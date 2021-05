Ob-/Nidwalden «Untherapierbare Charakterlumpen»: Einstige Freunde landen als Gegner vor Gericht Sie würden unter anderem «lügen und betrügen», schrieb ein Obwaldner über ein Nidwaldner Unternehmerpaar in Zeitschriftenbeiträgen und einem Brief, den er an sämtliche Landräte versandte. Nun musste das Kantonsgericht darüber befinden, ob er sich damit strafbar gemacht hat. Lucien Rahm 07.05.2021, 17.17 Uhr

Sie seien «untherapierbare Charakterlumpen», die in ihren Rechnungen «bescheissen» würden und «weder ein Schuldbewusstsein noch Schamgefühl» hätten. Würde und Ehre suche man bei ihnen vergeblich. Mit solchen und weiteren Beschreibungen äusserte sich ein Obwaldner über ein Nidwaldner Unternehmerpaar – und das gegenüber einer relativen hohen Anzahl Personen. Seine Anschuldigungen tat der Mann unter anderem in zwei Gedichten kund, die er im «Unterwaldner – unser Magazin» veröffentlichen liess.

Dreieinhalb Jahre später haben die Äusserungen immer noch Konsequenzen für den Obwaldner. Vor kurzem musste er sich im Gerichtssaal in Sarnen einfinden, wo er sich vor dem Kantonsgericht für seine Schriften zu verantworten hatte. Das Unternehmerpaar hatte den Mann, zu dem es einst in einem freundschaftlichen Verhältnis stand, wegen übler Nachrede, Beschimpfung und versuchter Nötigung angezeigt. Gegen den Strafbefehl von 2019 erhob der Mann Einsprache, womit er nun Thema vor dem Gericht wurde.

Vor der Kantonsrichterin schilderte der Angeklagte die Beweggründe für sein Vorgehen. Die damals bestehende Freundschaft zu den beiden Privatklägern erhielt demnach einen tiefen Riss, nachdem der Beschuldigte die Firma des Paares einem anderen Bekannten für dessen Bauvorhaben empfohlen hatte. Für die daraufhin erbrachten Dienste habe das Paar seinem Bekannten eine zu hohe Rechnung ausgestellt. «Es gibt darin Positionen, die ich als falsch belegen kann», so der Beschuldigte gegenüber der Richterin. Manche Arbeiten seien doppelt abgerechnet, Rapporte erst nachträglich erstellt worden. Seinem Bekannten habe er geraten, zu klagen – was dieser aber wegen des damit verbundenen Aufwandes abgelehnt habe. Stattdessen habe er die angeblich zu hohe Rechnung widerwillig bezahlt.

«Der Wahrheit zum Durchbruch verhelfen»

Nun sah der Beschuldigte seinen Ruf in Gefahr, da er ja schliesslich die Firma seiner damaligen Freunde empfohlen hatte. Er habe Gerüchte vernehmen müssen, wonach die Rechnung so hoch ausgefallen sei, weil seine beiden Freunde noch seine Provision für die Vermittlung draufgeschlagen hätten. Das wollte der Mann offenbar nicht so stehen lassen:

«Da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als mich zu verteidigen.»

Weil sein Bekannter die seiner Meinung nach zu hohe Rechnung nicht auf dem Rechtsweg richtigstellen wollte, habe er dann eben zu anderen Mitteln gegriffen. «Ich musste klarstellen, auf welcher Seite ich stehe.» Dafür schien ihm einerseits der Weg über das «Unterwaldner»-Magazin geeignet. Dort liess er die zwei Gedichte veröffentlichen, in denen er das Verhalten des Unternehmerpaares in Reimform anprangert. Bei den beiden Texten habe es sich um «eindeutig deklarierte Satire» gehandelt, so der Beschuldigte. «Damit wollte ich der Wahrheit zum Durchbruch verhelfen.» Weil satirisch, habe er bei manchen Formulierungen auch etwas übertrieben, wo man sonst sachlichere Wörter hätte wählen können, meinte der Mann Ende 60. «Aber inhaltlich ist es korrekt.» Dass der Unternehmer gelogen habe, treffe zu. «Da bleibe ich sicher dabei.»

Beschuldigter empfahl Kläger als Landratskandidaten

Mit den Gedichten war es für ihn aber noch nicht getan. Einige Wochen später versandte er Briefe an alle Landräte Nidwaldens sowie zwei Führungsmitglieder einer Nidwaldner Partei. Darin zweifelte der Beschuldigte die Qualitäten des Unternehmers als Landrat an, als welcher dieser damals kandidierte. Er sei «charakterlich ungeeignet und eine Hypothek für den Landrat, die Wähler und die Partei», zitiert die Anklageschrift aus dem Schreiben an die Landratsmitglieder.

Was ihn hierzu antrieb: Er sei es eben auch gewesen, der den Unternehmer dem Nidwaldner Parteipräsidenten als Landratskandidaten nahegelegt habe. Nach der Sache mit der umstrittenen Rechnungsstellung habe er aber auch hinter dieser Empfehlung nicht mehr stehen können. Mit seinem Schreiben an die Politiker habe er dies kundtun wollen, sagte der Beschuldigte. Es sei zudem im Interesse der Öffentlichkeit gewesen, auf die Eigenschaften des Unternehmers hinzuweisen, weil er politisch aktiv geworden sei.

Nebst dem Angeklagten befragte die Richterin auch das klagende Unternehmerpaar zur Angelegenheit. Auf die Frage nach der Korrektheit der besagten Rechnung sagte der Unternehmer: «Wenn die Rechnung falsch wäre, hätte der Kunde sie ja nicht bezahlt.» Er könne zu seiner Arbeit stehen. Der Anwalt des Paares forderte die Bestätigung des Strafbefehls: eine bedingte, satte Geldstrafe von 18'000 Franken sowie eine Busse von 4500 Franken. Der Verteidiger des Mannes forderte hingegen einen vollumfänglichen Freispruch – unter anderem, weil die Mangelhaftigkeit der Rechnung erwiesen sei. Mit zahlreichen Details aus vorhandenen Unterlagen versucht er, dies zu belegen.



Öffentliches Interesse sei nur Schutzbehauptung

Seine Bemühungen blieben jedoch ohne Erfolg. Das Kantonsgericht hat den Obwaldner für schuldig befunden. Dies auch der versuchten Nötigung, weil er dem Paar mit der Veröffentlichung weiterer Texte drohte, sollten sie seinem Bekannten nicht den zu viel bezahlten Rechnungsbetrag zurückerstatten. Dass er mit seinen Schreiben im öffentlichen Interesse gehandelt habe, bringe der Mann nur hervor, um sich zu schützen, begründete die Kantonsrichterin das Urteil. Viel mehr gehe es um eine Privatangelegenheit, die eine Öffentlichmachung nicht rechtfertige.

Da sich die finanziellen Verhältnisse des Mannes aber mittlerweile verändert haben und weil die Obwaldner Justiz einmal mehr das Beschleunigungsgebot verletzt hat, bestraft es den Obwaldner mit deutlich tieferen Geldbeträgen als die Staatsanwaltschaft. Zu einer bedingten Geldstrafe von 4250 Franken kommt eine Busse von 850 Franken. Jedoch muss der Mann gemäss Urteil auch die Verfahrenskosten von knapp 2200 Franken sowie dem Klägerpaar rund 11'000 Franken an Entschädigung bezahlen. Gegen das Urteil können beide Parteien noch Berufung erheben.