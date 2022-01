Wirte auf der Klewenalp sind verägert - Klewenstock geschlossen

Nidwalden Wirte auf der Klewenalp sind verärgert – einer macht sogar sein Hotel zu Der Haussegen zwischen den von der Klewenbahn abhängigen Wirten, die sich in einer IG organisiert haben, und dem Bahnunternehmen hängt schief. Der Besitzer des Hotels Klewenstock hat aus Protest für die ganze Wintersaison geschlossen. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die Zusammenarbeit mit der Klewenalpbahn ist sehr schwierig geworden. Seit Verwaltungsratspräsident Res Schmid das Zepter übernommen hat, mussten wir feststellen, dass seitens BBE AG keinerlei Interesse besteht, mit den ‹Echten Klewenwirten› konstruktiv zusammenzuarbeiten oder auch nur ansatzweise auf diese einzugehen.» Markige Worte aus einem Inserat, das diese Tage in zwei lokalen Medien publiziert wurde. Unterzeichnet ist es von Maurus Waser, dem Besitzer und Gastgeber des Hotels Klewenstock, in dem er 14 Zimmer mit 52 Betten anbietet. Doch nun ist ihm der Kragen geplatzt. Er hat sein Hotel auf der Klewenalp kurzerhand für die ganze Wintersaison geschlossen.

Das Berghotel Klewenstock auf der Klewenalp bleibt in dieser Wintersaison geschlossen. Bild: PD

Er habe vielen Gästen schweren Herzens absagen müssen und es entgehe ihm durch die Schliessung natürlich ein Gewinn, erklärt Maurus Waser, der seit 14 Jahren auf der Klewenalp aktiv ist. «Das Inserat habe ich gemacht, um zu erklären, warum ich zugemacht habe und um auf die Missstände aufmerksam zu machen.» Er werde diese Saison definitiv nicht öffnen, sondern erst wieder im Juni. Wie es nächsten Winter aussehe, werde man sehen. Er warte immer noch auf Antworten aus der letzten Sitzung mit der Geschäftsleitung im Oktober.

Unter der Bezeichnung «Interessengemeinschaft Echte Klewenwirte (IGEK)» haben sich die Wirte (ohne die Gastroleiter der Betriebe der BBE AG) der vier inhabergeführten Gastbetriebe auf der Klewenalp im März 2020 als loser Zusammenschluss ohne rechtliche Bindungen zum Austausch und zur Vertretung von gemeinsamen Interessen zusammengefunden. Dabei sind Maurus Waser, der unter anderem seit 2008 das Hotel Berggasthaus Klewenstock führt; Sepp Lussi-Waser, seit 2003 mit Christine Lussi-Waser Gastgeber unter anderem im Bergrestaurant Alpstubli; Fredi Scheuber, seit 1999 Inhaber und Gastgeber im Berggasthaus Tannibüel und Siubi Käslin, Älper und Hüttenrechtsbesitzer sowie seit 2003 Gastwirt im Tipi-Dorf Biel. Langjährige Gastrobetreiber, welche die Entwicklung über Jahre miterlebt haben.

Die Interessengemeinschaft «Echte Klewenwirte (IGEK)» fühlt sich von der Klewenbahn benachteiligt (von links): Alfred (Fredi) Scheuber, Josef (Siubi) Käslin, Maurus (Mauri) Waser, Josef (Sepp) Lussi-Waser. Bild: PD

Alles anzeigen

Wirte finden, Konditionen hätten sich laufend verschlechtert

Alle sind sie der Meinung, die Zusammenarbeit mit der BBE AG, die Kommunikation und ihre Konditionen hätten sich über die Jahre massiv verschlechtert. So seien die Fahrzeiten um über 25 Prozent reduziert worden und die Abendfahrten seien nicht gewährleistet. «Es fehlen uns also Gäste und wegen der Betriebszeiten müssen wir sie im Sommer beispielsweise vor Sonnenuntergang heimschicken. Und weil die Abendfahrten häufig kurzfristig abgesagt würden, habe ich bei Abendgruppen mittlerweile immer ein ungutes Gefühl», sagt Sepp Lussi.

Die vier Gastgeber ärgern sich ausserdem darüber, dass ihren Mitarbeitenden weder bei den Bahnfahrten noch bei den Parktarifen grundsätzlich die günstigeren Einheimischen-Tarife zugestanden werden. Pauschalangebote oder Gruppentarife für Gästegruppen wurden abgeschafft und erst einen Tag vor Saisoneröffnung dann doch wieder eingeführt, was für Maurus Waser zu spät kam. «Uns fehlt die Wertschätzung, wir sind ja schliesslich Dienstleister auf dem Berg», so Maurus Waser. Und Sepp Lussi betont, dass alle Gastgewerbebetriebe auf der Klewenalp, die Betriebe der BBE AG eingeschlossen, Teil des vielseitigen und einzigartigen Angebots seien. «Dieses müsste aber auch vom Tourismusverein und den Bahnen besser sichtbar gemacht und beworben werden. Wir fühlen uns als Partner der BBE AG, nutzen wir doch deren Dienstleistungen gegen Bezahlung von Abonnementen und Pauschalen, und sind an einer prosperierenden und einvernehmlichen Zusammenarbeit interessiert.»

Das Gespräch soll wieder aufgenommen werden

Res Schmid, Verwaltungsratspräsident der BBE AG und Nidwaldner Regierungsrat. Bild: Urs Hanhart

Verwaltungsratspräsident Res Schmid erklärt auf Anfrage, dass die Vorwürfe, die BBE AG würde das Gespräch mit Maurus Waser als Eigentümer des Restaurant «Klewenstock» auf Klewenalp verweigern, so nicht richtig seien. Neben den Gesprächen mit den Mitarbeitenden der BBE AG seien im vergangenen Jahr zwei «runde Tische» für eine Aussprache organisiert worden. «Zudem hat der neue Geschäftsleiter, Heinz Rutishauser, zu einer gemeinsamen Sitzung eingeladen und in der Folge im Oktober 2021 mit allen Wirten die aktuelle Situation diskutiert und besprochen.»

«Wir haben in der Vergangenheit immer die Bereitschaft für eine Zusammenarbeit signalisiert. Das hat sich auch unter der neuen Geschäftsführung nicht geändert.» Man sei bereit, erneut mit den Wirten zusammenzusitzen und zu prüfen, wo allenfalls Kompromisse möglich seien. Die Tarifanpassungen bei den Parkplätzen seien im Übrigen im Zusammenhang mit der neuen Parkplatzbewirtschaftung der Gemeinde entstanden. «Es ist das Bestreben der BBE AG, gemeinsam mit allen Akteuren in unserem schönen Naherholungsgebiet Klewenalp-Stockhütte an einem Strick zu ziehen, zum Wohl unserer Gäste und unserer Unternehmen», so Res Schmid.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen