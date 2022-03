Ukraine-Krieg Die Hilfsbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge in Ob- und Nidwalden ist gross Menschen rutschen zusammen, stellen privaten Wohnraum zur Verfügung, bieten praktische Unterstützung an oder starten Sammlungen. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Die Bilder im Fernsehen sind verstörend. Und sie lösen etwas aus: Die Bereitschaft zu helfen. Freiwillige melden sich bei den Kantonen mit Hilfsangeboten. In Obwalden reicht die Palette der Unterstützung von Telefon- und Fahrdiensten bis zur Begleitung von Flüchtlingen. Einige Obwaldner haben beim Sicherheits- und Justizdepartement privaten Wohnraum angeboten.

«Aktuell wurden mehr als 200 Betten zur Verfügung gestellt», berichtet Silvia Kiser. Sie ist beim Kanton für das Thema Integration zuständig und gehört dem Sonderstab Ukraine an. «Die Angebote reichen vom Zimmer in der eigenen Wohnung, über das Studio bis zur Ferienwohnung.» Erste Unterbringungen konnten bereits vermittelt werden. Der Kanton steht kurz vor Vertragsabschluss mit einem Eigentümer für eine Kollektivunterkunft, in der bis zu 80 Flüchtlinge unterkommen sollen (wir berichteten). Aktuell ist bekannt, dass sich 30 ukrainische Flüchtlinge in Obwalden aufhalten, zum Teil sind sie bei Bekannten untergebracht.

Isabelle Berchtold beim Kochen mit Maria (Mitte) und Tanya. Bild: Marion Wannemacher (Giswil, 14. März 2022)

Kurz vor elf ist man bei Isabelle und Daniel Berchtold in der Küche an den Vorbereitungen fürs Mittagessen. Die fünfköpfige Giswiler Familie hat in einer Wohnung im Anbau eine vierköpfige Familie und im Haus zwei junge Frauen mit ihrer Mutter untergebracht. Eine weitere Familie, die in der Nähe auf einem Bauernhof wohnt, kommt zum Essen vorbei. Unkompliziert wird ein Gartentisch an den Esstisch gestellt, damit alle Platz haben.

Über soziale Medien kamen die ukrainischen Familien nach Giswil

In der Küche steckt man die Köpfe zusammen, um die neuesten Nachrichten über die Heimat auszutauschen. «Das sind die Momente, die für sie so wichtig sind», ist Isabelle überzeugt. Die Familienfrau und Leiterin einer kleinen Schule im Hasliberg kam über die sozialen Medien zu ihren Gästen. Sie überlegte nicht lang, sondern postete: «Falls jemand in die Schweiz will, ich kann helfen. Wir haben ein Schlafzimmer und eine freie Wohnung.»

Maria (34 Jahre), ihre Schwester Tanya (32 Jahre) und ihre Mutter fühlten sich nicht mehr sicher in Kiew. Als sie schliesslich vom russischen Angriff aufs Atomkraftwerk Tschernobyl hörten, packten sie ihre Sachen und fuhren mit Bekannten Richtung polnische Grenze. Zwischen ihrem Aufbruch in Kiew und Giswil liegen eine endlose Autofahrt im Stau, ein achtstündiger Fussmarsch in Polen zu einer Busstation, eine Zugfahrt nach Katowice und einige Tage, an denen sich die drei bei einer gastfreundlichen Polin ausschlafen durften. Mit der Zeitrechnung kommen Maria und Tanya beim Erzählen immer wieder durcheinander: «Wir haben nur noch nach den Tagen des Kriegsausbruchs gerechnet», erzählen sie. Sie wussten nicht, wohin. «Who can help?», hatten die beiden via Facebook gefragt. Isabelle Berchtold aus Giswil lud sie ein.

Daniel Berchtold deckt mit Sohn Kuno (2) den Tisch. Bild: Marion Wannemacher (Giswil, 14. März 2022)

«Für sie ist es so wichtig, das Erlebte zu verarbeiten und etwas zu tun zu haben», sagt Gastgeber Daniel Berchtold. So schnell wie möglich möchten beide Frauen Arbeit finden, am liebsten im Management im Hotel- und Gaststättengewerbe. «In der Ukraine hatten wir gute Stellen», sagen sie. Gerade hatten sie ihre erste Deutschstunde, privat organisiert von ihrer Gastgeberin. Ein Anfang.

Hilfsangebot auch aus Flüeli-Ranft

Die Bruder-Klausen-Stiftung hat sich entschlossen, bis zu 13 Betten in der Jugendunterkunft Bruder Klaus in Flüeli-Ranft zur Verfügung zu stellen. Gestern konnte Mary Staub, Leiterin der «Jugi», die ersten Geflüchteten begrüssen. Es ist eine vierköpfige Familie aus der ostukrainischen Stadt Charkiw. Sie werden auf unbestimmte Zeit in der Ferienwohnung mit separatem Eingang wohnen. Und Doris Hellmüller, Geschäftsführerin der Stiftung, sagt:

«Wir fühlen uns in der Mitverantwortung und möchten ein Zeichen setzen.»

An die Flüeler Bevölkerung appelliert sie: «Wir sind an einem besonderen Friedensort und eingeladen, offen auf schutzsuchende Menschen zuzugehen und ihnen die Hand zu reichen.»

Aber auch sonst sind tatkräftige Hilfsaktionen in Planung. Kommenden Samstag, 19. März, sammelt das Team von Silvia Harvey für «Licht im Osten» (LiO) mit 15 Helfern am Sarnen-Center Lebensmittel, Wolldecken und Schlafsäcke für Flüchtlinge. Schon 25 Jahre lang setzt sich die 72-Jährige aus Sachseln für die Menschen in der Ukraine ein. Achtmal war sie schon selber in der Ukraine, einmal in Moldawien. Täglich tauscht sie sich mit einer der langjährigen Partnerinnen von LiO per Whatsapp aus. Diese ist mit ihren vier Kindern nach Liechtenstein geflüchtet. «Wenn ich ihre Verzweiflung spüre, will ich helfen», sagt sie.

Statt Kleidern braucht es Lebensmittel

Das Schweizer Missionswerk LiO weiss, was gebraucht wird und was nicht. Kleider beispielsweise werden nicht angenommen. «Die Spenden gehen in die Länder, die jetzt so viele Flüchtlinge aufnehmen, nach Polen und Moldawien. Sie sind überlebensnotwendig», ist Silvia Harvey überzeugt.

Spontan hat sich Taxiunternehmer Lutz Agner aus Flüeli-Ranft bereit erklärt, die Waren mit seinem Transporter plus Anhänger zur Spedition nach Frauenfeld zu liefern. «Das, was in der Ukraine geschieht, ist eine Katastrophe. Wir haben eine Bekannte, die von dort geflüchtet ist und dann hilft man eben», sagt er.

Auch in Nidwalden bereitet man sich auf die Flüchtlinge vor

Auch beim Kanton Nidwalden bereitet man eine zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Dafür vorgesehen ist die Zivilschutzanlage Stansstadt, die Platz bietet für 50 Personen. Die Anlaufstelle soll in den nächsten Tagen in Betrieb genommen werden. Von dort aus sollen die Flüchtlinge auf weitere Unterkünfte in Nidwalden verteilt werden. Auch in Nidwalden rechnet man mit einer Zuweisung von Flüchtlingen durch das Staatssekretariat für Migration SEM. Aktuell haben sich in Nidwalden rund 50 Eigentümer gemeldet, um Wohnungen, mehrere oder einzelne Zimmer anzubieten. Von Seiten des Kantons heisst es: «Die Solidarität in der Nidwaldner Bevölkerung ist spürbar.»

Ausserdem führt der Kanton eine Liste mit freiwilligen Helferinnen und Helfern, die auf verschiedene Weise tätig werden möchten. Sie bieten ihre Betreuung und Begleitung an, Unterstützung im Haushalt, Dolmetscherdienste oder gar psychologische Betreuung für traumatisierte Personen. 50 solcher Formulare sind bereits beim Kanton eingegangen. Ausserdem informiert eine Website des Kantons darüber, welche Sachspenden willkommen sind.

Samstag, 19. März, 9 bis 16 Uhr: Sammlung Licht im Osten am Sarnen-Center. Schlafsäcke und Wolldecken (keine Kleider), Lebensmittel nach Liste. Die Website des Sonderstabs Ukraine des Kantons Obwalden und der Ukraine-Hilfe des Kantons Nidwalden.

