Obwalden, Nidwalden: Es hat noch freie Lehrstellen ab Sommer 2022

Nidwalden und Obwalden Freie Lehrstellen auf Sommer 2022 – Kennenlernen von Arbeitgebern ist auch in Online-Meetings möglich Aktuell befinden sich viele Jugendliche auf der Suche nach einer Lehrstelle. Diese findet zunehmend im Internet statt. Schulnoten sind nach wie vor wichtiger Bestandteil eines Bewerbungsdossiers. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 02.02.2022, 16.14 Uhr

Für viele Jugendliche des 9. Schuljahres gilt es ab Sommer 2022 ernst: Mit der Berufslehre beginnt für sie der erste Schritt ins Erwachsenenleben. In Nidwalden befinden sich 384 Jugendliche, in Obwalden sind 346 Schülerinnen und Schüler im letzten obligatorischen Schuljahr. Wie viele davon aktuell im Bewerbungsprozess sind, ist nicht bekannt. Doch die Lehrstellensuche ist anspruchsvoller geworden. Nicht immer stimmen Angebot und Nachfrage auf dem Lehrstellenmarkt überein.

Jugendliche erhalten während einer Schnupperlehre als Köchin oder Koch spannende Einblicke in den Berufsalltag. Bild: PD

Deshalb hat der Zebi-Trägerverein Berufsbildung Zentralschweiz die Online-Plattform Lehrstellenbörse Luzern vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern übernommen und auf die gesamte Zentralschweiz ausgeweitet. Die neue Plattform lautet per sofort www.lehrstellenboerse-zentralschweiz.ch. Das Angebot richtet sich primär an Jugendliche, die für den Sommer 2022 eine Lehrstelle suchen. Iris Heer vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern sagt:

«Durch die Schutzkonzepte war es einigen Arbeitgebern nicht möglich, Schnuppertage wie sonst durchzuführen.»

Die Lehrstellenbörse Zentralschweiz bietet Lehrstellensuchenden die Möglichkeit, an bestimmten Daten mittels Online-Meetings mit Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Ein solches dauert 15 Minuten und findet 1:1 zwischen dem Jugendlichen und dem Ausbildungsbetrieb statt. Die erste Lehrstellenbörse findet am 2. März 2022 statt.

Jugendliche sind stark online präsent

Neben dem offiziellen schweizerischen Informationsportal für Berufe, Schnupperlehrstellen und Lehrstellen www.berufsberatung.ch wird von den Jugendlichen in Nidwalden und Obwalden auch das Lehrstellenportal yousty.ch genutzt. Die Website verzeichnet knapp 30'000 Besuche aus Nid- und Obwalden. Schweizweit wurden über yousty 207’126 Online-Bewerbungen versendet, was einem Anstieg von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Was sind die Gründe für die Beliebtheit der Plattform? Stefanie Naef von yousty.ch sagt:

«Jugendliche nutzen yousty.ch im Bewerbungsprozess, da sie dort Bewerbungstipps, Vorlagen, freie Schnupperlehren, Lehrstellen sowie jugendgerechte Informationen finden.»

«Firmen präsentieren sich und ihre Mitarbeitenden mit Bildern, Videos und so weiter. So sehen Jugendliche, ob sie zu diesem Beruf und in diese Firma passen und es wird ein perfekter Match ermöglicht.» Früher fanden die Jugendlichen ihre Stelle meist über Bekannte in der Region, doch der Bewerbungsprozess verlagert sich zunehmend in den digitalen Raum. «Es ist wichtig, dass man da präsent ist, wo Jugendliche sind. Und das ist heutzutage klar online», sagt Naef. Attraktiv für viele Jugendlichen seien all jene Lehrberufe, bei denen Lehrabgänger problemlos eine Festanstellung finden. «Vor allem in Gesundheitsberufen und IT-verwandten Berufen ist dies aktuell der Fall.» Doch bremst Corona die Lehrstellensuche tatsächlich aus?

Der Lehrstellenpuls der ETH Zürich befragt monatlich seit April 2020 Lehrbetriebe zum Einfluss von Corona auf den Lehrstellenmarkt. Aktuelle Umfragen zeigen, dass schweizweit 80 Prozent der Betriebe für den Lehrstart 2022 gleich viele oder mehr Lehrstellen anbieten als fürs 2021. Und dass 96 Prozent der Betriebe ihre Lernenden in einem normalen Verfahren einarbeiten.

In vielen Branchen sind noch Lehrstellen offen. Bild: PD

Trotzdem: Zahlreiche Lehrstellen in Nid- und Obwalden sind noch unbesetzt. «Darunter befinden sich gefragte Berufe wie Polymechaniker oder Fachfrau Gesundheit», schreibt Sandra Portmann Odermatt, Leiterin Berufs- und Studienberatung Nidwalden. Im beliebten KV sind noch zahlreiche Lehrstellen offen. Aber es handelt sich auch um Berufe, bei denen die Nachfrage weniger stark ausgeprägt ist. Klassische Verlierer auf dem Lehrstellenmarkt seien 2022 mit grosser Wahrscheinlichkeit wiederum Branchen aus dem Bau- und Baunebengewerbe sowie der Gastronomie. So sind in der Nidwaldner Gastronomie bei den Köchen unbesetzt und bei den Elektroinstallateuren noch viele frei gemeldete Lehrstellen offen. Ob beliebt oder nicht, jede Lehre sei ein gutes Rüstzeug für die Zukunft, heisst es sowohl bei der Berufs- und Weiterbildungsberatung Obwalden als auch bei der Berufs- und Studienberatung Nidwalden.

Schulnoten sind weiterhin wichtig

Wer noch keine Lehrstelle auf den Sommer 2022 gefunden hat, hat also keinen Grund zum Verzagen:

«Panik ist nicht angezeigt»,

sagt Portmann. Sie empfiehlt Jugendlichen, die noch keine Lehre haben, sich zu fragen: Weshalb hat es noch nicht geklappt? Erfülle ich die Anforderungen des Berufes? Passt das Bewerbungsdossier? Muss ich den geografischen Rahmen verändern? Oder einen Plan B erarbeiten (anderer Beruf oder Zwischenjahr)? Auch in diesen Situationen sei eine Beratung bei der kantonalen Berufsberatung sinnvoll. Gemeinsam mit den Jugendlichen und ihren Eltern werden passende nächste Schritte erarbeitet.

Die Schulnoten bilden übrigens nach wie vor einen wichtigen Bestandteil des Bewerbungsdossiers. «Es kommt auf die schulischen Leistungen und die Anforderungen in den jeweiligen Berufen an», sagt Andrea Egli, Leiterin der Berufs- und Weiterbildungsberatung Obwalden. Falls die Anforderungen an den gewünschten Beruf nicht passen, empfiehlt sie:

«Eine zweijährige EBA-Lehre suchen oder sich an Berufen orientieren, die zu den Schulleistungen passen.»

Entscheidend seien aber auch die persönlichen Stärken und Schwächen und die gemachten Erfahrungen während der Schnupperlehre. Letztlich hätten Lehrbetriebe und Jugendliche dasselbe Interesse: einen passenden Entscheid fällen zu können.

