Ob-/Nidwalden Wildcampieren ist gefragter denn je – das sind die Probleme Campieren boomt in Zeiten von Corona, auch ausserhalb von Campingplätzen. Die Zahl der Strafanzeigen bleibt allerdings überschaubar Marion Wannemacher 07.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick von der Panoramastrasse auf Giswil und den Sarnersee.



Bild: Nidwaldner Zeitung

In der Schweiz hat sich die Zahl der Wohnmobile in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Laut Bundesamt für Statistik waren 2020 über 71'000 Wohnmobile zugelassen. «Keine Frage, das Ferienverhalten hat sich in den letzten Jahren verändert, nicht zuletzt wegen Covid. Zudem kamen Auenschutzgebiete und die Umsetzung des Moorschutzes dazu, was die Abstellflächen zusätzlich reduzierte», konstatiert Martin Kathriner, Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei des Kantons Obwalden. Er hat mit der Kehrseite des Campierens zu tun, denn nicht jeder hält sich an die Regeln: Mit den Ferien im mobilen Zuhause hat auch das wilde Campieren zugenommen.



Der Kanton Obwalden hat das Campieren ausserhalb von Campingplätzen gesetzlich geregelt. Danach darf, wie es im Gesetzestext heisst,

«zum einmaligen Übernachten auf der Durchreise ein Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil aufgestellt werden, wenn keine öffentlichen oder privaten Interessen beeinträchtigt werden.»

Probleme gibt es dann, wenn der Eigentümer des vom Camper auserkorenen Übernachtungsplatzes nicht damit einverstanden ist, im Fahrverbot oder vielleicht gar noch im Naturschutzgebiet campiert wird. Bei letzterem droht ein Strafverfahren. Und das kann je nach Einkommensverhältnissen mehrere hundert Franken teuer werden. In den vergangenen beiden Jahren wurden bis jetzt ungefähr zehn bis zwölf Strafverfahren geführt. Wie oft die Kantonspolizei in Obwalden eine Geldbusse an Camper wegen Missachtung des Fahrverbots verhängt hat, lässt sich statistisch nicht ausweisen.



Bessere Beschilderung von Schutzgebieten

Oft seien es Anwohner, Pilzsammler oder Spaziergänger, die Camper in Schutzgebieten oder bei längerem Aufenthalt melden. Oder die Polizisten treffen sie selber an. Und wie reagieren die ertappten Camper? «Sie berufen sich in der Regel darauf, dass sie ja eine Nacht bleiben dürfen», erzählt Martin Kathriner. Schwierig sei für die Camper, die Schutzgebiete zu identifizieren. Denn diese seien noch nicht überall beschildert. «Für die Nutzer muss klar sein, wo darf ich hin und wo nicht», findet er. Das Amt für Wald und Landschaft sei daran, diese zu beschildern.



Es sind immer wieder die gleichen Plätze, die wilde Camper anlocken, am Steinibach und im Gebiet der Laui in Giswil, auf dem Glaubenbielen oder dem Glaubenberg oder im Bereich Hinterberg in Alpnachstad. Auf einer Website namens «Park 4 Night» geben sich Feriengäste Tipps für jedes Gebiet mit Bewertung weiter. Auf einer Karte zum Anklicken sind Park- und Stellplätze verzeichnet. Nutzer erfahren so deren Beschaffenheit und Infrastruktur.



Ein beliebter Platz in Obwalden ist an der Mehrzweckhalle in Flüeli-Ranft. An diesem Morgen ist ein Camper aus Frankreich anzutreffen. Dort haben sich auch Aline Bärtschi aus Huttwil und ihre Freunde mit ihrem Camper eingerichtet. Zu zwei Pärchen ist man spontan Richtung Berner Oberland unterwegs. Ihr Argument lautet:

«Wir campieren lieber unterwegs, als mega viel zu zahlen im Camping, wo so viel los ist und jeder hingeht. Bei dem regnerischen Wetter hat man eh vom See nichts.»

Bauernhöfe bieten als Zubrot Stellplätze an

Als Alternativen bieten Landwirtschaftsbetriebe Stellplätze gegen Bezahlung an. «Die Zeit, in der die Camper den Güsel haben liegen lassen und ihre Bedürfnisse hinterm Baum verrichtet haben, sind eindeutig vorbei», sagt Martin Kathriner.



