Denkmalpflege soll neu in die Baudirektion integriert werden

Nidwalden Landrat: Denkmalpflege soll neu in Baudirektion integriert werden Mitte-Landrat Josef Bucher stellt in einer Interpellation die Frage nach einer Umsiedlung der Denkmalpflege. 10.08.2021, 17.24 Uhr

Der Nidwaldner Mitte-Landrat Josef Bucher (Buochs) will in einer dringlichen Interpellation vom Regierungsrat wissen, ob die Denkmalpflege künftig der Baudirektion unterstellt werden kann. Heute ist sie der Bildungsdirektion angegliedert. Der aktuelle Denkmalpfleger stellt sein Amt nämlich per Ende August zur Verfügung. «Die Neuanstellung eines Denkmalpflegers bietet die Chance, um auch eine organisatorische Bereinigung vorzunehmen», wird Bucher in einer Mitteilung der Mitte Nidwalden zitiert.