Nid-/Obwalden/Uri Skigebiete und Kantone hoffen auf baldige Öffnung der Restaurants Take-away mit offenen Sonnenterrassen habe sich bewährt, sind sich Skigebiete und Kantone einig. Trotzdem hoffen sie auf weitere Lockerungen. Matthias Piazza 22.02.2021, 18.00 Uhr

Skifahrer auf dem Titlis-Sessellift «Ice Flyer». Bild: Alexandra Wey/Keystone (Engelberg, 10. November 2020)

Das Schutzkonzept in den Skigebieten hat sich aus Sicht der Nidwaldner Regierung bewährt. Auch, dass das Take-away-Angebot auf Skiterrassen konsumiert werden darf, sei sinnvoll und verantwortbar, hält Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger fest:

«Wenn man auf der Terrasse absitzen kann, unter Einhaltung von Hygienemassnahmen und Abstandsregeln, ist das viel vernünftiger, als wenn die Leute das gekaufte Essen irgendwo konsumieren müssen, der Abfall irgendwo herumliegt oder wenn sich lange Schlangen vor einem Bratwurststand bilden würden.»

Insofern könne sie die Auslegung des Bundesrates nicht nachvollziehen, dass geöffnete Skiterrassen nach den geltenden Regeln nicht erlaubt seien. Ihr sei auch nicht bekannt, dass Skigebiete Corona-Hotspots seien. Ihre grosse Hoffnung sei nun, dass der Bundesrat dem Wunsch der Nidwaldner Regierung nachkomme und am Mittwoch beschliesse, Restaurants wieder vollständig zu öffnen.

Auch ihre Obwaldner Amtskollegin Maya Büchi bezeichnet die Covid-Handhabe in den Skigebieten mit offenen Terrassen, die auch in Obwalden so praktiziert wird, als gelungen. «Damit ist das Ansteckungsrisiko wesentlich kleiner, als wenn sich die Skifahrer ausserhalb des Restaurants in ungeordneter Weise und unter Missachtung der Abstände verpflegen.»

Titlisbahnen mit massiven Umsatzeinbrüchen in der Gastronomie

Von guten Erfahrungen auf der Skipiste spricht auch Urs Egli, Mediensprecher bei den Titlisbahnen. «In Anbetracht der momentanen Markteinschränkungen sind wir mit den Frequenzen in den vergangenen zwei Wochen zufrieden. Wir haben die Kapazitätsgrenze nie erreicht und unsere Stamm- und Tagesgäste schätzen die komfortablen Platzverhältnisse im Skigebiet.» Wie die Saison, die Ende Mai fertig ist, ausfallen werde, könne man jetzt allerdings noch nicht sagen. Auch der Take-away-Betrieb mit den offenen Terrassen funktioniere gut. «Die Gäste gehen mit angezogener Maske an den Tisch, an dem höchstens vier Personen zugelassen sind. Bei grösseren Tischen gibt es zudem Trennscheiben.» Trotz allem seien die Umsatzeinbrüche in der Gastronomie jedoch massiv:

«Wir hoffen darum sehr, dass bald wieder ein normaler Restaurationsbetrieb erlaubt ist.»

Auch Roger Joss, Geschäftsführer der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, mit dem Skigebiet Klewenalp, spricht von guten Erfahrungen mit dem bestehenden Schutzkonzept. «Die Gäste schätzen den Take-away-Betrieb mit den offenen Terrassen zum Sitzen.» Die Skigäste verhielten sich diszipliniert, dafür sorge auch das zusätzlich eingesetzte Personal. Mit den Zahlen in dieser Saison sei man zufrieden. «Wir sind zuversichtlich, dass dies bis Saisonende am 5. April anhält. Denn die Pistenverhältnisse sind dank klarer Nächte immer noch gut.» Nun hoffe man, dass der Bundesrat im Sinne der Nidwaldner Regierung entscheide. Diese fordert, dass in den Restaurants wieder Normalbetrieb herrschen soll.

Kantone fordern weitergehende Lockerungen Der Bundesrat beabsichtigt, ab dem 1. März in einem ersten und ab 1. April in einem zweiten Schritt verschiedene Covid-19-Massnahmen zu lockern. Dazu hat er bei den Kantonen eine Anhörung durchgeführt, bevor er am kommenden Mittwoch definitiv entscheiden wird. Der Nidwaldner Regierungsrat betont in seiner Stellungnahme an den Bund, dass die bewährten Schutzkonzepte und die epidemiologische Lage bereits ab 1. März in der Gastroszene eine Rückkehr zum Normalbetrieb zulassen würden, wie er in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt. Sofern Restaurants nicht als Ganzes öffnen könnten, sollten sie zumindest ihre Aussenbereiche in Betrieb nehmen dürfen. Bei sportlichen Aktivitäten von volljährigen Personen in Gruppen sollten wie bei Menschenansammlungen und privaten Veranstaltungen im Freien neu maximal 15 Personen zulässig sein. Aufgrund der unternommenen Schutzanstrengungen der Unternehmen erachte es der Regierungsrat zudem als gerechtfertigt, die derzeitige Homeoffice-Pflicht wieder in eine Empfehlung umzuwandeln. Im zweiten Öffnungsschritt, der nicht erst nach vier Wochen erfolgen solle, weil die Indikatoren der epidemiologischen Lage laufend überwacht würden, sollten vor allem im Sport- und Freizeitbereich weitere Erleichterungen möglich sein. So plädiert der Nidwaldner Regierungsrat unter anderem dafür, dass zum Beispiel Fitnesscenter und ähnliche Einrichtungen unter Einhaltung strenger Schutzkonzepte ihre Dienstleistungen wieder vollumfänglich anbieten könnten. Obwalden hält Situation ohne Neuansteckungen für unrealistisch Auch der Obwaldner Regierung gehen die vom Bundesrat vorgeschlagenen Lockerungen im Gastronomiebereich zu wenig weit. So sollen Restaurants ab dem 1. März ihren Aussenbereich und spätestens ab dem 1. April auch ihren Innenbereich wieder öffnen können, unter Einhaltung der Schutzkonzepte. Aus Sicht des Regierungsrates sei eine Strategie, die darauf abziele, Einschränkungen solange aufrechtzuerhalten bis keine Neuansteckungen mehr verzeichnet würden, nicht realistisch. Der Bundesrat solle darum verschiedene mittel- und längerfristige Szenarien und Perspektiven aufzeigen. Diese sollen das Verständnis der Bevölkerung stärken und auch eine rechtzeitige Planungssicherheit zur Erarbeitung von Ersatzszenarien im Bereich von Kultur- und Festivalveranstaltungen ermöglichen. Auch die Urner Regierung verlangt in ihrer Stellungnahme an den Bund eine schnellere Gangart bei den Öffnungsschritten. (map)

Einschränkungen in der Gastronomie würden nicht verstanden

Das Schutzkonzept mit Abstandhalten, Maskenpflicht, reduzierter Befüllung von Gondeln und Seilbahnen habe sich grundsätzlich bewährt, bilanziert ebenso Stefan Kern, Leiter Kommunikation von Andermatt Swiss Alps, dem Skigebiet Andermatt. Auf sehr positive Resonanz seien auch die eigenen weitergehenden Massnahmen wie etwa die Reservationspflicht an Wochenenden oder der Verzicht auf den Ticketverkauf an Kassen (nur Vorverkauf und Automaten) gestossen.

Der Schneehüenerstock-Express verbindet die Skiarena Andermatt mit Sedrun. Bild: Urs Flüeler / Keystone (14. Dezember 2018)

«Von den Gästen nicht verstanden werden die einschneidenden Einschränkungen in der Gastronomie.» Diese seien wesentlich dafür verantwortlich, dass die Zahl der Besucher um rund einen Drittel eingebrochen sei. «Skifahren ohne Konsumation und Aufenthalt im Warmen ist in den Wintermonaten sehr unattraktiv», so Kern.

«Wir erwarten daher vom Bundesrat, dass mindestens Terrassen in den Skigebieten offen gehalten werden dürfen und dass auch für Terrassen und Aussenräume aller anderen Restaurants eine Lockerung per 1. März umgesetzt wird.»

Zudem sei so schnell wie möglich die Öffnung von Restaurants – unter Einhaltung der früher bereits eingeleiteten Schutzmassnahmen – umzusetzen. Das Gastgewerbe brauche Planungssicherheit. Zudem müssten auch Kulturveranstaltungen wieder möglich werden, findet Kern.