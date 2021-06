Nid-/Obwalden Ibu Silla war die Sklavin eines späteren Nidwaldner Landammanns – nun widmet ihr Olivia Abächerli eine Ausstellung Olivia Abächerli stellt mittels Kunst Spekulationen über Ibu Silla an, die Frau des Nidwaldner Söldners und Landammanns «Borneo-Louis». Romano Cuonz 07.06.2021, 16.30 Uhr

Die bornesische Ibu Silla, der die Obwaldner Künstlerin Olivia Abächerli in der Sarner Hofmatt eine Ausstellung widmet, schrieb Nidwaldner, aber auch Schweizer Geschichte. Die Frau aus Indonesien diente dem Söldneroffizier und späteren Nidwaldner Landammann Alois Wyrsch in der niederländischen Kolonie als «Njai». Das heisst: Sie war ebenso Haushälterin wie Sklavin. Wyrsch zeugte mit ihr drei Kinder. Mit zweien von ihnen – einem Knaben und einem Mädchen – kehrte er 1832 nach Nidwalden zurück. Ibu Silla aber liess er mit einem Kleinkind zurück.

Olivia Abächerli widmet eine Ausstellung der Sklavin Ibu Silla. Hier steht Abächerli vor einem ihrer Werke. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 5. Juni 2021)

«Borneo-Louis» – so nannte man den angesehenen Mann fortan – erhielt damals aus den Niederlanden eine Rente von umgerechnet jährlich 170'000 Franken. Damit profitierte auch der Kanton Nidwalden indirekt vom Kolonialismus. Ibu Silla war die Mutter von Louis Wyrsch (in gewissen Dokumenten wird Ibu Silla aber offenbar auch als Johanna van den Berg bezeichnet). Louis wurde 1860 in der Schweiz gar zum Nationalrat gewählt, als erster mit asiatischen Wurzeln. Sein Vater, «Borneo-Louis», hatte in einem umfangreichen Tagebuch viel über Ibu Silla geschrieben. Die Frau bedeutete ihm offensichtlich mehr, als damals schicklich war. Sie hatte ihn mit Heilpflanzen gesund gepflegt, als er im Krieg schwer verwundet wurde. Weil aber nicht wahr sein kann, was nicht wahr sein darf, wurden in den Tagebüchern des Söldners später alle Spuren, die auf das Leben von Ibu Silla hindeuteten, willentlich herausgeschnitten oder geschwärzt. Die Identität dieser Frau und Mutter ist weitgehend gelöscht.

Eine fiktive Biografie für die Unbekannte

«Der legendäre ‹Borneo-Louis› interessiert mich nicht so sehr wie Ibu Silla, die Frau an seiner Seite», sagt die in Kerns und Ennetmoos aufgewachsene und im Kanton Bern tätige Künstlerin Olivia Abächerli. Weil aber alle Spuren von Ibu Silla getilgt seien, bediene sie sich einer Methode der amerikanischen Literaturwissenschafterin Saidiya Hartman: «Critical Fabulation» ist diese benannt. Dabei geht es darum, schwarzen Frauen, deren Biografie weitgehend unbekannt ist, zu einer Existenz zu verhelfen. Spekulativ, fiktiv, fabulierend. Toni Durrer vom Hofmatt-Ausstellungsteam hat die gegenwärtige Ausstellung initiiert und betreut. Er sagt:

«‹Critical Fabulation› hilft dabei, die hegemoniale Geschichtsschreibung, die aus einer Machtposition herausarbeitet, kritisch zu hinterfragen.»

Dies tut Olivia Abächerli, die sich während ihres Studiums in Holland auch intensiv mit Kolonialgeschichte befasst hat. Im kurzen, dunklen Kellergang, der an ein Archiv gemahnt, ist eine kleine Bibliothek zu Ibu Silla eingerichtet. In einem Aktenschrank legt die Künstlerin Bücher mit eingeschnittenen Lücken vor. Die zahllosen Vermutungen, die Olivia Abächerli über Ibu Silla anstellt, die vielen Fragen, die sie aufwirft, sind höchst provokativ: War sie ein politischer Mensch? Wurde sie in ihrem Land gar zur Aktivistin und Frauenrechtlerin? Reiste sie allenfalls in die Schweiz und besass hier einen tropischen Garten auf einer Insel im Vierwaldstättersee?

Olivia Abächerli versucht, mittels verschiedener Medien imaginäre, aber stets sehr bildhafte Antworten darauf zu geben. Im Galerieraum zeichnet sie über eine Vier-Kanal-Videoinstallation «ihre» Biografie von Ibu Silla auf. Als Zuschauerin oder Zuschauer folgt man auf dem Bildschirm dem Prozess des Zeichnens. Man schwankt in Gedanken hin und her. Zwischen Bestandteilen scheinbar realistischer Recherchen und höchst fabulierend gezeichneten, oft auch symbolhaften Zeichen.

Mit einer Vier-Kanal-Videoinstallation zeichnet Olivia Abächerli vor den Augen des Publikums Spuren von Abu Silla. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 5. Juni 2021)

Tanz durch Danjarmasin

Im Panoramazimmer bietet Olivia Abächerli unter dem Stichwort «Landschaft» eine Virtual-Reality-Brille für eine Videoinstallation an. Zu Musik aus Schuberts Fantasie in f-Moll sieht man eine Figur, die durch die Galerieräume, das Nidwaldner Archiv und durch Danjarmasin, der Stadt, in der Ibu Silla lebte, tanzt.

Im Gewölbekeller legt Olivia Abächerli unter dem Titel «Kartographie» verschiedene Ebenen übereinander – ein Versuch, sich zu orientieren und allenfalls noch Spuren zu finden. Spuren einer Frau, die unsere Geschichte mitgeprägt hat, ohne es zu wissen. Toni Durrer sagt: «Die Ausstellung ist eine Hommage an eine indigene Frau, deren Leben zensuriert wurde und deren Identität man auszulöschen versuchte.» Sie lade die Besucher ein, kritisch weiterzuspekulieren und die eigene Position zu reflektieren.

Hinweis: Die Ausstellung ist noch bis am 4. Juli in der Galerie Hofmatt in Sarnen zu sehen. Offen jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung unter 079 830 42 08.