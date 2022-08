Gebühren des Strassenverkehrsamts NW OW sind angemessen und fair.

Verkehrsgebühren Nidwalden und Obwalden gehören zu den günstigsten Kantonen der Schweiz Das Verkehrssicherheitszentrum in Nidwalden und Obwalden hält sich im Gegensatz zu anderen Kantonen ans Kostendeckungsprinzip. Die neueste Untersuchung des Preisüberwachers gibt den beiden Kantonen gute Noten, sie gehören zum günstigsten Drittel in der Schweiz. Philipp Unterschütz 25.08.2022, 18.00 Uhr

«Effizient und günstig. Tiefes Gebührenniveau. Halten das Kostendeckungsprinzip ein» – dieses Prädikat verleiht der nationale Preisüberwacher dem Verkehrssicherheitszentrum OW/NW. Der Preisüberwacher hat in drei Studien im Abstand von jeweils vier Jahren die Gebühren der Strassenverkehrsämter nun zum vierten Mal untersucht und seinen letzten Gebührenvergleich 2018 aktualisiert.

Es wurden die Verwaltungskosten für die Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter in der Schweiz umfassend erhoben. Berücksichtigt werden in der Studie nicht nur der aktuelle Stand der erhobenen Tarife, sondern auch die Beträge in verschiedenen «Lebensdauermodellen». Dabei werden die gesamten Gebühren, die Fahrzeughalterinnen oder Fahrzeughaltern während ihres Lebens vom jeweiligen Strassenverkehrsamt verrechnet werden, berücksichtigt. Mit diesem Vorgehen lässt sich das relative Gebührenniveau eines Kantons bestimmen.

Gebühren sind tiefer als Kosten für die Aufgaben

Obwalden und Nidwalden schneiden gut ab. Sie erreichen bei den Gebühren des Verkehrssicherheitszentrums einen Eigenfinanzierungsgrad von 95 Prozent. 2019 bedeutete das laut der Studie des Preisüberwachers, dass im Durchschnitt pro zugelassenes Fahrzeug die Gebühren um 6 Franken unterschritten wurden. Im Kanton Uri sind es sogar 12 Franken. Luzern dagegen hat einen Überschuss von 17 Franken. Der schweizerische Durchschnitt liegt bei einem Überschuss von 23 Franken. Die, wie sie der Preisüberwacher bezeichnet, «unrühmlichen Spitzenreiter» sind Appenzell Innerrhoden mit 90 Franken Gebührenüberschuss, Tessin mit 52 Franken oder Genf mit 45 Franken Überschuss pro Fahrzeug. In diesen Kantonen mussten also deutlich mehr Gebühren bezahlt werden, als Kosten für diese Aufgaben ausgewiesen wurden.

In einer Medienmitteilung freut sich Markus Luther, Geschäftsführer des Verkehrssicherheitszentrums OW/NW, denn auch über die Resultate der Auswertungen durch den Bund. «Wir gestalten unsere Gebühren gegenüber unseren Kundinnen und Kunden attraktiv und fair. Gleichzeitig erfüllen wir die Vorgabe unserer Auftraggeber, der Kantone, einen hohen Eigenfinanzierungsgrad zu realisieren. Das Kostendeckungsprinzip ist gewährleistet.»

«In den teuren Kantonen mit Kostenüberdeckung sind Gebührensenkungen angesichts der allgemeinen Teuerung spätestens jetzt zu prüfen», lautet das Verdikt des Preisüberwachers. Für das Verkehrssicherheitszentrum OW/NW gilt das nicht. Punktuell haben zwar auch die Kantone Obwalden und Nidwalden im letzten Jahr ihre Tarife angepasst. «Dies aber immer im Hinblick auf die Kostenwahrheit von einzelnen Dienstleistungen und nicht im Bestreben, Überschüsse zu generieren», heisst es in der Mitteilung des Verkehrssicherheitszentrums. Da sich die beiden Kantone damit auch an die Bundesrechtssprechung halten, wonach die volle Kostendeckung eine klare maximale Obergrenze darstelle, die nur ganz ausnahmsweise erreicht werden sollte, müssen sie nichts unternehmen. Sie können ihre bisherige Praxis weiterführen.