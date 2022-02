Ob-/Nidwalden Ende der Homeoffice-Pflicht: Kehrt nun wieder Leben in den Büros ein? Die Homeoffice-Pflicht ist gefallen. Ändert sich dadurch gross etwas? Welche Spuren hinterlässt die Pandemie? Wir fragten nach in Verwaltungen und Unternehmen. Marion Wannemacher und Sandra Peter Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Frankreich kennt man den Begriff «La grande rentrée». Viele Arbeitnehmer gehen im Sommer in die grossen Ferien, im September beleben sich die Städte wieder, alle kehren an ihren Arbeitsplatz und in die Schule zurück. Seit vergangenem Donnerstag gilt das Ende der Homeoffice-Pflicht. Bringt das neues Leben in die Büros? Wie gehen Verwaltungen und Unternehmen in Ob- und Nidwalden mit dem Thema um?

Freuen sich auch wieder auf gesellige Anlässe mit Kollegen: Paul Krummenacher, Leiter Verkauf und Kundenservice (links), und Thomas Baumgartner, Vorsitzender der Geschäftsleitung beim EWO. Marion Wannemacher (Kerns, 4. Februar 2022)

Gar nicht so viel ändert sich beim Elektrizitätswerk Obwalden, dem EWO. Insgesamt habe man liberalere Regelungen fürs Homeoffice vereinbart, wo es möglich gewesen sei, berichtet Thomas Baumgartner, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Wenn möglich, wurde abwechselnd im Büro und von daheim aus gearbeitet. Paul Krummenacher aus Kerns, Leiter Verkauf- und Kundenservice, berichtet, dass vor allem Familienväter wie er in seinem Viererbüro lieber vor Ort gearbeitet hätten. Auf die geselligen Anlässe freuen er und Thomas Baumgartner sich bereits jetzt wieder. «Auch mal wieder ein Bier zusammen trinken», sagt Krummenacher. «Es gab ja immer mehr Absagen der geplanten Anlässe – keine Weihnachtsfeier, keine Geschäftsausflüge, Skitage ...» Geschäftsanlässe hätten auch ausfallen müssen, erinnert Baumgartner.

Axel Primoschitz, Leiter des Projekts EWO-Neubau in Kerns. Marion Wannemacher (Kerns, 4. Februar 2022)

Einige Stockwerke drüber im Provisorium in Sachseln arbeitet Axel Primoschitz aus Alpnach und hat sich in der Zeit der Homeoffice-Pflicht jeweils mit der Kollegin im Zweierbüro abgewechselt. Der Projektleiter für den Neubau des EWO in Kerns freut sich wieder auf einen persönlichen Austausch im Beruf. «Die anfängliche Euphorie übers Homeoffice ist verschwunden. Es ist wichtig, sich zu begegnen», lautet sein persönliches Fazit. Trotzdem wünscht er sich, nach der Pandemie zwei Nachmittage von daheim aus zu arbeiten. Nachmittage, an denen der zwölfjährige Sohn und die neunjährige Tochter in die Schule gehen. Bereits jetzt sieht sein Chef Thomas Baumgartner darin kein Problem. Kurz vor der Pandemie habe man ein Reglement für Homeoffice erarbeitet. In der Erprobung des Homeoffice während Corona sei die anfängliche Skepsis gewichen. Beim EWO stellt man sich – wo möglich – künftig auf maximal zwei Tage Homeoffice pro Woche ein.

Bei Maxon Motor steht wieder «Split-Office» an

Innert kürzester Zeit hat sich die Maxon Motor AG auf die Empfehlung des BAG statt der Homeoffice-Pflicht eingestellt. Alle Mitarbeiter hätten am Donnerstagmorgen Informationen erhalten, dass nun wieder die Empfehlung gelte, berichtet Geschäftsleiter Daniel von Wyl. «Diese Woche erwarten wir wieder mehr Leute vor Ort», sagt er. Im Klartext heisst das nun wieder «Split-Office»: Maximal die Hälfte arbeitet von zu Hause, die andere im Büro. Das betrifft die nicht produktionsgebundenen Arbeitsplätze, rund die Hälfte von insgesamt 1300.

Wer bei der Maxon Motor AG im Homeoffice arbeiten kann, hängt stark vom jeweiligen Arbeitsbereich ab und unterstehe der Einschätzung des Vorgesetzten. «Es gibt Abteilungen, wie die der Beschaffung, die waren bei uns während der Homeoffice-Pflicht praktisch leer», sagt er. Auch für ihn steht fest, dass nach Corona nicht mehr alles wird, wie es war: «Die Pandemie hat uns aufgezeigt, dass das Homeoffice funktioniert. Wir werden es nun extensiver anwenden als vor der Pandemie.»

Daniel von Wyl sieht darin auch Vorteile fürs Unternehmen: «Das Homeoffice ist ein wichtiges Element bei der Rekrutierung von Arbeitnehmenden von weiter her, wie zum Beispiel Zürich.» Auf die Schulung von Führungskräften habe es bereits Auswirkungen. «Wie führe ich Mitarbeiter, die ab und zu von daheim aus arbeiten», ist ein neues Thema im Rahmen der Führungsausbildung bei Maxon.

