Ein Monat nach Lockerungen: Das sagen Sport- und Fitnessanbieter

Nid-/Obwalden So geht es hiesigen Sport- und Fitnesseinrichtungen einen Monat nach den Lockerungen Vor vier Wochen entschärfte der Bundesrat die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Damit fiel auch die Masken- und die Zertifikatspflicht in Sporteinrichtungen. Eine Yogalehrerin und der Inhaber eines Fitnesscenters berichten, was das für sie bedeutet. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit gut einem Monat können Sportstudios und Fitnesscenter ihre Programme wieder ohne Einschränkung der Masken- und Zertifikatspflicht durchführen. Doch die coronabedingten Massnahmen und die beiden Lockdowns haben Narben hinterlassen. Im Gespräch mit zwei Betroffenen aus Nidwalden und Obwalden wird klar, was es noch zu bewältigen gilt – und weshalb man auch positiv in die Zukunft blicken kann.

Auch jetzt, vier Wochen nachdem der Bundesrat die Zertifikatspflicht aufgehoben hat, ist Corona für Edith Gagliardi nicht vorbei. Die Zurückhaltung der Kundschaft ist für die Inhaberin des Sarner Yogastudios Good Karma noch immer deutlich spürbar: «Ich habe viele Stammkunden, die seit Jahren bei mir sind.» Rund ein Drittel davon konnte aufgrund der 2G-Regelung nicht mehr an ihren Kursen teilnehmen. Nun sei es bei einigen von ihnen schwierig, sie wieder für die Yoga-Lektionen zu motivieren.

Edith Gagliardi gibt in Sarnen Yoga-Kurse. Momentan sei es nicht ganz einfach, ihre Stammkundinnen und -kunden nach langer Pause wieder für Yoga zu motivieren. Dennoch blickt sie positiv in die Zukunft. Bild: PD

Einen Grund dafür vermutet Gagliardi in der Spontanität, die man sich in den vergangenen zwei Jahren gezwungenermassen aneignen musste. «Manchen fällt es schwer, sich festzulegen und sich an einen Termin zu binden», so die Yogalehrerin. «Ich glaube, die Leute möchten kurzfristiger entscheiden.» Bei Gagliardis Stunden ist das nicht möglich, denn der Platz ist beschränkt und eine Anmeldung deshalb zwingend.

Trotz dieser schwierigen Zeit blickt Gagliardi zuversichtlich in die Zukunft. Gerade jetzt, «nach» Corona und angesichts der erschütternden Weltereignisse, werde es immer wichtiger, etwas für das eigene geistige und körperliche Wohlbefinden zu tun. Die Sarnerin sagt: «Yoga kann dadurch an Attraktivität gewinnen und vielleicht findet der eine oder die andere so den Weg auf die Matte.» Deshalb sieht Gagliardi in der jetzigen Zeit einen Neubeginn.

Gym verzeichnet viele Neuzugänge

Auch das Panthera Ladys Gym in Stans durfte von den Einschränkungen ablassen. «Die Leute kommen wieder», sagt Inhaber Urs Zumstein. «Nicht in Scharen, aber sie kommen.» Auch er spüre noch eine gewisse Unsicherheit bei der Kundschaft. Hinzu kämen alternative Trainingsformen, die durch Corona vorübergehend Aufschwung erhalten hätten. «Einige haben sich vielleicht zu Hause eingerichtet oder sind vermehrt draussen aktiv», vermutet Zumstein. Andererseits verzeichnet das Fitnesscenter, in dem ausschliesslich Frauen trainieren, einen vergleichsweise grossen Zuwachs an Neukundinnen: «Beschwerden wie Rückenschmerzen oder solche psychischer Natur haben in dieser Zeit zugenommen.» Mit Fitness könne man diesen entgegenwirken, weiss Zumstein.

Urs Zumstein im Panthera Ladys Gym in Stans. Das Fitnesscenter sei finanziell zwar gut aufgestellt, jedoch hat es gut die Hälfte seines Umsatzes eingebüsst. Bild: Florian Pfister (Stans, 7. Januar 2021)

Aus finanzieller Sicht sei das Gym gut aufgestellt. Durch Reserven und zahlungsfähige Kunden müsste man laut dem Inhaber auch bei einer erneuten Schliessung nicht um die Existenz bangen. «Aber klar, die Umsatzeinbussen sind gross», sagt Zumstein. Da das Fitnesscenter während sechs Monaten geschlossen werden musste, halbierte sich der Jahresumsatz ziemlich genau um die Hälfte. «Je länger das Hin und Her mit Massnahmen und Schliessungen anhält, desto schwieriger ist ein konstanter Trainingsaufbau», so Zumstein. «Erneute Einschränkungen wären deswegen nicht gut.»

Während der Lockdowns bot das Fitnesscenter seinen Abonnentinnen verschiedene Onlinekurse an. «Das wurde sehr geschätzt, auch wenn das Angebot nicht von der grossen Masse genutzt wurde», so Zumstein. Dennoch werde es ergänzend zu einem normalen Abonnement weiterhin bestehen bleiben. Und so kann man der Zeit der Schliessungen und Einschränkungen doch etwas Gutes abgewinnen: Sie hat Platz geschaffen für alternative und innovative Methoden des Sporttreibens.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen