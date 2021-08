Neue Leuchtweste soll für mehr Sicherheit auf Schulweg sorgen

Nid-/Obwalden Neues Design von Schüler-Leuchtwesten soll für mehr Sicherheit auf dem Schulweg sorgen Der TCS rüstet Schüler aus Ob-, Nidwalden und Luzern jährlich mit Sicherheitsmaterial im Wert von 30'000 Franken aus. 25.08.2021, 11.11 Uhr

2020 passierten in der Schweiz 451 Unfälle auf dem Schulweg. Bild: PD

Damit sich die jüngsten Verkehrsteilnehmer – gerade zum Schulanfang – sicher im Verkehr bewegen, führt der TCS eine Präventionskampagne durch und macht auf die Anwesenheit von Kindern im Strassenverkehr aufmerksam. Laut Mitteilung des TCS seien im Jahr 2020 in der Schweiz 451 Unfälle auf dem Schulweg registriert worden. Im Vergleich zum Jahr 1992 entspreche das einem Rückgang von 42 Prozent. Trotzdem: Von den 451 Unfällen im Jahr 2020 hatten 379 Personenschäden zur Folge. Dies entspricht mehr als einem Unfall mit Personenschaden pro Tag. Die Kernbotschaft des TCS in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps lautet deshalb: Auto- und Velofahrer sollen am Fussgängerstreifen immer ganz anhalten.

«Für Kinder ist es schwierig, die Geschwindigkeiten und Entfernungen von Fahrzeugen abzuschätzen»,

wird Alexander Stadelmann, Geschäftsführer der TCS-Sektion Waldstätte, in der Mitteilung zitiert. Im Rahmen der Verkehrserziehung wird Schulkindern beigebracht, dass sie die Strasse erst dann überqueren dürfen, wenn die Räder des Fahrzeugs komplett zum Stillstand gekommen sind.

Neues Design des Sicherheitsmaterials für mehr Sichtbarkeit

«Nachts ist das Unfallrisiko sogar dreimal so hoch und bei Regen oder Schnee zehnmal so hoch», so Stadelmann weiter. Mit heller Kleidung und reflektierendem Zubehör sind Kinder besser sichtbar. Daher rüstet die TCS-Sektion Waldstätte die Polizeikorps aus Luzern, Obwalden und Nidwalden jedes Jahr mit Sicherheits- und Schulungsmaterial im Wert von rund 30'000 Franken aus.

Dazu gehören unter anderem 8500 Kindergartendreiecke und 5500 Sicherheitswesten für Kinder ab der ersten Schulklasse. Beides kommt in diesem Jahr in einem neuen Design daher. Eine breitere Oberfläche und reflektierende Elemente verbessern die Sichtbarkeit von vorne und von der Seite, bei Tageslicht und im Dunkeln. Das Sicherheitsmaterial werde dann im Rahmen des Verkehrsunterrichts durch die Polizeikorps an die Schülerinnen und Schüler verteilt. (mah)