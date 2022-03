Neuer Coworking-Space in Stans mit innovativem Konzept

Nidwalden In Stans ist ein neuer Coworking-Space entstanden – mit einem Konzept, das man so wohl noch nicht kennt Der Social Workday im IdeenReich Nidwalden soll seine Gäste nicht nur in der Arbeit, sondern auch in sozialen, körperlichen und geistigen Bereichen weiterbringen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Alternative Arbeitsformen gewinnen seit einiger Zeit an Aufschwung. So sei der Arbeitsmarkt aufgrund globaler Trends, wie etwa der voranschreitenden Digitalisierung, grossen Veränderungen unterworfen. Dies besagt eine Studie des Wirtschaftsunternehmens Deloitte. Mit Corona und der Einrichtung von Homeoffices wurde dieser Trend noch verstärkt. Seither fahren einige Arbeitgebende ein «hybrides» Modell – Arbeit im Büro und von zu Hause aus ist mittlerweile vielerorts beides möglich.

Dem einsamen Homeoffice entkommen

Unabhängig von der Coronapandemie hat auch das IdeenReich Nidwalden eine alternative Arbeitsform geschaffen. Der Verein unterstützt und organisiert verschiedene kreative, kulturelle oder gesellschaftliche Aktivitäten. Das Vereinslokal befindet sich in Stans. Dort wird seit Februar jeden Donnerstag der Social Workday angeboten.

Der Vereinsvorstand mit den Gästen des Social Workdays: (von links) Beny Schnyder, Alexandra Heisenberg (Coworking-Gast), Debbie Schnyder-Frank, Silvan Wirz, Adrian Bernasconi, Denise von Trostorff (Vorstand IdeenReich) und Bürohund Charly. Bild: Kristina Gysi (Stans, 17. März 2022)

«Wir vernahmen, dass einige Leute Mühe haben, zu Hause konzentriert zu arbeiten, oder dass sie nicht den ganzen Tag allein sein möchten», sagt Debbie Schnyder, die zusammen mit ihrem Mann Beny das IdeenReich initiiert hat. Dies brachte die beiden auf die Idee des Social Workdays, der sich in grundlegenden Dingen von einem «normalen» Coworking-Space unterscheidet. «Wir möchten ein neues Konzept fahren», so Schnyder.

Synergien sollen genutzt werden

Das Ziel sei es, am Ende des Tages nicht nur die Arbeit, sondern auch etwas für das Soziale, den Verstand und den Körper gemacht zu haben. So beginnt der Social Workday offiziell um 9 Uhr mit dem ersten gemeinsamen Programmpunkt. Der Tagesleiter oder die Tagesleiterin lädt etwa zu einer gemeinsamen Meditation, Yoga oder zu einer Atemübung ein, damit die anwesenden Gäste ruhig und besonnen in den Tag starten können.

«Danach kann bis zum Mittagessen gearbeitet werden. Wifi, Drucker, Kaffee und Snacks stehen jederzeit bereit», so Debbie Schnyder. Der oder die Tagesleitende ist auch für das Mittagessen zuständig, die Gerichte werden immer vegetarisch oder vegan zubereitet. Ein weiterer Input, ebenfalls in Form einer gemeinsamen Übung, folgt nach dem Mittagessen. Zudem kann bei Bedarf ein Powernap im Nebenzimmer gehalten werden. Danach wird wieder frei gearbeitet.

Die kreativen Köpfe hinter IdeenReich: Debbie und Beny Schnyder. Bild: Kristina Gysi (Stans, 12. Mai 2021

«Beim Social Workday sollen Synergien genutzt und sich gegenseitig unterstützt werden», sagt Schnyder. Da die Menschen, die das Angebot derzeit nutzen, alle aus verschiedenen Berufssparten kommen, werde das «Out-of-the-box-Thinking» begünstigt und somit die Kreativität und gegenseitige Inspiration gefördert. Auch könne man mit einem «Sparringpartner» oder einer «Sparringpartnerin» die eigenen Tagesziele besprechen und sich gegenseitig helfen, diese zu erreichen. «Das geschieht aber natürlich alles auf freiwilliger Basis», so Schnyder.

Neue Perspektiven bringen Inspiration

Silvan Wirz besucht den Social Workday zum zweiten Mal. Der 40-Jährige ist selbstständig, gibt Privatunterricht und hat deshalb einiges an administrativer Arbeit zu erledigen. «Hier kann ich mich mit anderen Leuten austauschen und Inputs holen», sagt er. So seien bereits in den zwei Tagen, die er schon im IdeenReich verbracht hat, neue Ideen entstanden. «Andere Perspektiven helfen oft, um selbst weiterzukommen», so Wirz. «Diese Möglichkeit gibt mir Antrieb, um an meinen Projekten dranzubleiben.»

Auch Wirz nahm an der morgendlichen Yogalektion von Adrian Bernasconi teil. Er ist einer von vier Tagesleitenden, die sich in dieser Aufgabe jeweils abwechseln. Gerade in den fixen gemeinsamen Programmpunkten sieht Bernasconi die Chance, dass sich jeder und jede individuell entfalten kann. «Mit diesen geistigen und physischen Pausen kann man herunterfahren und die Gedanken an die Arbeit für einen Moment stoppen», sagt er. Auch das gemeinsame Mittagessen und der damit verbundene Austausch können sich positiv auf die Arbeit auswirken.

Mit dem Social Workday ist in Stans eine neue Arbeitsform entstanden. Es dürfte ein Angebot mit Zukunft sein, das hilft, sich im alltäglichen E-Mail-, Word- oder Zahlendschungel neu zu orientieren. Gemeinsam statt alleine und branchenübergreifend statt in der eigenen «Bubble».