Campieren auf dem Bauernhof Weid in Kerns. Anne-Sophie Bosse aus Leipzig mit ihrer Tochter Ida (6) und Bauer Hansueli Spichtig.

Bild: Marion Wannemacher (Kerns, 4. August 2021)

9 Uhr auf dem Erlebnisbauernhof Weid in Kerns. Seit diesem Jahr haben sich Edith und Hansueli Spichtig entschlossen, Campern Stellplätze zur Verfügung zu stellen. Ihre Plätze sind sehr gefragt und häufig belegt. Vergangene Nacht haben Anne-Sophie Bosse und Johannes Gemkow mit Tochter Ida aus Leipzig bei ihnen übernachtet. Anne-Sophie Bosse räumt das Frühstücksgeschirr zusammen, die sechsjährige Ida kuschelt noch im gemütlichen Bett. Die junge Leipzigerin lobt den kleinen Platz: «Wir haben hier eine sehr gute Aussicht und einen super Stellplatz, auch die sanitären Anlagen sind prima.»

Seit Sonntag sind sie unterwegs, ihre Fahrt soll bis Ende August dauern. Italien und Korsika stehen noch auf dem Programm. Bewusst meidet die Familie grössere Campingplätze. «Es ist da enger, lauter, unpersönlicher und dort sind uns zu viele Menschen», findet Anne-Sophie Bosse. Bei der Auswahl ihres Platzes legen sie Wert auf WC-Anlagen, da sie selbst kein WC in ihrem Camper haben.

Edith und Hansueli Spichtig vom Bauernhof Weid in Kerns.

Bild: Marion Wannemacher (Kerns, 4. August 2021)

Für Edith und Hansueli Spichtig ist die Vermietung ihrer Stellplätze «ein gutes Zubrot», wie die Bauersfrau findet. Zwar werden ihre Angebote Schlafen im Stroh und das Matratzenlager weiter gut gebucht, Anlässe für Firmen, Geburtstage und private Feiern gibt es aber so gut wie keine mehr. Enttäuscht zeigen sich beide über den Kanton. Dieser habe im Gegensatz zur Gemeinde keinen Dauerbetrieb zur Vermietung der Stellplätze genehmigt. So dürfen ihre Camper nur für eine Nacht bleiben. «Wir haben ja die Infrastruktur», argumentiert Hansueli Spichtig. Die meisten Camper finden zu ihnen durch die Plattform «Park 4 Night». Die Reaktionen seien durchwegs begeistert. Viele wollten wieder kommen.



Vierwaldstättersee und Buochser Kirche ziehen Camper an

Auch in Nidwalden gibt es klare Regelungen. Nur mit dem Einverständnis des Grundstückseigentümers ist Wildcampieren gestattet. Gemeinden können helfen, herauszufinden, wer der zuständige Eigentümer ist. Generelle Camperverbote gelten für Moorgebiete, Trockenstandorte, Jagd- und Wildschutzzonen sowie Areale mit Betretungsverbot. Die Zahl der Strafanzeigen kann Pius Bernasconi, stellvertretender Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei Nidwalden, nicht nennen. Er vermutet jedoch, dass es sich lediglich um eine kleine Anzahl handelt.



Vielfach seien es Camper auf der Durchfahrt, die sich von der Autobahn aus vom Anblick des Vierwaldstättersees und der Buochser Kirche magisch angezogen fühlten. Seit 2002 hat die Gemeinde Buochs jedoch für die Freizeitanlage «Neuseeland», das Gebiet zwischen Buochs und Beckenried, ein Parkverbot zwischen 20 Uhr und 8 Uhr morgens erlassen. Dieses gilt auch seit vergangenem Jahr für das Gelände vom Seeplatz (Schiffsstation) und Seebuchtplatz in Buochs.

Regelmässige Kontrollen sollen dafür sorgen, dass sich die Camper daran halten. «Trotzdem kommt es in der Sommerzeit immer wieder vor, dass unsere Beamten auf diesen Plätzen jemanden antreffen, der seinen Wohnwagen oder Camper verbotenerweise abstellt.» Die Ordnungsbussen können je nach nachgewiesener Dauer teuer werden und zwischen 40 und 100 Franken kosten.