Polizisten in Nidwalden und Obwalden am Anschlag

Nidwalden und Obwalden Zu wenig Personal, zu viel Belastung: Polizeikorps in Nid- und Obwalden sind am Anschlag Die Bevölkerung darf sich sicher fühlen. Dafür zahlen die Polizistinnen und Polizisten auch in Nidwalden und Obwalden aber einen hohen Preis. Die Korps sind unterbesetzt, die Belastung steigt. Philipp Unterschütz 1 Kommentar 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch die Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei Obwalden sind unter grossem Druck. Bild: PD

Es herrscht Nachholbedarf. Noch nie wurden oder werden in der Schweiz derart viele Veranstaltungen durchgeführt wie dieses Jahr. Dazu kommen internationale Anlässe wie das World Economic Forum in Davos, die Ukraine-Konferenz im Tessin oder der Zionisten-Kongress in Basel, bei denen sich die kantonalen Polizeikorps für die Sicherheitsaufgaben gegenseitig unterstützen. Das bedeutet zusätzliche Belastungen zum alltäglichen Druck, dem Polizistinnen und Polizisten sonst schon ausgesetzt sind.

Eine Nachfrage bei der Kantonspolizei in Nidwalden und Obwalden zeigt: Die Korps sind am Anschlag. Die Kantonspolizei Nidwalden verfügt über einen bewilligten Sollbestand von 77,5 Polizeistellen. Davon sind aktuell 74,8 besetzt, das heisst 2,7 Stellen sind vakant. Im schweizweiten Vergleich der Polizeistellen zur Anzahl Einwohner steht die Kantonspolizei Nidwalden mit einem Polizist auf 632 Einwohner an fünftletzter Stelle.

In Obwalden ist es diesbezüglich noch schwieriger: Aktuell sind 57,2 Polizeistellen besetzt. Der bewilligte Sollbestand des Polizeikorps beträgt 59,15 Polizeistellen, davon sind zwei Stellen befristet und auf den Betrieb des Bundesasylzentrums Glaubenberg begrenzt. Die Polizeidichte betrug am 1. Januar ein Polizist auf 693 Einwohner. Obwalden hat damit die dritttiefste Polizeidichte in der Schweiz.

Abgänge in Obwalden steigen leicht

Zwar ist der Polizeiberuf vielfältiger und interessanter als viele andere Berufe. Die Unterbesetzung und Belastung haben aber Folgen. «Viele Schichten, kaum Erholungszeit, kurzfristige Anpassungen des Dienstplans, unregelmässige Dienste und noch vieles mehr prägen den heutigen Berufsalltag einer Polizistin oder eines Polizisten. Nebst dieser körperlichen Belastung bringt der Polizeiberuf auch eine immer grösser werdende psychische Belastung mit sich. Dies ist auch immer wieder ein Grund für Abgänge, die von Jahr zu Jahr aber sehr schwanken», schreibt die Nidwaldner Justiz- und Sicherheitsdirektion auf Anfrage. In Obwalden klingt es gleich, hier sind die Personalabgänge in den letzten Jahren leicht angestiegen.

Die Belastung zeigt sich bei den Arbeitszeiten. «Wenn immer möglich, wird versucht, anfallende Überstunden in Form von Freizeit zu gewähren. Falls dies aufgrund des Dienstbetriebs nicht möglich ist, werden diese ausbezahlt», heisst es aus dem Kanton Nidwalden. Beim Polizeikorps Obwalden beträgt der Überzeitbestand aktuell gegen 3000 Stunden.

Einschränkungen bei Bagatellfällen

Trotzdem – die beiden Kantone betonen, dass die Einsatzbereitschaft der Polizei jederzeit sichergestellt sei, aber die Präsenz an der Front weniger dicht als gewollt. Beim Obwaldner Sicherheits- und Sozialdepartement heisst es:

«Bei grossen Belastungen können aber Einschränkungen beispielsweise bei Bagatellfällen und präventiven Einsätzen durchaus vorkommen.»

Die Korps versuchen auch, wo es geht Gegensteuer zu geben: Anpassungen der Dienstpläne, Streichung von präventiven Einsätzen oder Kontrollen, Ausbildungen oder Trainings, längere Wartezeiten bei administrativen Arbeiten. «Ohne Einschränkungen lässt sich schon heute der alltägliche Dienstbetrieb nicht mehr aufrechterhalten. Zurzeit sind wir daran, die Verzichtsplanung zu verfeinern», so die Nidwaldner Justiz- und Sicherheitsdirektion.

Zwei Polizisten vor dem Polizeigebäude Stans. Bild: Archiv Nidwaldner Zeitung

Es stellt sich die Frage, wie es in Zukunft weitergeht. «Der akute Fachkräftemangel in der ganzen Schweiz macht auch nicht vor der Polizei halt. Es wird immer schwieriger, geeignete Polizistinnen und Polizisten zu finden. Wegen der sich rapide verändernden gesellschaftlichen Wertvorstellungen, insbesondere der Priorisierung einer persönlichen Work-Life-Balance, wird es für die Kantonspolizei Nidwalden eine immer grösser werdende Herausforderung sein, ihre Polizistinnen und Polizisten in diesem spannenden Beruf zu halten», heisst es aus Nidwalden.

Analyseberichte zeigen Bedarf auf

Die Polizei braucht dringend mehr Personal, bald werden sich die Regierungen und Parlamente damit befassen müssen. Die Kantonspolizei Obwalden ist diesen Frühling bezüglich Organisation, Ressourceneinsatz und Wirkung von einer externen Stelle überprüft worden. «Der Analysebericht liegt nun vor und geht im dritten Quartal an den Regierungsrat. Die Stellenanträge für die nächsten Jahre bewegen sich im Rahmen der im Analysebericht aufgezeigten Wirkungsdefizite und Lücken», hält das Obwaldner Sicherheits- und Sozialdepartement fest.

Den gleichen Weg geht auch die Kantonspolizei Nidwalden, die sich noch in diesem Jahr einer externen Überprüfung unterziehen wird. Dabei geht es insbesondere um das Ressourcenmanagement und die daraus ableitbare Wirkung. «Die Leistungsauftragserweiterungen für die kommenden Jahre werden sich nach der im Rahmen des künftigen Analyseberichtes aufgezeigten Wirkungs- und Personaldefizite sowie deren Lücken ergeben», schreibt die Nidwaldner Justiz- und Sicherheitsdirektion.

1 Kommentar Edith Lüthi vor etwa 9 Stunden Warum setzt Nid- und Obwalden nicht auf Assistenz-Polizei, analog Zug? Die Personen wären schneller ausgebildet und evtl. auch kleinere Eintrittshürde? Alle Kommentare anzeigen