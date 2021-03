Nidwalden Landräte verlangen faktenbasierte Coronapolitik Die Regierung soll sich beim Bund gegen «Lockdownmassnahmen mit dem Holzhammer» wehren, sich jedoch für gezielte und wirksame Massnahmen einsetzen. Das impliziert eine Interpellation, die nun vom Landrat als dringlich erklärt werden soll. Philipp Unterschütz 23.03.2021, 17.47 Uhr

«In der jetzigen Coronapolitik geht das Augenmass verloren. Seit Monaten werden unsere Freiheitsrechte massiv eingeschränkt. Zunehmend konzeptlos, undifferenziert, widersinnig – und immer leichtfertiger.» Dies schreiben die Nidwaldner SVP-Landräte Peter Wyss (Stans), Roland Blättler (Kehrsiten), Sepp Gabriel (Buochs) und Pius Furrer (Ennetbürgen) in ihrer Interpellation «Stop Lockdown – für eine verhältnismässige und faktenbasierte Coronapolitik», die sie Mitte Februar eingereicht haben. Die Regierungen würden sich als Macher gebärden, operierten aber – mit den Verwaltungen – im Blindflug. «Sie erlassen radikale Massnahmen, deren Wirkungen nicht erwiesen sind, und nehmen somit gravierende gesellschaftliche, wirtschaftliche, soziale und psychische Kollateralschäden in Kauf», so die Interpellanten weiter.