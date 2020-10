Reportage Nun gibt es wieder ein Tschifeler-Brot, das von Anfang bis Ende in Obwalden entsteht Erstmals seit Jahrzehnten wächst in Obwalden wieder Weizen. Daraus kreieren Landwirte, Müller und Bäcker in Teamwork das Tschifeler-Brot. Romano Cuonz

15.10.2020, 17.00 Uhr

Ende dieses Julis: Über ein Weizenfeld auf dem Alpnachstader Bauernhof Güetigen rattert ein Ungetüm, wie man es im Kanton Obwalden noch nie gesehen hat. Es ist eine Massey-Ferguson-Erntemaschine.

Runde um Runde macht sie, schneidet dabei reifes Korn und trennt Spreu vom Weizen. Die Geschichte, wie diese Maschine ins Land kam und wie sie dafür sorgte, dass Obwaldnerinnen und Obwaldner beim Beck Berwert seit einigen Tagen wieder ein ganz und gar einheimisches Tschifeler-Brot kaufen können, mutet fast ein bisschen wie ein modernes Märchen an.

Begonnen hat alles vor fünf Jahren. Damals übernahm der gelernte Gartengestalter Simon Odermatt wegen eines Todesfalls in der Familie unverhofft den elterlichen Bauernhof Güetigen in Alpnachstad. «Ich absolvierte vorerst eine landwirtschaftliche Ausbildung, und während eines Praktikums lernte ich im luzernischen Eich auch den Anbau von Weizen kennen», erzählt Odermatt. Dies habe ihn beeindruckt. So sehr, dass er beschlossen habe, auf dem eigenen Gut, neben der Haltung von Kühen und Schweinen, neu auch eine Hektare Weizen anzubauen. Bestärkt habe ihn dabei die Tatsache, dass Alpnach mit der Pfistern noch immer über eine eigene Mühle verfügt.

Deren Geschäftsführer Franz Suter und sein junger Mitarbeiter Tobias Burch berieten den innovativen Landwirt bei der Wahl des Saatguts. Und so brachte Odermatt, obwohl andere Bauern ihn ein wenig belächelten, vor genau einem Jahr mit einer Getreidesähmaschine Samen aus. Unkraut bekämpfte er ohne Pestizide. Mit einem Striegel. Der Weizen wuchs prächtig heran. Doch wie die Ernte näherkam, stand Odermatt vor einer neuen Herausforderung: Er brauchte eine Erntemaschine. «Glücklicherweise bot der Berner Bauer Fritz Rüegsegger im Internet seine Massey Ferguson zum Kauf an», erzählt Odermatt. In eintägiger Fahrt brachte der 75-jährige Mann das Ungetüm nach Obwalden. Und er zeigte dem jungen Kollegen auch, worauf bei der heiklen Erntearbeit zu achten ist. Stolze 4,5 Tonnen Weizen brachte man in der Pfisternmühle danach auf die Waage.

Von links: Marco Berwert, Simon Odermatt und Tobias Burch.

3,5 Tonnen Mehl sind das Resultat

Und so war es ab jetzt ein Dreiergespann, das beschloss, nach Jahrzehnten erstmals wieder ein Obwaldner Brot zu kreieren. Zu Landwirt und Müller gesellte sich nämlich auch der Schwander Bäckermeister Marco Berwert. In der Mühle werden die Weizenkörner gereinigt und befeuchtet. Später verrichten dann die hochmodernen Maschinen ihr Werk. Mit Steinen kombinierte Stahlwalzen lassen aus Getreide Mehl werden. «Wir nennen diesen Vorgang Lohnmahlen», sagt Müllermeister Franz Suter, als er dem Bauern die Säcke mit gut 3,5 Tonnen Mehl übergibt. Und Simon Odermatt erklärt: «Einen Teil verkaufe ich auf meinem Hof oder in Dorfläden, das meiste aber überlasse ich dem Schwander Beck Berwert.»

Der als Naturel-Bäckermeister bekannte Berwert tüftelte nun in seiner Backstube hoch über dem Sarnersee an einem neuen Obwaldner Brot. Wochenlang und mit viel Herzblut. Schaut man ihm zu, glaubt man, einen Zauberer vor sich zu haben. Auf dem Tisch stehen zahlreich Töpfchen: Helles Obwaldner Mehl bringt Kraft und Eigenständigkeit, Vollkornmehl essenzielle Fettsäuren und Ballaststoffe, grober Schrot Feuchtigkeit und der eigene Sauerteig den nötigen Trieb im Backofen. Nicht fehlen dürfen Kristallnatursalz und das berühmte Schwanderwasser vom Jänzi.

Beck Marco Berwert beim Kreieren des Brotes.

Berwert verspricht: «Dieses spezielle Brot soll Energie und Leben haben und mein absolutes Meisterwerk werden.» Damit dies gelingt, beriet er sich noch mit seiner ehemaligen Lehrtochter Sonja Durrer. Als amtierende Berufsweltmeisterin der Bäcker-Konditoren brachte auch sie die eine oder andere Idee ein, damit das rein regionale Lebensmittel seinen Namen voll und ganz verdient. Rund 30 Prototypen wurden gebacken und von Probeessern auf Geschmack und Haltbarkeit getestet. Schliesslich entwarf Marco Berwert für das längliche Brot mit dem charakteristischen Riss in der Mitte noch ein Rautenmuster. «Damit möchte ich an ‹Tschifärä› erinnern, wie sie Obwaldner früher am Rücken getragen haben.»

Schon jetzt reissender Absatz

Seit dieser Woche liegt nun das Obwaldner Tschifeler-Brot auf den Regalen der Geschäfte in Stalden, Wilen und Sarnen. Es trägt eine Banderole mit Informationen zur Entstehung und dem Obwaldner Wappen darauf. «Die Kunden haben es schnell entdeckt und bereits gibt es viel Lob», freut sich Marco Berwert. Mit dem Mehl aus der ersten Ernte könne er rund 6000 Kilo Brot herstellen. Wahrscheinlich nicht genug, um alle Kundenwünsche erfüllen zu können.

Doch das Projekt Tschifeler-Brot hat Zukunft. Der ebenfalls begeisterte Landwirt Simon Odermatt jedenfalls sagt: «Ich mache weiter. Aus einer Hektare Weizen sollen nächstes Jahr zwei werden.» Und: Das Beispiel mache Schule. Bereits gebe es einige weitere Bauern, die Saatgut ausbrächten. «Gemeinsam wollen wir einen für Obwalden neuen Markt aufbauen», stellt Odermatt in Aussicht.