Der Samichlaus in Nid- und Obwalden trotzt Corona

Ob-/Nidwalden Der Samichlaus trotzt Corona Vielerorts verzichtet der Samichlaus auf den Hausbesuch – aber nicht alternativlos. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 02.11.2021, 17.54 Uhr

Der Samichlaus im Gottesdienst in der Engelberger Klosterkirche. Archivbild: Richard Greuter

Corona prägt auch den diesjährigen Samichlaus-Brauch. Auf die Begegnung mit ihm muss in Sarnen allerdings nicht verzichtet werden. Die Familien können ihn am 4. Dezember zwischen 14 und 19 Uhr und 5. Dezember zwischen 12 und 18 Uhr in einer Lokalität im Dorf zu einer zugewiesenen Zeit besuchen – natürlich unter Einhaltung der üblichen Vorsichtsmassnahmen. So wird auch auf das Händeschütteln verzichtet. «Schon im letzten Jahr besuchten die Familien den Samichlaus. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht», sagt Urs Kafader vom Turnverein Sarnen, der seit jeher die Samichlaus-Besuche im Obwaldner Hauptort durchführt. «Das Ansteckungsrisiko bei Hausbesuchen ist uns einfach zu gross.»

Samichlauseinzug in Engelberg findet nicht statt

Ähnlich wie der Turnverein Sarnen handhabt es auch die Samichlausen-Bruderschaft Engelberg. Der Samichlauseinzug fällt wie schon letztes Jahr aus. «Der Entscheid fiel uns schwer, ist aber in der aktuellen Situation die richtige Entscheidung», sagt auf Anfrage Geri Bächler von der Samichlaus-Bruderschaft. Das Aussenden in der Klosterkirche wird unter Einhaltung der Covid-Regeln stattfinden. Jedoch besucht der Samichlaus die Familien nicht bei ihnen zu Hause. Familien, die den Samichlaus bestellen, werden ihn mit Rupprecht und Schmutzli an einem bekanntgegebenen Ort draussen besuchen können. «Wir können ja nicht an der Haustüre das Zertifikat von allen Familienmitgliedern verlangen», erklärt Geri Bächler.

Wie in mehreren Obwaldner Gemeinden fällt der von der Schule organisierte St.-Niklaus-Einzug auch in Giswil Corona zum Opfer. Die Begrenzung auf maximal 500 Gäste ohne Zertifikat oder 500 bis 1000 Gäste mit Zertifikat würden eine Einzäunung der Einzugstrecke und Zertifikatskontrollen bedeuten, schreibt die Gemeinde Giswil. Dies sei für die Schule nicht umsetzbar. «Das OK und die Schulleitung waren wirklich sehr zuversichtlich, dass dieser Anlass durchgeführt werden kann. Nachdem wir nun aber gehört haben, dass bereits mehrere Gemeinden ihren Einzug abgesagt haben und ein Gespräch mit dem Gesundheitsamt stattgefunden hat, müssen wir leider schweren Herzens unseren Entscheid zurücknehmen», wird Stefan Durrer, Schulleiter und OK-Mitglied, in der Medienmitteilung zitiert. Für dieses Jahr werde nach Ersatzprogrammen gesucht, welche im kleinen Rahmen durchgeführt werden können. Man hoffe, dass der St.-Niklaus-Einzug im nächsten Jahr wieder stattfinden könne.

In Wolfenschiessen kann man wünschen

In Stans findet der grosse Samichlaus-Umzug vom 5. Dezember nicht statt, abgesagt sind auch die Umzüge in Stansstad und Ennetmoos, wie der Sankt-Nikolaus-Verein auf Anfrage mitteilt.

Der Stanser Samichlaus an seinem Umzug vor zwei Jahren. Bild: Edi Ettlin (5. Dezember 2019)

Doppelgleisig fährt die Chlausengesellschaft Wolfenschiessen. Die Familien können wünschen: Entweder kommt der Samichlaus zu ihnen nach Hause oder sie besuchen ihn im Wald. Tom Gabriel vom OK erachtet die Hausbesuche auch in der aktuellen Situation als vertretbar. «Unsere Samichläuse mit ihrem Gefolge besitzen alle das Covid-Zertifikat.» Samichlaus-Besuche bei den Familien mit maximal 30 Personen gelten als Privatanlässe und sind nach jetzigem Stand erlaubt. Ausser der Abstands- und Hygieneregeln gibt es keine weiteren Auflagen.

Sämtliche Nidwaldner Samichlaus-Organisationen haben sich gemäss Gabriel dazu entschlossen, nur Personal mit Covid-Zertifikat auf Hausbesuche zu schicken. Einige Organisationen würden auch die Kosten der Tests übernehmen, für jene, welche weder geimpft noch genesen sind. Den Samichlaus im Wald zu besuchen, kommt zumindest in Wolfenschiessen an. Dort machen dieses Jahr gemäss Gabriel zwei Drittel der Familien, die eine Begegnung mit dem Samichlaus gebucht haben, von diesem Angebot Gebrauch.