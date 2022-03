Viele Parlamentarier in Nid- und Obwalden treten vorzeitig zurück

Nid-/Obwalden Viele Parlamentarier treten vor Ende der Legislatur zurück – ein Experte ordnet ein Die Legislatur 2018–2022 endet eigentlich erst Ende Juni. In Obwalden ist jedes dritte Parlamentsmitglied aber schon vorzeitig zurückgetreten, in Nidwalden jedes zehnte. Politexperte Iwan Rickenbacher ordnet ein. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Der Kantonsrat Obwalden an seiner Eröffnungssitzung zur Legislatur 2018–2022. Bild: Obwaldner Zeitung (Sarnen, 29. Juni 2018)

Konsultiert man in Obwalden die Liste der Kantonsrätinnen und Kantonsräte, die aktuell im Amt sind, fällt auf, dass rund ein Drittel der 2018 gewählten oder wiedergewählten Parlamentsmitglieder nicht mehr darauf erscheint. Und dies, obwohl sie ja eigentlich für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt sind, welche noch bis Ende Juni dauert. Auch in Nidwalden stellt man eine Fluktuation fest: Dort sind etwa zehn Prozent der damals Gewählten oder Wiedergewählten in der Zwischenzeit vorzeitig zurückgetreten.

In Obwalden war Peter Wälti einer davon. Ende Mai 2021 räumte der CVP/Mitte-Politiker seinen Sitz im Obwaldner Kantonsrat nach 13 Jahren. Gegenüber unserer Zeitung stand er dazu, dass sein vorzeitiger Rücktritt auch taktische Gründe habe. Es sollte dem nachrutschenden Thomas Schrackmann helfen, den Sitz bei den nächsten Wahlen zu halten.

«Wenn man als Bisheriger antreten kann, ist es sicher einfacher, wieder gewählt zu werden»,

sagte Peter Wälti, der 2018/19 Kantonsratspräsident war. Er wies auch darauf hin, wie die CVP/Mitte zwei Sitze von abtretenden Kantonsräten verloren hatte. Er selber machte mit dieser Taktik gute Erfahrungen, schliesslich begann auch er 2008 seine Karriere im Kantonsrat als «Nachrutscher» des damals abtretenden Armin Berchtold. Ein Jahr früher aufzuhören, machte Peter Wälti keine Mühe. «Ich war lange genug dabei», meinte der damals 59-jährige Giswiler und erklärte, man werde ja auch nicht jünger.

Die erste Nidwaldner Landratssitzung der aktuellen Legislatur. Bild: Nidwaldner Zeitung (Stans, 27. Juni 2018)

Manchmal werden vorzeitige Rücktritte auch von Misstönen begleitet. Als der Oberdorfer Mitte-Landrat Christoph Baumgartner Ende Juni 2019 nach einem Jahr aus dem Landrat wieder ausschied, gab es Kritik aus den Reihen der SVP. Er habe die Prioritäten falsch gesetzt. Die kommende berufliche Belastung bei der Raiffeisenbank sei bei der Wahl in den Landrat 2018 absehbar gewesen, hiess es. Die SVP-Fraktion habe den Abgang rege diskutiert, aber man akzeptiere den Entscheid.

Der vorzeitige Rücktritt vom damaligen Landrat Urs Müller (SVP) weniger als ein halbes Jahr vor den Wahlen vom März 2018 stiess damals bei der Mitte auf Kritik. Schliesslich genehmigte der Nidwaldner Landrat den Rücktritt mit 43 von 57 Stimmen.

Politberater stellt schweizweiten Trend fest

Diese Quote vorzeitiger Rücktritte von rund 10 und 30 Prozent bezeichnet Polit- und Kommunikationsberater Iwan Rickenbacher aus Brunnen als hoch beziehungsweise ausserordentlich hoch. Generell könne man aber schweizweit in den vergangenen Jahren einen Trend steigender Zahlen feststellen. Den Grund ortet der frühere Generalsekretär der Mitte Schweiz im sinkenden Stellenwert eines politischen Milizamtes.

Politberater Iwan Rickenbacher. Bild: PD

«Vor 30 oder 40 Jahren war ein Parlamentsmandat noch hilfreich für die berufliche Karriere. Das ist heute nicht mehr so – im Gegenteil. Viele Arbeitgeber sehen es nicht gerne, wenn jemand ein politisches Amt ausübt.»

So sei die Hürde, aus beruflichen oder privaten Gründen vorzeitig zurückzutreten, gesunken.

«Nicht förderlich für Politbetrieb»

Die These, dass in den meisten Fällen die Politikerinnen und Politiker aus taktischen Gründen die Legislatur nicht zu Ende führen, um dem «Nachrutscher» den Einzug ins Parlament zu erleichtern, will er nicht stützen. «Das mag vielleicht in Einzelfällen zutreffen.» Aber es sei nicht vorstellbar, dass Parteien dies unterstützen.

«Denn für die Parteien und den Politbetrieb sind solche Wechsel nicht förderlich. Die anspruchsvolle Tätigkeit eines Kantonsparlamentariers bedingt Einarbeitungszeit und Erfahrung. Dies leidet, wenn Parlamentsmitglieder häufig wechseln.»

Zwei Legislaturen, also acht Jahre, erachte er als ideale Amtsdauer. Eine Amtszeitbeschränkung für die Parlamentarier von 16 Jahren, wie sie der Kanton Obwalden kennt, finde er jedoch unnötig.

Darf ich als Wählerin oder Wähler nicht erwarten, dass «mein» Politiker sein Amt eine ganze Legislatur ausübt, wofür er ja auch gewählt ist? «Diese Frage ist berechtigt. Gleichzeitig muss man bedenken, dass bei sinkender Stimmbeteiligung die Legitimation für diese Forderung auch nicht mehr im gleichen Ausmass gegeben ist, wenn im Schnitt nur noch jede dritte stimmberechtigte Person wählen geht», hält Iwan Rickenbacher entgegen. Ein Rezept, um diesem unschönen Phänomen beizukommen, hat er nicht – ausser, es zu thematisieren.