Mediensprecherin Silke Landtwing der Firma Leister AG bezeichnet die Homeoffice-Zeit als «Herausforderung, an der wir gewachsen sind». Geschadet habe sie dem Unternehmen nicht, im Gegenteil: «Sie hat bei uns die Digitalisierung weiter vorangetrieben und das Optimieren interner Prozesse und Abläufe beschleunigt.» Auch bei Leister erwartet man diese Woche wieder die Mehrheit der insgesamt 600 Mitarbeitenden vor Ort. Die Homeoffice-Pflicht betraf rund 250 von ihnen. Diese sind in der Administration beschäftigt. Nach Absprache werden sie künftig an ein bis zwei Tagen im Homeoffice arbeiten dürfen.

Und wie sieht es bei den Kantonsverwaltungen aus?

Bei der Nidwaldner Verwaltung machen sich die Änderungen auch für die Bevölkerung bemerkbar. Entsprechend sind die Schalteröffnungszeiten wieder ausgedehnt worden auf die regulären Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Zuvor waren die Schalter seit dem 20. Dezember nur vormittags geöffnet gewesen.

In den stärksten Phasen der Pandemie seien rund 30-40 Prozent der Mitarbeitenden im Homeoffice gewesen, gibt Michael Schäfle, Personalchef beim Kanton Nidwalden, an. Nach Absprache könnten auch künftig – wo es die Aufgaben zulassen – schriftliche Vereinbarungen über Misch-Lösungen von Homeoffice und Arbeit vor Ort getroffen werden.

Im Kanton Obwalden arbeiteten rund die Hälfte der Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung ganz oder teilweise im Homeoffice. Wie auch in Nidwalden war in einigen Bereichen wie dem Schalterdienst, Strasseninspektorat, bei der Polizei oder den Lehrpersonen Homeoffice nur sehr beschränkt möglich.

Aktuell gilt nach wie vor eine Homeoffice-Empfehlung. Nach wie vor sind viele Mitarbeitende also ganz oder teilweise im Homeoffice. Sobald auch die Empfehlung aufgehoben wird, können die Departemente den Umfang von Homeoffice grundsätzlich frei bestimmen. Mindestens 50 Prozent der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit sollten jedoch am ordentlichen dienstlichen Arbeitsplatz innerhalb der Amtsstelle gearbeitet werden.

Banken haben mobiles Arbeiten ausgebaut

Bei der Nidwaldner Kantonalbank war die Mehrheit der Mitarbeitenden bereits vergangenen Donnerstag wieder in den Büros vor Ort, wie das Unternehmen per E-Mail schreibt. «Gewisse Mitarbeitende haben sich ans Homeoffice und den Rhythmus gewöhnt, für sie wird es wieder eine Umstellung sein», so Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Nidwaldner Kantonalbank. Das Bedürfnis, von zu Hause aus zu arbeiten, habe sich mit der Pandemie verstärkt. Deswegen sei die bereits zuvor bestehende Möglichkeit des mobilen Arbeitens ausgebaut worden.

Die Mitarbeitenden können auch weiterhin innerhalb eines definierten Rahmens im Homeoffice arbeiten, bei einem Pensum von 100 Prozent beispielsweise an zwei Tagen pro Woche. «Ich denke jedoch, dass sich die Mehrheit der Mitarbeitenden freut, ihre Arbeitsgspändlis wieder physisch zu treffen, sich wieder vor Ort auszutauschen und auch wieder eine gemeinsame Kafipause zu geniessen», schätzt Leuthard.

Ähnlich beurteilt die Obwaldner Kantonalbank die aktuelle Situation. «Wir glauben, dass die grosse Freude dann kommt, wenn die Maskenpflicht fällt und man sich wieder spontan austauschen kann, etwa in der Cafeteria, die momentan noch geschlossen ist», schreibt das Unternehmen. Damit der Bankenbetrieb und die Öffnung der Filialen jederzeit sichergestellt werden konnten, waren nicht alle Mitarbeitenden im Homeoffice tätig. Dennoch: «Es hat sich definitiv viel verändert während der Pandemie. Neben den technischen Voraussetzungen wurden die Reglemente angepasst, sodass Mobile Working überhaupt möglich ist», schreibt Fabienne Iten, Leiterin der Unternehmenskommunikation.

Die Homeoffice-Pflicht habe jedoch gezeigt, dass die Mitarbeitenden nicht gänzlich von zu Hause aus arbeiten möchten und Abwechslung schätzten. «Wenn man etwas nicht haben kann, ist der Wunsch danach umso grösser. Und wenn man es dann plötzlich machen muss, ist es nicht mehr ganz so attraktiv. Wie es sich genau entwickelt, werden die nächsten Monate zeigen», so Iten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen