 05.00 Uhr

«Angehörige von Menschen mit Demenz betreuen ihre Liebsten rund um die Uhr und brauchen eine Entlastung, um sich erholen zu können», sagt Margrit von Wyl-Ulrich. Sie weiss, wovon sie redet. Die diplomierte Pflegefachfrau HF aus Sarnen arbeitet seit über drei Jahren in Malters in der Tagesbetreuung «Immomänt» für Menschen mit Demenz. Dort werden Betroffene unter der Woche von 9 bis 17 Uhr betreut. «In Ob- und Nidwalden gibt es keine private Institution mit einem solchen Angebot, die nicht einem Heim angegliedert ist», sagt sie.

«Betreuungen wie der Entlastungsdienst stehen nur zwei bis drei Stunden zur Verfügung, aber nicht den ganzen Tag.»



Per Zufall traf sie auf eine ebenfalls gestandene Berufskollegin mit gleichem Anliegen. Beatrice Omlin aus Sachseln ist ausgebildete Demenzexpertin und leitet das Demenz-Café für Angehörige im Pflegeheim Viva Luzern Eichhof.

Die beiden Pflegefachfrauen Margrit von Wyl (links) und Beatrice Omlin planen, gemeinsam eine Tagesstätte für Demenzbetroffene anzubieten.

Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 5. Mai 2021)

Seit vergangenem Herbst sind die beiden Frauen daran, eine solche private Tagesstätte für Menschen mit Demenz aus Ob- und Nidwalden zu gründen. «Neu haben wir eine GmbH im Handelsregister eintragen lassen, haben eine Bewilligung bei beiden Kantonen beantragt und einen Businessplan in Auftrag gegeben.»



Vom Bedarf an einem solchen Angebot sind beide überzeugt. In Obwalden leben nach Angaben von Alzheimer Ob- und Nidwalden 660 Menschen mit Demenz, in Nidwalden sind es 775. Mit ihrem geplanten Angebot wollen sich die beiden Fachfrauen klar vom bestehenden der Pflegeheime abgrenzen. Ihre Tagesstätte soll eine Übergangslösung sein zwischen dem eigenen Daheim und einem Pflegeheim, das in einem späteren Krankheitsstadium benötigt wird. So sollen die Angehörigen zeitweise entlastet werden. So könnten Betroffene länger zu Hause leben, was kostengünstiger sei, argumentieren die beiden Frauen.

«Wir möchten den Rahmen persönlicher gestalten und den Gästen eine Tagesstruktur bieten.»

Bis zu sechs Demenzbetroffene sollen in ihrer Einrichtung betreut werden können. Voraussetzung ist, dass diese im Anfangsstadium ihrer Krankheit und mobil seien.



Heimelige Wohnung mit Garten an zentraler Lage gesucht

Auf ihrem Weg haben die beiden Frauen einige Hindernisse zu bewältigen. Zurzeit sind von Wyl und Omlin auf Wohnungssuche. Sie brauchen eine Wohnung an zentraler Lage, die von beiden Kantonen aus gut erreichbar ist. Diese soll wie eine normale Wohnung eingerichtet sein, über Wohnzimmer, Küche, zwei Toiletten und Ruheräumen sowie ein Büro verfügen und eine heimelige Ausstrahlung haben. Ein abgegrenzter Garten soll den Gästen die Möglichkeit geben, selbstständig ins Freie zu gehen, diesen jedoch nicht ohne Begleitung zu verlassen.

Ihr Anliegen stösst bei Hausbesitzern nicht unbedingt auf Begeisterung, erzählt von Wyl. Bereits haben sie Wohnungen beim Wilerbad und in Alpnach besichtigt: «Einige wollen lieber eine Familie und betrachten uns als Business. So sehen wir uns aber nicht», sagt sie. «Ausserdem sind wir am Abend und an Wochenenden ja nicht da.» Manche hätten möglicherweise auch Berührungsängste mit Demenzbetroffenen. Über eines sind sich beide im Klaren: Bislang gibt es keinen Betreuungstarif, der durch die öffentliche Hand vorgegeben ist. Sie wollen daher Verhandlungen mit Gemeinden aufnehmen und gehen davon aus, dass Krankenkassen einen Teil der Leistungen bezahlen würden.

Förderverein Tageshaus Obwalden scheiterte mit dem gleichen Projekt

Vor einigen Jahren hatte bereits der Förderverein Tageshaus Obwalden versucht, eine Tagesbetreuung für Personen mit Demenz zu etablieren. Das Projekt scheiterte an der Trägerschaft. Der Verein löste sich im März 2019 auf und gab das Konzept in die Obhut von SRK Unterwalden und Pro Senectute Obwalden.

In der Planungsphase haben sich die beiden Expertinnen bei Alzheimer Ob-/Nidwalden umgehört und auch beim Verband Curaviva Obwalden nachgefragt. Theres Meierhofer, Präsidentin von Curaviva Obwalden, differenziert:

«Das Bedürfnis eines solchen Angebots wird immer da sein, die Frage ist nur, ist genug Nachfrage da, um kostendeckend zu arbeiten? Hier sehe ich die grösste Herausforderung für das Projekt.»

Allerdings gibt sie zu bedenken: «Die Zahl der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen, die auf ein solches Angebot angewiesen wären, wird in den kommenden Jahren steigen.»

Trotz aller Widrigkeiten sind Margrit von Wyl und Beatrice Omlin positiv gestimmt. Sie planen den Start ihrer Tagesstätte am 1. Oktober. Beatrice Omlin sagt:

«Wir sind so gut vorangekommen, wir sind sehr optimistisch.»