Nidwalden 77 Bombay Street in Beckenried: Halbe Band, ganzes Vergnügen Am Donnerstagabend startete die fünfte Summer-Ferry-Saison in Beckenried mit der Popband 77 Bombay Street in reduzierter Ausführung, Linus Bircher als tiefschürfenden Solisten und 300 hocherfreuten Besucherinnen und Besuchern. Christian Hug 06.08.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Esra und Matt Buchli von 77 Bombay Street traten als Duo auf. Bild: André Niederberger (Beckenried 5. August 2021)

Dass alle drei Konzerte der diesjährigen Summer Ferry quasi in Windeseile ausverkauft waren, hatte nicht nur mit der coronabedingten Konzert-Durststrecke zu tun, sondern vor allem mit der Beliebtheit der Summer Ferry: Inzwischen hat die kleine, aber feine Konzertreihe auf der Autofähre einen so hohen Status beim Publikum erreicht, dass es schon fast nicht mehr drauf ankommt, welche Band denn grad spielt.

Das ist grossartig für Veranstalter Manuel Streule, aber für ihn absolut kein Grund, nicht trotzdem grosse Bands nach Beckenried zu holen. Dieses Jahr spielen mit 77 Bombay Street, Crimer und Dodo jedenfalls drei ziemliche Schwergewichte der Schweizer Popszene live auf dem Schiff.

Musikalisch haben 77 Bombay Street wenig rausgeholt



Den Auftakt machte am Donnerstag die Bündner Band 77 Bombay Street, die allerdings nur zu zweit statt zu viert auftraten. Sänger und Gitarrist Matt Buchli erklärte die reduzierte Mannschaft mit Corona-Umständen: Viele Veranstalter wollen zwar Konzerte durchführen, aber die vom Bund verordneten Coronamassnahmen bis zur Beschränkung der Besucherzahlen zwingen sie zu kleinen Budgets – und eine halbe Band vor halbem Publikum kostet halt nur den halben Preis. Aber immerhin sind Konzerte so wieder möglich.

Das ist ein ernst zu nehmendes Argument. Aber leider haben Matt und sein Bruder Esra an der Cajón, der Rhythmuskiste, aus dieser Ausgangslage musikalisch gesehen wenig gemacht. Sprich ihre Songs gespielt, als würden die fehlenden beiden Musiker ebenfalls auf der Bühne stehen, statt ihre Lieder so neu zu gestalten, dass sie auch im Duo als vollwertige Songs gedeihen können. Dass Matt den fehlenden Teil mit übereifriger Animation («Jetz alli Händ ufe!») zu kompensieren versuchte, machte die Songs nicht besser.

Das zeigte sich an ihrem berühmtesten Stück «Up In The Sky» am deutlichsten, das sich im Original so anhört:

Die ergreifende Quirligkeit dieses perfekten, wunderschönen Popsongs ging in Beckenried komplett verloren. Da war es tröstlich, dass 77 Bombay Street ein sicheres Gespür für berührend schöne Gesangsmelodien haben: Diese Melodien sind geblieben. Und sie trugen das Publikum trotz der halben Band zu jubelnder Begeisterung. Am 15. Oktober wird übrigens das neue Album der Melodiemeister erscheinen.

Linus Bircher überraschte die Gäste als Singer-Songwriter

Als Überraschungsbonus des Abends spielte im Vorprogramm von 77 Bombay Street der Oberdorfer Linus Bircher einige seiner neuen Songs. Linus ist vor allem bekannt als Teil der Ländlerformation Bircherix, am vergangenen Donnerstag stellte er dem Publikum aber etwas ganz Neues, Eigenständiges vor: Linus alleine mit Gitarre und deutschen Texten über die Welt und den Weltschmerz – eine klassische Singer-Songwriter-Darbietung.

Linus erklärte nach seinem Auftritt, dass seine Solosongs nichts mit der Musik von Bircherix zu tun haben, aber dass er diese Lieder einfach in sich trage und aus ihm raus müssten. Gut so. Für den Anfang – es war erst sein zweiter Auftritt mit den neuen und neuartigen Liedern – war Linus sehr zufrieden. Ebenso das Publikum. Irgendwann nächsten Frühling soll ein Album mit den neuen Songs erscheinen.

Schönes Detail am Rande: Sowohl 77 Bombay Street als auch Bircherix bestehen aus vier Brüdern. Da wäre es reizvoll, quasi ein Familienband-Doppelkonzert zu veranstalten. Aber das nur nebenbei. Wichtiger ist: Die Summer Ferry geht weiter. Nächsten Donnerstag mit Crimer, eine Woche später mit Dodo. Beide Konzerte sind ausverkauft.