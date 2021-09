Alpsaison in Uri, Nid- und Obwalden nimmt verfrühtes Ende

Nid-/Obwalden/Uri Verregnete Alpsaison nimmt für einige Bauern ein verfrühtes Ende Das Futter wird auf einigen Alpen in der Urschweiz knapp, sodass sich die Älpler teilweise verfrüht auf den Heimweg machen müssen. Die Alpsaison verlief nicht in allen Kantonen gleich – auch die Sömmerungsbeiträge werden unterschiedlich gehandhabt. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Das Wetter war diesen Sommer zu nass und zu kalt. Dem stimmen sicherlich die meisten Leute zu. Während es einige bloss ein paar schöne Wandertage gekostet hat, wurden andere härter von der Wetterlage getroffen. So müssen Älpler die Alpsaison, die dieses Jahr ohnehin schon später begonnen hat, früher beenden als geplant. Der Grund dafür ist, dass auf den Alpen das Futter langsam ausgeht. Denn in gewissen Gebieten konnte das Gras aufgrund der Nässe nicht ausreichend wachsen. Ausserdem zertrampelte das Vieh eine Menge Gras, das es dann nicht mehr essen konnte.

In Obwalden dürfe man eigentlich nicht jammern, meint Simon Niederberger, Präsident vom Bauernverband Obwalden. «Wir hatten Glück und blieben grösstenteils vom Hagel verschont.» Doch es gäbe in Obwalden Fälle von verkürzten Alpzeiten. Jetzt kommt es noch auf den Herbst an: «Ein schöner Herbst kann vieles wiedergutmachen», sagt Niederberger, der die Lage in seinem Heimkanton nicht allzu prekär findet. Die Natur sei nicht immer planbar, man müsse sich halt etwas anpassen. «Notfalls», sagt er, «müssen Bauern für den Winter Futter zukaufen oder den Tierbestand reduzieren.»

Im Kanton Nidwalden müssen dieses Jahr auch einige Bauern die Alp verfrüht verlassen. «Normalerweise kehren die Älpler zwischen dem 15. und dem 25. September mit ihren Tieren zurück, dieses Jahr werden gewisse wohl eine bis zwei Wochen früher heimkehren», sagt Sepp Odermatt, Präsident vom Bauernverband Nidwalden. Die Futterknappheit sei auf das Wetter und die Temperaturen zurückzuführen. Die früher zurückgekehrten Tiere bräuchten nun mehr Futter von den Heimbetrieben, was einen grösseren Arbeitsaufwand für die Bauern bedeute. Entscheidend dabei sei auch, wie viel Schaden der Hagel angerichtet habe. Dies sei von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich.

Die Alpsaison im Kanton Uri konnte laut Wendel Loretz, Präsident des Bauernverbands Uri, dieses Jahr zwar erst etwa zehn Tage verspätet losgehen, doch über ein verfrühtes Ende hat er keine Kenntnis. «Mir ist nicht bekannt, dass jemand früher als geplant heimkehren muss», sagt Loretz. Die diesjährige Alpsaison sehe im Kanton Uri bis jetzt nicht schlecht aus. «Zum Arbeiten waren die Umstände sicher nicht optimal und in den obersten Gebieten wuchs auch etwas weniger Gras, doch in den unteren Lagen und auf den Heimbetrieben lief die Produktion gut», so Loretz. Generell sei er der Meinung, man solle immer genügend Reserven haben, damit man solche Jahre abfedern könne.

«Gerade mit Blick auf den Klimawandel sind Reserven meiner Meinung nach zwingend.»

Doch das müsse jeder Betrieb für sich entscheiden.

Bei den Sömmerungsbeiträgen handelt es sich um Direktzahlungen, welche die Bauern nur dann vollumfänglich erhalten, wenn sie mindestens 75 Prozent der festgelegten Bestossung erreichen. Die Bestossung wird berechnet aus der Anzahl Tiere und der Alpdauer. Eine verkürzte Alpdauer wirkt sich also auf die Bestossung aus und kann bei einem sogenannten Unterbesatz – also einer Bestossung von unter 75 Prozent – zu Beitragskürzungen führen. Eine Ausnahme kann in Fällen «höherer Gewalt» gemacht werden, etwa wenn die Alpdauer aufgrund ausserordentlicher meteorologischer Vorkommnisse nicht erreicht werden kann. So wurden im sehr trockenen Sommer 2018 einige solcher Ausnahmen bewilligt. Nun stellt sich den Behörden die Frage, ob das Jahr 2021 auch als Ausnahmejahr gilt und deshalb auch bei einer Bestossung unter 75 Prozent noch 100 Prozent der Beiträge bezahlt würden.

Im Kanton Nidwalden müsse dieses Jahr – anders als in den anderen Jahren – kein einzelbetriebliches Ausnahmegesuch gestellt werden, sagt Heiri Niederberger, Leiter Direktzahlungen des Kantons Nidwalden. «Alle Bauern, die eine Bestossung von weniger als 75 Prozent haben, werden von uns einzeln überprüft.» Momentan seien aber nur einzelne bekannt, bei denen es kritisch werden könnte. Bei diesen werde dann beurteilt, ob ausschliesslich eine verkürzte Alpzeit ausschlaggebend war für den Unterbesatz.

Im Kanton Obwalden sei der Entscheid noch nicht definitiv, doch man geht davon aus, dass dieser Sommer kein aussergewöhnlicher war und deswegen auch keine aussergewöhnlichen Massnahmen getroffen werden müssen. Im Kanton Uri habe man sich noch nicht definitiv festgelegt.